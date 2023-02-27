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≡ 3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая позволит реально регулировать численность бродячих собак в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46258
3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая позволит реально регулировать численность бродячих собак в Костанайской области
Отправлено: 27.02.23 - 14:32
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Почти год закон об ответственном отношении к животным считается в Казахстане действующим. Как он работает, на брифинге сегодня, 27 февраля, прокомментировал руководитель управления ветеринарии Костанайской области Ахат ШЕКТЫБАЕВ.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
248
Re: 3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая...
Отправлено: 27.02.23 - 14:32
#1
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сколько можно этот вопрос гонять как байду с часовым поясом! Вот наглядный пример как это делают в цивилизованных странах! Вы же господа законоутвердители любите нам намазывать про цивилизованную европу, так вот пожалуйста скопируйте и утвердите! За авторство с мас мзду надеюсь не возьмут!
"Например, в Израиле, Испании, Чехии, Германии, Франции, Коста-Рике, Сингапуре, Японии, Малайзии и ЮАР предпочитают действовать по программе безвозвратного отлова. Оказавшихся на улице зверей (брошенных, потерявшихся или родившихся там) помещают в приюты, где вакцинируют и обрабатывают от паразитов. После этого для каждого животного наступает период передержки, в течении которого его стараются пристроить в новый дом или отыскать прежних хозяев. Если по какой-либо причине этого не происходит и зверь остается в приюте, его усыпляют. источник:https://dzen.ru/a/X5Z3jbJhMzKwpFTF
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
187
Re: 3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая...
Отправлено: 27.02.23 - 17:45
#2
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В Костанай много собак, которые без хозяев и живут своей жизнью, еще больше собак, которые как бы при хозяине, но свободно выходят за пределы частных подворий. Такие собаки агрессивны к чужакам на улице. Также многие собаки выгуливаются без поводков.

Прошлым летом в районе дач возле поворота на полигон ТБ ехал на мотоцикле по узкоколейке, за мной увязалась стая из 10-15 собак. Они собираются там на Ж/Д путях и гоняются за машинами. Какого-нибудь велосипедиста могут запросто задрать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23660
Re: 3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая...
Отправлено: 27.02.23 - 18:09
#3
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Цитата:
После чего были выпущены в естественную среду обитания.


Бродячие собаки напали на студентку в Костанае





Ну вот, их выпустили, а они чуть не сожрали студентку..
А если ребенок?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5905
Re: 3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая...
Отправлено: 27.02.23 - 18:12
#4
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Недавно ушлые ребятки полтора тонны собачатины хотели отправить в Астану,вот кому надо перенять опыт шарикова по зачистке города.
А мы душили-душили, (дальше не помню)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3950
Re: 3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая...
Отправлено: 27.02.23 - 18:36
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
дальше не помню)


Дальше, ассистент Филип Филипыча сделал Шарикову замечание на его отношения к женщинам и дал по морде, так вроде.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1035
Re: 3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая...
Отправлено: 27.02.23 - 19:31
#6
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К бабке ходить не надо, ничего не изменится. Деньги уйдут в никуда. Ну может десяток псов для вида обработают, остальное... ну сами догадываетесь. Потому, как контролировать сложно и некому.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3950
Re: 3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая...
Отправлено: 27.02.23 - 19:37
#7
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Цитата:
Дантист:
контролировать сложно и некому


Как некому: - Антикор: - этим ребятам достаточно одного сигнала, даже анонимного - они быстро возьмут на заметку: - правда потом, вопрос:- на какой карман они будут работать: - на государственный или свой??
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1716
Re: 3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая...
Отправлено: 27.02.23 - 22:24
#8
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После чего были выпущены в естественную среду обитания.///Это домашние животные и их среда обитания это дом или двор частного дома, но никак не подвалы и помойки.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1625
3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая позволит реально регулировать численность бродячих собак в Костанайской области
Отправлено: 27.02.23 - 23:17
#9
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Цитата:
Tenkisch:
Если по какой-либо причине этого не происходит и зверь остается в приюте, его усыпляют.

Всё почти так, только в Германии (не знаю как в других странах) не усыпляют. Есть организации, занимающиеся спасением собак из той же Румынии. А так верно, нельзя на собак всю вину перекладывать - они лишь зеркальное отражение общества.
Даже волки помнят доброту.


ПС - усыпляют, когда собака больна, как правило больна, чем то неизлечимым и приносящим боль. А так даже коляски делают.


[Исправлено: Эл-починно, 27.02.2023 - 23:26]
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