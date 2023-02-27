Re: 3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая...

Отправлено: - 14:32

сколько можно этот вопрос гонять как байду с часовым поясом! Вот наглядный пример как это делают в цивилизованных странах! Вы же господа законоутвердители любите нам намазывать про цивилизованную европу, так вот пожалуйста скопируйте и утвердите! За авторство с мас мзду надеюсь не возьмут!

"Например, в Израиле, Испании, Чехии, Германии, Франции, Коста-Рике, Сингапуре, Японии, Малайзии и ЮАР предпочитают действовать по программе безвозвратного отлова. Оказавшихся на улице зверей (брошенных, потерявшихся или родившихся там) помещают в приюты, где вакцинируют и обрабатывают от паразитов. После этого для каждого животного наступает период передержки, в течении которого его стараются пристроить в новый дом или отыскать прежних хозяев. Если по какой-либо причине этого не происходит и зверь остается в приюте, его усыпляют. источник:https://dzen.ru/a/X5Z3jbJhMzKwpFTF