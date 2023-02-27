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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 283 из 283«1...281282283
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23661
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:09
#4231
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Цитата:
Гога:
Уйди , ради Бога !!!

Ну тогда и вы должны, ваша кучка, должна не жаловаться постоянно на мою тему, что она более продвинута и более просмотрена и потому ее надо закрыть.
И не выражайте в своих постоянных закулисных жалобах некую зависть..
Согласен, есть нарушения, говорите, жалуйтесь, но зачем просто так то, чтоб закрыть ветку?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23661
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:14
#4232
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Если вы хотите закрыть мою ветку из за того, что у меня больше комментариев, так давайте говорите так же - Хотим теперь закрыть Флуд!
Потому что там тема много комментов 111го..
Только и всего..
И что?
Я слышу слово Переговоры?

[Исправлено: 111, 28.02.2023 - 05:31]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1229
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:16
#4233
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1229
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:17
#4234
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7440
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:22
#4235
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Цитата:
111:
должна не жаловаться постоянно на мою тему

----Кто жаловался ??? Сиди в своей теме и пиши спокойно всякую бредятину .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23661
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:24
#4236
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Цитата:
Гога:
Кто жаловался ??? Сиди

Ну..
Вы что, не следите друг за другом или как?
Вроде сговор на лицо..
Или на лице..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23661
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:27
#4237
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Цитата:
Гога:
Сиди в своей теме и пиши спокойно всякую бредятину .

Хех..
Может пора научиться прежде всего, не указывать, что мне писать и что нет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23661
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:29
#4238
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Если это Переговоры, то таких переговоров я не принимаю, где мне какой то там, указывает что писать и что нет.
Тут вам не Россия..
И не надо выбражать, что что то тут значишь, на моей Родине..
Ты гражданин другой страны, вот и живи по своим законам..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23661
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:37
#4239
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Цитата:
ACROS:
Даже те, кто тут изображает из себя ястреба войны, ненавистников украинцев, в глубине души понимает,

Ну да, я сужу по их комментариям, а не по какому то там пониманию..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7440
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:41
#4240
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Цитата:
111:
Может пора научиться прежде всего, не указывать, что мне писать и что нет?

--Неприкасаемый что ли ? Вот когда врать перестанешь ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7440
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 21:44
#4241
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Цитата:
111:
Вы что, не следите друг за другом или как?

---Это только ты тут за всеми следишь .Это суть твоей жизни . Нет бы сыном заниматься , а ты ему комп включил , а сам здесь зависаешь ..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 22:02
#4242
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Сегодня, что опять?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7440
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 22:08
#4243
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Цитата:
Эл-починно:

----Какой спрос ! --*в хлам был, так и не понял.*
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7440
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.02.23 - 22:09
#4244
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Цитата:
Эл-починно:
Сегодня, что опять?

---Так это вроде всегда так --- а наутро ---ничего не помнить :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23661
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.02.23 - 05:39
#4245
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Цитата:
Гога:
Вот когда врать перестанешь

Тынц



То, что я пишу больше комментариев.
Еще?
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