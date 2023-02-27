Вырвавшаяся на свободу обезьяна покусала жителей Магнитогорска. Жительница Магнитогорска Челябинской области обратилась в полицию из-за разгуливающей по улицам города обезьяны, которая покусала горожан. Видеозапись с животным опубликовал один из местных пабликов.тут
Вы действительно много, даже слишком много времени и внимания уделяете, русско-украинской войне: - все мы недовольны этой войной: - кроме горя и страдании обоим народам, она ничего хорошего не принесла, и не только им, но и почти всем народам бывшего Союза и Европы. Даже те, кто тут изображает из себя ястреба войны, ненавистников украинцев, в глубине души понимает,( я так думаю) что из этого ничего хорошего не выйдет: - они выражают свои чувства чисто по инерции и по национальному признаку и по стадной психологии. Может вы лучше будете почаще выставлять фото и посты из вашего кулинарного меню и походов по магазинам, чем эти уже НАДОЕДАЮЩИЕ и вызывающие ОМЕРЗЕНИЕ картинки и заметки о этой глупой, бестолковой и бессмысленной бойне двух народов.
В зоопарке Франкфурта умерла, вероятно, самая старая в мире обезьяна. У неё был особенный характер. Во Франкфуртском зоопарке умерла, вероятно, самая старая в мире обезьяна по имени Маргрит. Самка бонобо прожила до 70 лет. Об этом 31 января сообщают немецкие СМИ. Предположительно, животное появилось на свет в тропических лесах Конго в 1952–1953 году, а после его перевезли в Гессен. В зоопарке рассказали, что самка чувствовала себя хорошо практически до самого конца. Всего за пару дней до смерти в её поведении заметили небольшие изменения: она была менее активна и потребляла меньше еды.тут
ACROS: Может вы лучше будете почаще выставлять фото и посты из вашего кулинарного меню и походов по магазинам, чем эти уже НАДОЕДАЮЩИЕ и вызывающие ОМЕРЗЕНИЕ
Пока война идет, будем о ней помнить, забыть нельзя. В любом случае. Чтобы хотя бы знать, какие люди, которые восхваляют это омерзение, это уничтожение целого братского народа, есть в нашем больном обществе. Которые каждый день тут врут, что там только одни фашисты и нацисты. Кстати говорю об этом только во Флуде и в соответствующих темах на эту войну.
Домашние обезьяны: почему плохая идея иметь такую? Как и у большинства экзотических животных, расходы на содержание обезьян довольно высоки. Но Есть много других причин, почему не стоит держать его в неволе.Обезьяны запрещены во многих странах Владение домашними обезьянами является незаконным в некоторых странах. Они разрешены только в зоопарках, для сохранения и исследования..тут
Война Отечественная до сих пор не забыта. Не считаю правильным, что нужно забыть эту бойню, и делать вид что украинцы и русские, и буряты и остальные умирают пачками просто так как скот и нас это не интересует.. А не из за действий преступного режима российских властей..
Тут вон даже собак жалеют.. Даже больше чем людей.. Хотя казалось бы.. Нельзя, чтобы мы превратились в животных, когда мимо тебя ведут кого то на убой. Ведь после него, обязательно придут за тобой. Этим мы наверно и отличается от скота, надеюсь..
И то что во Флуд, говорить об этом, они это сами захотели. Никто их за язык не дергал. Хотели же Флуд раскрутить? Пожалуйста. Он раскрутился нормально. Даже есть люди, которые тут за три дня написали столько, сколько не писали за год. Это стоило того. Потом Флуд надеюсь заработает даже тогда, когда я писать тут буду реже и уйду в свои темы.. Не надо было бороться со Всякой Всячиной, мол она обогнала по просмотрам Флуд в три раза.. Потому и в том числе я здесь.
Из книги гуру Уолл-стрита Джеймса Рикардса «Валютные войны».
