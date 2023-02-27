Отправлено: - 20:12

ACROS:

Юджин, примите участие в этом конкурсе: - у вас это хорошо получается, в вас есть талант массовика-организатора - затейника ( в этом я убедился по оформлению вашего двора к Новому году). Наверняка, в вашем дворе, живут семьи казахов которые подскажут вам как правильно к нему подготовится и не откажут вам, да и помогут провести его (потому что нужны будут: - корпешки, жастык, утварь старинная казахская, одежда национальная казахская и так далее). Да и стыдно им будет , если не примут участие.

Цитата:он же вроде как недвусмысленно дал понять что наурыз ему нафиг не нуженна новый год он украшает двор не ради выигрышейна масленицу шумные мероприятия организовываета на наурыз даже не стоит заморачиваться тем более ради каких то конкурсов