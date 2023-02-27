3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая позволит реально регулировать численность бродячих собак в Костанайской области
Отправлено: 27.02.23 - 14:32
Почти год закон об ответственном отношении к животным считается в Казахстане действующим. Как он работает, на брифинге сегодня, 27 февраля, прокомментировал руководитель управления ветеринарии Костанайской области Ахат ШЕКТЫБАЕВ. Читать новость
сколько можно этот вопрос гонять как байду с часовым поясом! Вот наглядный пример как это делают в цивилизованных странах! Вы же господа законоутвердители любите нам намазывать про цивилизованную европу, так вот пожалуйста скопируйте и утвердите! За авторство с мас мзду надеюсь не возьмут! "Например, в Израиле, Испании, Чехии, Германии, Франции, Коста-Рике, Сингапуре, Японии, Малайзии и ЮАР предпочитают действовать по программе безвозвратного отлова. Оказавшихся на улице зверей (брошенных, потерявшихся или родившихся там) помещают в приюты, где вакцинируют и обрабатывают от паразитов. После этого для каждого животного наступает период передержки, в течении которого его стараются пристроить в новый дом или отыскать прежних хозяев. Если по какой-либо причине этого не происходит и зверь остается в приюте, его усыпляют. источник:https://dzen.ru/a/X5Z3jbJhMzKwpFTF
В Костанай много собак, которые без хозяев и живут своей жизнью, еще больше собак, которые как бы при хозяине, но свободно выходят за пределы частных подворий. Такие собаки агрессивны к чужакам на улице. Также многие собаки выгуливаются без поводков.
Прошлым летом в районе дач возле поворота на полигон ТБ ехал на мотоцикле по узкоколейке, за мной увязалась стая из 10-15 собак. Они собираются там на Ж/Д путях и гоняются за машинами. Какого-нибудь велосипедиста могут запросто задрать.
Как некому: - Антикор: - этим ребятам достаточно одного сигнала, даже анонимного - они быстро возьмут на заметку: - правда потом, вопрос:- на какой карман они будут работать: - на государственный или свой??
Tenkisch: Если по какой-либо причине этого не происходит и зверь остается в приюте, его усыпляют.
Всё почти так, только в Германии (не знаю как в других странах) не усыпляют. Есть организации, занимающиеся спасением собак из той же Румынии. А так верно, нельзя на собак всю вину перекладывать - они лишь зеркальное отражение общества. Даже волки помнят доброту.
ПС - усыпляют, когда собака больна, как правило больна, чем то неизлечимым и приносящим боль. А так даже коляски делают.
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