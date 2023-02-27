Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 20:00

Из книги гуру Уолл-стрита Джеймса Рикардса «Валютные войны».



Оказывается, в 2009 году в США были проведены штабные военно-финансовые игры по защите доллара, когда против него попытались играть Россия и Китай, а также в целом разрушить глобальную экономику.



К играм были приглашены ведущие банкиры, инвесторы, академические экономисты, а также, как пишет Рикардс, сам участник этих игр «помимо представителей из Лаборатории прикладной физики и Минобороны, также присутствовали лица из Министерства торговли и Министерства энергетики; из Военно-морского колледжа; из мозговых центров страны, включая Институт мировой экономики Петерсона и корпорацию РЭНД, старшие офицеры из штаба Объединённого комитета начальников штабов».



«Было решено, что в игре будут команды США, России и Китая. Кроме того, мы решили включить ещё команду Азиатско-Тихоокеанского региона, включающую Японию, Южную Корею, Тайвань и Вьетнам.



Также мы ввели в игру серую команду, представлявшую остальные страны. (Я боялся даже представить себе счастье европейцев, когда они бы узнали, что им не было отведено отдельной команды, что они числились в команде с Международным валютным фондом, хедж-фондами и Каймановыми островами)

И, наконец, была всемогущая команда «белых», руководящая и управляющая всей игрой». Интересно, что главным за Россию поставили играть самого опытного в делах с СССР/РФ американского банкира: «Стив Холлиуэлл, опытный банкир. У него был опыт проживания в СССР, в который он впервые попал в 1963 году студентом, прибывшим по обмену от Уэслианского университета.



После этого он долго проработал в Ситибанке, где участвовал в создании Московского филиала Ситибанка, прежде чем стал организатором одних из первых инвестиционных фондов США и России в 1990 х». «Команда России» для атаки на США приняла решение ограничить поставки нефти и газа, чтобы вызвать их дефицит, поднять цены и привести к энергокризису.



США ответили так: «США поддержали свободную торговлю и выступили за необходимость поиска экологически чистых источников энергии. Азиатско-Тихоокеанский регион объявил о том, что Япония готова помочь всем странам, переживающим сложности в связи со стоимостью производства электроэнергии, а также пообещал начать поиски иных источников энергии.



Команда серых (Европы) предложила помощь всем странам – бывшим членам СССР, пострадавшим из-за этого». Далее Россия решила ударить по доллару: объединиться с Китаем и рядом других стран и ввести собственную валюту «независимого мира» с привязкой к золоту. Но оказалось, что это можно сделать только с помощью Лондона – как главного арбитражного центра мира. Без Лондона победить доллар невозможно.



Китай понял, что дело, устроенное Россий – дрянь, и решил уйти в нейтралитет: «США потеряли немного «мощи» из-за того, что не смогла достойно ответить. Китай набрал небольшое количество очков за ничегонеделание в конфликте.



Россия была сильно оштрафована за действия, описанные судьями как «враждебные» и выражающие отсутствие взаимодействия с остальной частью мира».

В обмен на нейтралитет Китай потребовал от США отдать ему Тайвань. «Мы начали готовить наши ходы. Китай снова настаивал на своей политике «единого Китая».

США укрепили военное сотрудничество с Тайванем, но настояли на том, чтобы в будущем Тайвань ослабил свою склонность к конфронтации.

Только Россия продолжала идти по пути золотой валюты, приглашая страны ОПЕК в свой план, а также предлагая Китаю поддержать новую валюту.

Но на них (команду России) уже никто не обращал внимания». «Одним из уроков, полученных Пентагоном в ходе проведённой игры в 2009 году, было: даже если доллар потерпит крах, то у США всё равно есть огромный золотой резерв, на который можно положиться.



Интересным фактом является то, что большинство золотых запасов США находится не в банках, а на военных базах – в Форт-Ноксе в Кентукки и в Вест-Пойнте, расположенном на реке Гудзон в Нью-Йорке.

Это что-то говорит о взаимосвязи национального богатства и национальной безопасности».