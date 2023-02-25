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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 769 из 770«1...767768769770»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23629
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.02.23 - 17:51
#11521
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Скидка хорошая, цепляем и его

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23629
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.02.23 - 17:52
#11522
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С России чтоль?

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23629
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.02.23 - 17:53
#11523
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Берем такие вот мандарины с Гарокко..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23629
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.02.23 - 17:54
#11524
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Еще что то

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23629
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.02.23 - 17:55
#11525
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Картошка, и недорогая.
Наверно тоже летняя

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23629
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.02.23 - 17:56
#11526
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Моя в очереди..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23629
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.02.23 - 17:57
#11527
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Еще что то

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23629
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.02.23 - 17:59
#11528
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Ну а сюда я сам пришел..
На массленницу грех не выпить..

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Я
§ Я не робот
(Пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
32
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.02.23 - 20:53
#11529
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Люди в Берлине несут цветы к российскому танку, сгоревшему на Украине и поставленному вчера напротив посольства РФ.
Акция с танком пошла не по плану её украинских организаторов, сообщают в местных соцсетях.t.me
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Я
§ Я не робот
(Пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
32
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.02.23 - 20:57
#11530
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NASA 50 лет наблюдало за китайским метеозондом, принимая его за пульсар.
Пульсирующая нейтронная звезда CKI-401, которая была открыта американскими астрономами в 1972 году и стала крупнейшим научным открытием этого периода, не существует, заявляют авторы статьи в журнале Astronomy. Группа исследователей из Дании, Ирландии и Италии установила, что специалисты NASA много лет наблюдали за зависшим над их обсерваторией китайским метеозондом. Периодические вспышки света, принятые учёными за мерцание пульсара, оказались габаритными огнями аэростата, предназначенного для наблюдения за погодой в районе мыса Канаверал. Зонд, представляющий собой пятиметровый воздушный шар, был запущен в 1954 году, причём китайское правительство согласовало этот запуск с руководством NASA и Минобороны США. Однако из-за бюрократической ошибки информация о его местоположении исчезла из баз данных. В 1972 году астрономы обнаружили зонд при помощи оптического телескопа и много лет фиксировали его характеристики (в качестве пульсара). За это время в ведущих астрономических журналах было опубликовано 25 научных статей, посвящённых новому космическому телу, и вручено две Нобелевские премии за работы, связанные с ним....panorama
Профайл
100С
§ 100С
(Пользователи)
Регистрация:
09.12.16
Сообщений:
4
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.02.23 - 00:42
#11531
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;-)
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100С
§ 100С
(Пользователи)
Регистрация:
09.12.16
Сообщений:
4
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.02.23 - 00:43
#11532
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:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23629
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.02.23 - 08:50
#11533
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Украина, мы с тобой


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23629
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.02.23 - 16:33
#11534
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Сегодня в почтовом ящике, неожиданно..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23629
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.02.23 - 16:34
#11535
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Так теперь выглядит моя самая любимая и спасительная газета в моей жизни..

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