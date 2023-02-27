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≡ Наурыз мейрамы в Костанае войдет в каждый двор - Празднование организуют в трех районах областного центра
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46258
Наурыз мейрамы в Костанае войдет в каждый двор - Празднование организуют в трех районах областного центра
Отправлено: 27.02.23 - 14:02
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Тридцать юрт будут встречать костанайцев и гостей города. Кроме того, ожидается что многие ОСИ организуют в своих дворах народные гулянья с творческими номерами и угощениями. Лучшие объединения жильцов наградят ценными призами.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23647
Re: Наурыз мейрамы в Костанае войдет в каждый двор -...
Отправлено: 27.02.23 - 14:02
#1
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Ну баурсаков и плова тоже надо до фига..
Надо чтобы и сами люди хоть как то были благоразумны и помогали тем, кто их угощает, хотя бы на добровольной основе.
Мы на на праздники друг к другу тоже не ходим с пустыми руками..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9037
Re: Наурыз мейрамы в Костанае войдет в каждый двор -...
Отправлено: 27.02.23 - 14:34
#2
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Цитата:
победителей еще одного городского конкурса - "Наурыз в каждом дворе", на который уже откликнулись в двадцати ОСИ.

Если там судейство будет как в новогоднем конкурсе, то даже заявку подавать не стоит.

Цитата:
Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ особо обратил внимание - нужно предоставить всем желающим

А пусть Жундубаев ответит, почему празднование Масленицы со сцены сити-центра отправили на ступеньки ДК?

Цитата:
бауырсаками

буква Ы наверное лишняя, когда на русском блюдо написано?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3950
Re: Наурыз мейрамы в Костанае войдет в каждый двор -...
Отправлено: 27.02.23 - 19:26
#3
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Цитата://еще одного городского конкурса - "Наурыз в каждом дворе", на который уже откликнулись в двадцати ОСИ. Заявки для участия еще принимают,//

Юджин, примите участие в этом конкурсе: - у вас это хорошо получается, в вас есть талант массовика-организатора - затейника ( в этом я убедился по оформлению вашего двора к Новому году). Наверняка, в вашем дворе, живут семьи казахов которые подскажут вам как правильно к нему подготовится и не откажут вам, да и помогут провести его (потому что нужны будут: - корпешки, жастык, утварь старинная казахская, одежда национальная казахская и так далее). Да и стыдно им будет , если не примут участие.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13478
Наурыз мейрамы в Костанае войдет в каждый двор - Празднование организуют в трех районах областного центра
Отправлено: 27.02.23 - 20:12
#4
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Цитата:
ACROS:
Юджин, примите участие в этом конкурсе: - у вас это хорошо получается, в вас есть талант массовика-организатора - затейника ( в этом я убедился по оформлению вашего двора к Новому году). Наверняка, в вашем дворе, живут семьи казахов которые подскажут вам как правильно к нему подготовится и не откажут вам, да и помогут провести его (потому что нужны будут: - корпешки, жастык, утварь старинная казахская, одежда национальная казахская и так далее). Да и стыдно им будет , если не примут участие.

он же вроде как недвусмысленно дал понять что наурыз ему нафиг не нужен
на новый год он украшает двор не ради выигрышей
на масленицу шумные мероприятия организовывает
а на наурыз даже не стоит заморачиваться тем более ради каких то конкурсов
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23647
Наурыз мейрамы в Костанае войдет в каждый двор - Празднование организуют в трех районах областного центра
Отправлено: 27.02.23 - 20:31
#5
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Цитата:
abaika95:
на новый год он украшает двор не ради выигрышей

А как же от Акимата то подарок тогда принял?
Был радостный такой, что я сам был за него счастлив!
Власть умеет, приблизить к себе, если надо..
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