Оказывается, в 2009 году в США были проведены штабные военно-финансовые игры по защите доллара, когда против него попытались играть Россия и Китай, а также в целом разрушить глобальную экономику.
К играм были приглашены ведущие банкиры, инвесторы, академические экономисты, а также, как пишет Рикардс, сам участник этих игр «помимо представителей из Лаборатории прикладной физики и Минобороны, также присутствовали лица из Министерства торговли и Министерства энергетики; из Военно-морского колледжа; из мозговых центров страны, включая Институт мировой экономики Петерсона и корпорацию РЭНД, старшие офицеры из штаба Объединённого комитета начальников штабов».
«Было решено, что в игре будут команды США, России и Китая. Кроме того, мы решили включить ещё команду Азиатско-Тихоокеанского региона, включающую Японию, Южную Корею, Тайвань и Вьетнам.
Также мы ввели в игру серую команду, представлявшую остальные страны. (Я боялся даже представить себе счастье европейцев, когда они бы узнали, что им не было отведено отдельной команды, что они числились в команде с Международным валютным фондом, хедж-фондами и Каймановыми островами) И, наконец, была всемогущая команда «белых», руководящая и управляющая всей игрой». Интересно, что главным за Россию поставили играть самого опытного в делах с СССР/РФ американского банкира: «Стив Холлиуэлл, опытный банкир. У него был опыт проживания в СССР, в который он впервые попал в 1963 году студентом, прибывшим по обмену от Уэслианского университета.
После этого он долго проработал в Ситибанке, где участвовал в создании Московского филиала Ситибанка, прежде чем стал организатором одних из первых инвестиционных фондов США и России в 1990 х». «Команда России» для атаки на США приняла решение ограничить поставки нефти и газа, чтобы вызвать их дефицит, поднять цены и привести к энергокризису.
США ответили так: «США поддержали свободную торговлю и выступили за необходимость поиска экологически чистых источников энергии. Азиатско-Тихоокеанский регион объявил о том, что Япония готова помочь всем странам, переживающим сложности в связи со стоимостью производства электроэнергии, а также пообещал начать поиски иных источников энергии.
Команда серых (Европы) предложила помощь всем странам – бывшим членам СССР, пострадавшим из-за этого». Далее Россия решила ударить по доллару: объединиться с Китаем и рядом других стран и ввести собственную валюту «независимого мира» с привязкой к золоту. Но оказалось, что это можно сделать только с помощью Лондона – как главного арбитражного центра мира. Без Лондона победить доллар невозможно.
Китай понял, что дело, устроенное Россий – дрянь, и решил уйти в нейтралитет: «США потеряли немного «мощи» из-за того, что не смогла достойно ответить. Китай набрал небольшое количество очков за ничегонеделание в конфликте.
Россия была сильно оштрафована за действия, описанные судьями как «враждебные» и выражающие отсутствие взаимодействия с остальной частью мира». В обмен на нейтралитет Китай потребовал от США отдать ему Тайвань. «Мы начали готовить наши ходы. Китай снова настаивал на своей политике «единого Китая». США укрепили военное сотрудничество с Тайванем, но настояли на том, чтобы в будущем Тайвань ослабил свою склонность к конфронтации. Только Россия продолжала идти по пути золотой валюты, приглашая страны ОПЕК в свой план, а также предлагая Китаю поддержать новую валюту. Но на них (команду России) уже никто не обращал внимания». «Одним из уроков, полученных Пентагоном в ходе проведённой игры в 2009 году, было: даже если доллар потерпит крах, то у США всё равно есть огромный золотой резерв, на который можно положиться.
Интересным фактом является то, что большинство золотых запасов США находится не в банках, а на военных базах – в Форт-Ноксе в Кентукки и в Вест-Пойнте, расположенном на реке Гудзон в Нью-Йорке. Это что-то говорит о взаимосвязи национального богатства и национальной безопасности».
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