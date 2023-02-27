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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:09
Цитата:
Ну тогда и вы должны, ваша кучка, должна не жаловаться постоянно на мою тему, что она более продвинута и более просмотрена и потому ее надо закрыть.
И не выражайте в своих постоянных закулисных жалобах некую зависть..
Согласен, есть нарушения, говорите, жалуйтесь, но зачем просто так то, чтоб закрыть ветку?
Гога:
Уйди , ради Бога !!!
Уйди , ради Бога !!!
Ну тогда и вы должны, ваша кучка, должна не жаловаться постоянно на мою тему, что она более продвинута и более просмотрена и потому ее надо закрыть.
И не выражайте в своих постоянных закулисных жалобах некую зависть..
Согласен, есть нарушения, говорите, жалуйтесь, но зачем просто так то, чтоб закрыть ветку?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:14
Если вы хотите закрыть мою ветку из за того, что у меня больше комментариев, так давайте говорите так же - Хотим теперь закрыть Флуд!
Потому что там тема много комментов 111го..
Только и всего..
И что?
Я слышу слово Переговоры?
[Исправлено: 111, 28.02.2023 - 05:31]
Потому что там тема много комментов 111го..
Только и всего..
И что?
Я слышу слово Переговоры?
[Исправлено: 111, 28.02.2023 - 05:31]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1229
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:16
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1229
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:17
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:22
Цитата:
----Кто жаловался ??? Сиди в своей теме и пиши спокойно всякую бредятину .
111:
должна не жаловаться постоянно на мою тему
должна не жаловаться постоянно на мою тему
----Кто жаловался ??? Сиди в своей теме и пиши спокойно всякую бредятину .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:24
Цитата:
Ну..
Вы что, не следите друг за другом или как?
Вроде сговор на лицо..
Или на лице..
Гога:
Кто жаловался ??? Сиди
Кто жаловался ??? Сиди
Ну..
Вы что, не следите друг за другом или как?
Вроде сговор на лицо..
Или на лице..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:27
Цитата:
Хех..
Может пора научиться прежде всего, не указывать, что мне писать и что нет?
Гога:
Сиди в своей теме и пиши спокойно всякую бредятину .
Сиди в своей теме и пиши спокойно всякую бредятину .
Хех..
Может пора научиться прежде всего, не указывать, что мне писать и что нет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:29
Если это Переговоры, то таких переговоров я не принимаю, где мне какой то там, указывает что писать и что нет.
Тут вам не Россия..
И не надо выбражать, что что то тут значишь, на моей Родине..
Ты гражданин другой страны, вот и живи по своим законам..
Тут вам не Россия..
И не надо выбражать, что что то тут значишь, на моей Родине..
Ты гражданин другой страны, вот и живи по своим законам..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:37
Цитата:
Ну да, я сужу по их комментариям, а не по какому то там пониманию..
ACROS:
Даже те, кто тут изображает из себя ястреба войны, ненавистников украинцев, в глубине души понимает,
Даже те, кто тут изображает из себя ястреба войны, ненавистников украинцев, в глубине души понимает,
Ну да, я сужу по их комментариям, а не по какому то там пониманию..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:41
Цитата:
--Неприкасаемый что ли ? Вот когда врать перестанешь ?
111:
Может пора научиться прежде всего, не указывать, что мне писать и что нет?
Может пора научиться прежде всего, не указывать, что мне писать и что нет?
--Неприкасаемый что ли ? Вот когда врать перестанешь ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:44
Цитата:
---Это только ты тут за всеми следишь .Это суть твоей жизни . Нет бы сыном заниматься , а ты ему комп включил , а сам здесь зависаешь ..
111:
Вы что, не следите друг за другом или как?
Вы что, не следите друг за другом или как?
---Это только ты тут за всеми следишь .Это суть твоей жизни . Нет бы сыном заниматься , а ты ему комп включил , а сам здесь зависаешь ..
(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
- Сообщений:
- 1625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 22:02
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 22:08
Цитата:
----Какой спрос ! --*в хлам был, так и не понял.*
Эл-починно:
----Какой спрос ! --*в хлам был, так и не понял.*
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 22:09
Цитата:
---Так это вроде всегда так --- а наутро ---ничего не помнить
Эл-починно:
Сегодня, что опять?
Сегодня, что опять?
---Так это вроде всегда так --- а наутро ---ничего не помнить
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.02.23 - 05:39
Цитата:
Тынц
То, что я пишу больше комментариев.
Еще?
Гога:
Вот когда врать перестанешь
Вот когда врать перестанешь
Тынц
То, что я пишу больше комментариев.
Еще?
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