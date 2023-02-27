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≡ Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед праздниками в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46260
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед праздниками в Костанае
Отправлено: 27.02.23 - 18:45
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Первая весенняя ярмарка пройдет в областном центре уже в эту субботу, 4 марта. В ней примут участие сельхозпроизводители городов и районов. Об этом сообщила пресс-служба отдела предпринимательства в своем аккаунте Instagram.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23663
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед праздниками в...
Отправлено: 27.02.23 - 18:45
#1
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Ну что ж, посмотрим, если вовремя проснемся..
Жаль что не куплю там мясо, на весах там четко валят в свою сторону..
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2944
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед праздниками в...
Отправлено: 28.02.23 - 10:05
#2
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Цитата:
111:
Жаль что не куплю там мясо

Каг таг, Марик? Народ ведь ждет на первой полосе газеты твоё фото с "ляжкой самки конины" на плече.
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