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≡ Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и Швейцарию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46263
Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и Швейцарию
Отправлено: 28.02.23 - 10:48
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Карашукеев заявил, что Казахстан имеет все возможности стать поставщиком высококачественного органического продовольствия. В частности речь шла об экспорте рыбной продукции в страны Евросоюза.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1717
Re: Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и...
Отправлено: 28.02.23 - 10:48
#1
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Хотелось бы для сравнения прочитать сколько из данного перечня местной продукции потребляется в Казахстане. Или мы обойдемся, главное забугорных накормить?
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L
§ Lion
(Пользователи)
Регистрация:
09.01.23
Сообщений:
4
Re: Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и...
Отправлено: 28.02.23 - 10:48
#2
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И тут Остапа понесло
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1113
Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и Швейцарию
Отправлено: 28.02.23 - 11:01
#3
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Да скорее всего 50% продукция России

[Исправлено: Домовенок, 28.02.2023 - 11:21]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Re: Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и...
Отправлено: 28.02.23 - 11:09
#4
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Что то не понятно.
У них там моря и океаны и рыбы нет?
У нас наверно искусственно выращивают?
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11983
Re: Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и...
Отправлено: 28.02.23 - 11:37
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Каспийская горбуша. Кефаль очень вкусная рыба которая набирает обороты по популярности. Если не найдете свежую, купите кублей кефаль. Кусочки плотные, не разваливаются. Рыба вкусная.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3953
Re: Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и...
Отправлено: 28.02.23 - 11:45
#6
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Последние или крайние два моих профильные министра - самые лажовые, беспонтовые и ничего не понимающие в агропроизводстве и ни ДНЯ не проработали в сельском хозяйстве, они не от земли, ни дня не были в борозде или в пропахших навозом базах - это как Шойгу ни дня не прослуживший в армии и неудачно пытающийся воевать со всей Европой.
Очевидно очередной министр сх может только ворочать многомиллиардными бюджетными деньгами ( для чего то ведь его поставили на эту должность)в угоду какой то финансово-промышленной группе - для этого, я так думаю, он и поставлен.
Из практических дел последнего времени: - полный провал электронной системы бюджетного субсидирования сельхозтоваропроизводителей.
Из 12 министров с/х независимого Казахстана, только лишь несколько из них имеют профильное образование и самое главное - только четверо начинали путь с работы в совхозах. В среднем каждый министр проработал по 2,5 года.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3953
Re: Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и...
Отправлено: 28.02.23 - 11:53
#7
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Цитата:
Lion:
Цитата://В прошлом году экспорт казахстанской рыбы в страны ЕС увеличился почти в 1,5 раза и составил 8,7 тысячи тонн.//


Это не из паралельного экспорта: - продукция или российская или белорусская??
У Вита надо спросить: - он же ходит гордый что у нас есть что продавать в Европу6 - правда сама Европа не пускает их к себе, в лице поляков.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5907
Re: Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и...
Отправлено: 28.02.23 - 11:56
#8
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. Также наша страна могла бы поставлять на европейский рынок мёд, конину, говядину и молочные продукты
Могла БЫ, но что мешает? В 91 году явился наш директор маслозавода из совещания в районе и объявил о закрытии нашего предприятия. Причиной была нехватка сырья. Директора совхозов получив вольную весь скот пустили под нож, технику сдали на дом, в магазины завезли в литровых бутылях спирт рояль. Мне тогда было только за двадцать, для меня был шок что страну пустили по рукам, хотя эти люди до сих пор в здравии,живут среди нас, почему их не притянут к ответу? Вместе с главарем...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15533
Re: Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и...
Отправлено: 28.02.23 - 12:02
#9
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Цитата:
Также РК хочет поставлять на европейский рынок мёд, конину, говядину и молочные продукты

Источник:

Свои потребности закрыли?
Для граждан такие поставки будут означать то что эти продукты подорожают, т.к. производителям выгоднее их будет экспортировать, чем продавать на внутренний рынок. Ну или стоимость станет сравнимой с европейской, без учета "телодвижений".
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11983
Re: Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и...
Отправлено: 28.02.23 - 12:05
#10
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Цитата:
ACROS:

А че у меня спрашивать?))) Вы все лучше меня всё знаите. Помните когда первые санкции ввели против РФ, наши министры хвастались что теперь мы завалим молоком, мясом соседей. А по факту сами покупаем говядину и конину в Монголии)) А самый позор для нашей страны был короновирус, когда наши запретили вывоз МУКИ в Россию. А мука пользовалась бешеным спросом во всех кулинариях Москвы. Усе профукали. Ответку недолго ждать пришлось, САХАР.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
742
Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и Швейцарию
Отправлено: 28.02.23 - 13:05
#11
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Мечтатели...
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3912
Re: Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и...
Отправлено: 28.02.23 - 14:30
#12
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На долю ЕС приходится порядка 30% внешней торговли РК. По итогам 2022 года товарооборот сельхозпродукции вырос на 35,6% и составил 995,5 млн долларов. Удалось нарастить экспорт льна, пшеницы, рапса и обработанных злаков.

Ориентир есть, пусть работают и пробивают окна в дальнее и ближнее зарубежье и.т.д. На областном уровне постоянно заявляют о необходимости поднятия экономики региона. Судя по заметке, на отдельную производимую продукцию есть спрос по стране, региональном уровне и в зарубежье, вплоть до стран входящих в ЕС.

Ранее неоднократно, тут на форуме с диванными экспертами обсуждали, отмечали, что самое главное мы должны проанализировать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом в состоянии производить и выпускать. За КСК речь вели, что ранее сырьё в виде шерсти была своя, выпускали ткани, которая пользовалась спросом в масштабах страны.

В начале текущего месяца в заметке отмечали, что в Федоровском районе КХ "Успеновское" производит органическую продукцию без применения гербицидов и ежегодно отгружает ее в Европу. Мол экологически чистая продукция и цена завышена. Наверняка в Европе к качеству предъявляются соответствующие требования. Также отмечали, что нет отработанных технологии и другие проблемы. В том же Федоровском районе, ранее работал завод по производству растительного масла ТОО «Промбаза 7». Наверное функционирует, производила льняное и подсолнечное масла, также пользовалось спросом, в том числе и ближнем зарубежье.

Как отметил выше, в общем есть над чем работать. Отдельные примеры свидетельствуют, что конкурентоспособную продукцию можем производить.
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