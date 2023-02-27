Отправлено: - 23:17

Tenkisch:

Если по какой-либо причине этого не происходит и зверь остается в приюте, его усыпляют.

[Исправлено: Эл-починно, 27.02.2023 - 23:26]

Цитата:Всё почти так, только в Германии (не знаю как в других странах) не усыпляют. Есть организации, занимающиеся спасением собак из той же Румынии. А так верно, нельзя на собак всю вину перекладывать - они лишь зеркальное отражение общества.Даже волки помнят доброту.ПС - усыпляют, когда собака больна, как правило больна, чем то неизлечимым и приносящим боль. А так даже коляски делают.