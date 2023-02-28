Re: Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и...

Отправлено: - 14:30

На долю ЕС приходится порядка 30% внешней торговли РК. По итогам 2022 года товарооборот сельхозпродукции вырос на 35,6% и составил 995,5 млн долларов. Удалось нарастить экспорт льна, пшеницы, рапса и обработанных злаков.



Ориентир есть, пусть работают и пробивают окна в дальнее и ближнее зарубежье и.т.д. На областном уровне постоянно заявляют о необходимости поднятия экономики региона. Судя по заметке, на отдельную производимую продукцию есть спрос по стране, региональном уровне и в зарубежье, вплоть до стран входящих в ЕС.



Ранее неоднократно, тут на форуме с диванными экспертами обсуждали, отмечали, что самое главное мы должны проанализировать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом в состоянии производить и выпускать. За КСК речь вели, что ранее сырьё в виде шерсти была своя, выпускали ткани, которая пользовалась спросом в масштабах страны.



В начале текущего месяца в заметке отмечали, что в Федоровском районе КХ "Успеновское" производит органическую продукцию без применения гербицидов и ежегодно отгружает ее в Европу. Мол экологически чистая продукция и цена завышена. Наверняка в Европе к качеству предъявляются соответствующие требования. Также отмечали, что нет отработанных технологии и другие проблемы. В том же Федоровском районе, ранее работал завод по производству растительного масла ТОО «Промбаза 7». Наверное функционирует, производила льняное и подсолнечное масла, также пользовалось спросом, в том числе и ближнем зарубежье.



Как отметил выше, в общем есть над чем работать. Отдельные примеры свидетельствуют, что конкурентоспособную продукцию можем производить.