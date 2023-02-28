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≡ Тело пролежало четыре месяца: Женщину подозревают в убийстве ее мужа в Лисаковске
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46263
Тело пролежало четыре месяца: Женщину подозревают в убийстве ее мужа в Лисаковске
Отправлено: 28.02.23 - 11:31
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В полицию обратились сестра погибшего. 23 февраля она написала заявление в отдел полиции города, в котором указала, что уже четыре месяца не видит своего брата. Он не отвечает на звонки и местонахождение его не известно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23675
Re: Тело пролежало четыре месяца: Женщину подозревают в убийстве...
Отправлено: 28.02.23 - 11:31
#1
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Сестра не могла к брату сходить и проверить целых 4 месяца?
Что то не чисто..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5907
Re: Тело пролежало четыре месяца: Женщину подозревают в убийстве...
Отправлено: 28.02.23 - 12:04
#2
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Довели человека, не всякий отважится на такое, хотя по разному бывает. Дед нашей снохи бабку постоянно кнутом стегал, говорил - на всякий случай.
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