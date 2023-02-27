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3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая позволит реально регулировать численность бродячих собак в Костанайской области
3 марта - дата завершения госзакупки по услуге, которая позволит реально регулировать численность бродячих собак в Костанайской области
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