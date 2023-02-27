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Наурыз мейрамы в Костанае войдет в каждый двор - Празднование организуют в трех районах областного центра
Наурыз мейрамы в Костанае войдет в каждый двор - Празднование организуют в трех районах областного центра
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