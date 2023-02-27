Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 15:01

18 марта. Бархатная революция! Абсолютно тихая! Временное правительство делает в Посольство США запрос об их признании.



19 марта. "Великий Князь Михаил объявляет о принятии на себя власти, поскольку это воля нации выражаемая будущим Учредительным Собранием". 19 марта. Временное Правительство обращается за финансовой помощью к США.



20 марта. Консул США в Петрограде передаёт в Вашингтон полный отчёт о событиях с 4 по 20 марта в Петрограде.



22 марта. США первыми признали легитимность Временного Правительства. (Но не Великого Князя Михаила. Прим.Пер.).



22 марта. Формальная презентация Совету Министров Декларации о признании Временного Правительства США. Временное Правительство под Премьерством князя Львова.



23 марта. Временное правительство обращается к народу, солдатам, матросам с призывом продолжать войну.



23 марта. Рабочие и солдаты призывают упразднить все классы и провозгласить право солдат не подчиняться приказам офицеров. ( Что означало развал армии. Прим.Пер.) Посол США предложил Американским рабочим лидерам послать мессидж России.



27 марта. Главная проблема - восстановление дисциплины в армии! (США это волновало, потому что они хотели что бы Россия продолжала воевать вместо США. Прим.Пер.)



3 апреля. Президент США в послании Конгрессу одобряет перемены в России. 3 апреля. Американская Федерация Труда призывает российский народ пользоваться свободой рационально.



3 апреля. Совет Рабочих и Солдатских депутатов издаёт призыв ко всему миру с целью спровоцировать такую же смену власти в Германии.



6 апреля 1917 года. США объявляют войну Германии. (Очевидно, что это было вызвано событиями в России и страхом США, что Россия не будет продолжать войну ввиду развала дисциплины армии. Прим. Пер.)



7 апреля. Послание Американской Федерации Труда передано Чхеидзе, Милюкову и прессе.



10 апреля. Экстремистские требования рабочих. Достижения Керенского в примирении различных фракций правительства. Цели Временного Правительства.



17 апреля. Правительство получившее одобрение Рабочей партии набирает силу. Рабочие и солдаты высказались за продолжение войны. (Что на тот момент было самым важным для США. Прим. Пер.)



21 апреля. США одобрили денежный заём России под условием продолжения войны. Появление Ленина в Петрограде. (Троцкий с боевиками и оружием посланный США из Нью-Йорка, из-за временного ареста Канадой приедет только в конце мая. Прим. Пер.)



23 апреля. Совет рабочих и солдатских депутатов оказывает давление на Временное правительство с целью созыва Учредительного собрания и очерчивает цель Учредительного Собрания.



25 апреля. Ещё одно послание от Американской Федерации Труда призывающее к конструктивной позиции правительства.

25 апреля. Братские приветствия от Общества дружбы между США и Россией.



29 апреля. Дружественная демонстрация перед зданием американского посольства в Петрограде.



30 апреля. Президент США одобряет послание Общества дружбы между США и Россией.



30 апреля. Осуждение Ленина Советом рабочих и солдатских депутатов.



1 мая. Толпа перед американским посольством передаёт салют от России Америке и обещает продолжать войну. Реорганизация Временного правительства. Отставка Милюкова и Гучкова. Демонстрация против НОТЫ от 3 мая 1917 года американскому и другим союзническим правительствам.



3 мая. Нота Милюкова всем союзническим правительствам о том, что Россия будет продолжать войну на основании Декларации Временного правительства от 9 апреля о целях войны.



4 мая. Совет рабочих и солдатских депутатов протестует против Ноты от 3 мая. Эта оппозиция, возглавляемая Лениным, очевидно, инспирируется Германией. (Прим. Пер. У советских историков ни слова об этой Ноте.)



5 мая. Инструкция американского Посла всем консулам в России срочно сообщать о ситуации в регионах.



5 мая. Плакаты сторонников Ленина уничтожены на улицах. Совет рабочих вроде бы удовлетворился официальным объяснением Ноты от 3 мая.



8 мая. Совместное заседание Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов которое осудило Ноту от 3 мая. А Манифест Совета рабочих и солдатских депутатов призвал солдат не подчиняться своим офицерам и Военному Министерству.



11 мая. Предложение президенту США выступить в поддержку Ноты от 3 мая. 13 мая. Военный министр Гучков подал в отставку.



14 мая. Российская пресса желает объяснений от президента США по вопросам войны, мира без аннексаций и контрибуций, и отношениям с Германией.



15 мая. Декларация Временного правительства от 9 мая по вопросам внешней политики и речь Военного министра на заседании 4-ой Думы.



15 мая. Милюков как министр иностранных дел подал в отставку. Керенский назначен Военным министром. А Терещенко назначен министром иностранных дел. Оба выступают за продолжение войны.



16 мая. Солдаты на фронте братаются с немцами. Комитет Совета рабочих и солдатских депутатов объявляет, что новое правительство не связано секретными договорами. Страх анархии.



18 мая. Причины революции. Незнание и отсутствие патриотизма. Активность посланника de Hartwig на Балканах и др.

19 мая. Заявление относительно помощи США для России на митингах Черноморского флота одобряющих продолжение наступательных операций.



20 мая. Премьер Львов заявляет что мир без аннексаций и контрибуций значит больше чем просто пассивное продолжение войны.



21 мая. Заявление о Российской солидарности с США в целях как войны так и мира.



21 мая. Коммюнике Министра Иностранных дел для прессы объявляющее политику направленную на реставрацию мира в союзе с союзниками.



22 мая. Сообщения об отставке Милюкова и Гучкова и создании коалиционного правительства. Прокламация Совета рабочих и солдатских депутатов армии. 26 мая. Общая цель России и США - свобода народам и обеспечение всеобщего мира. (Прим.Пер. - В конце мая посланный из США транспортный корабль "Кристианафьорд" с боевиками Троцкого и оружием достиг Швеции и Троцкий в результате добрался до Петрограда.