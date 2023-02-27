У меня груз был прямой из Казахстана в Европу. Я даже начал гордится , ну неужели мы начали производить товар который хочет купить Европа. В Бресте придётся оставить, дальше они сами будут разбиратся че с ним делать.
25 февраля 1917 года. "В Петрограде введено военное положение ввиду беспорядков".
14 марта. "Дума отказалась подчиниться приказу Императора - распуститься. Организовано Временное Правительство. Некоторые полки перешли на сторону мятежников.
15 марта. "Из сообщения Российского телеграфа следует, что Дума отказалась распуститься и назначила Исполнительный Комитет, который и провозгласил Временное правительство". (То есть правительство было назначено Думой. Прим.Пер).
17 марта. Император Николай-2 отрёкся от престола от имени себя и своего сына в пользу своего брата Великого Князя Михаила.
17 марта. Начались "хлебные бунты" и забастовки. Контроль уже осуществляется Временным Правительством.
18 марта. Министр Иностранных дел Временного Правительства Павел Милюков подтвердил верность Временного Правительства всем обязательствам старого режима. (Прим. Пер. Милюков был ярый либерал-западник коих сейчас в России ещё больше. Вики:" В 1899 году вернулся в Россию, в 1901 году за оппозиционную деятельность несколько месяцев провёл в тюрьме. Публиковал статьи в оппозиционном эмигрантском журнале «Освобождение», стал одним из признанных идеологов российского либерализма западного типа. В 1903 году, и в 1904— 1905 годах посещал Соединённые Штаты Америки, где читал лекции в Чикагском университете (1903, 1904—1905), а также в Бостоне в Lowell Institute (1904)".
18 марта. Бархатная революция! Абсолютно тихая! Временное правительство делает в Посольство США запрос об их признании.
19 марта. "Великий Князь Михаил объявляет о принятии на себя власти, поскольку это воля нации выражаемая будущим Учредительным Собранием". 19 марта. Временное Правительство обращается за финансовой помощью к США.
20 марта. Консул США в Петрограде передаёт в Вашингтон полный отчёт о событиях с 4 по 20 марта в Петрограде.
22 марта. США первыми признали легитимность Временного Правительства. (Но не Великого Князя Михаила. Прим.Пер.).
22 марта. Формальная презентация Совету Министров Декларации о признании Временного Правительства США. Временное Правительство под Премьерством князя Львова.
23 марта. Временное правительство обращается к народу, солдатам, матросам с призывом продолжать войну.
23 марта. Рабочие и солдаты призывают упразднить все классы и провозгласить право солдат не подчиняться приказам офицеров. ( Что означало развал армии. Прим.Пер.) Посол США предложил Американским рабочим лидерам послать мессидж России.
27 марта. Главная проблема - восстановление дисциплины в армии! (США это волновало, потому что они хотели что бы Россия продолжала воевать вместо США. Прим.Пер.)
3 апреля. Президент США в послании Конгрессу одобряет перемены в России. 3 апреля. Американская Федерация Труда призывает российский народ пользоваться свободой рационально.
3 апреля. Совет Рабочих и Солдатских депутатов издаёт призыв ко всему миру с целью спровоцировать такую же смену власти в Германии.
6 апреля 1917 года. США объявляют войну Германии. (Очевидно, что это было вызвано событиями в России и страхом США, что Россия не будет продолжать войну ввиду развала дисциплины армии. Прим. Пер.)
7 апреля. Послание Американской Федерации Труда передано Чхеидзе, Милюкову и прессе.
10 апреля. Экстремистские требования рабочих. Достижения Керенского в примирении различных фракций правительства. Цели Временного Правительства.
17 апреля. Правительство получившее одобрение Рабочей партии набирает силу. Рабочие и солдаты высказались за продолжение войны. (Что на тот момент было самым важным для США. Прим. Пер.)
21 апреля. США одобрили денежный заём России под условием продолжения войны. Появление Ленина в Петрограде. (Троцкий с боевиками и оружием посланный США из Нью-Йорка, из-за временного ареста Канадой приедет только в конце мая. Прим. Пер.)
23 апреля. Совет рабочих и солдатских депутатов оказывает давление на Временное правительство с целью созыва Учредительного собрания и очерчивает цель Учредительного Собрания.
25 апреля. Ещё одно послание от Американской Федерации Труда призывающее к конструктивной позиции правительства. 25 апреля. Братские приветствия от Общества дружбы между США и Россией.
29 апреля. Дружественная демонстрация перед зданием американского посольства в Петрограде.
30 апреля. Президент США одобряет послание Общества дружбы между США и Россией.
30 апреля. Осуждение Ленина Советом рабочих и солдатских депутатов.
1 мая. Толпа перед американским посольством передаёт салют от России Америке и обещает продолжать войну. Реорганизация Временного правительства. Отставка Милюкова и Гучкова. Демонстрация против НОТЫ от 3 мая 1917 года американскому и другим союзническим правительствам.
3 мая. Нота Милюкова всем союзническим правительствам о том, что Россия будет продолжать войну на основании Декларации Временного правительства от 9 апреля о целях войны.
4 мая. Совет рабочих и солдатских депутатов протестует против Ноты от 3 мая. Эта оппозиция, возглавляемая Лениным, очевидно, инспирируется Германией. (Прим. Пер. У советских историков ни слова об этой Ноте.)
5 мая. Инструкция американского Посла всем консулам в России срочно сообщать о ситуации в регионах.
5 мая. Плакаты сторонников Ленина уничтожены на улицах. Совет рабочих вроде бы удовлетворился официальным объяснением Ноты от 3 мая.
8 мая. Совместное заседание Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов которое осудило Ноту от 3 мая. А Манифест Совета рабочих и солдатских депутатов призвал солдат не подчиняться своим офицерам и Военному Министерству.
11 мая. Предложение президенту США выступить в поддержку Ноты от 3 мая. 13 мая. Военный министр Гучков подал в отставку.
14 мая. Российская пресса желает объяснений от президента США по вопросам войны, мира без аннексаций и контрибуций, и отношениям с Германией.
15 мая. Декларация Временного правительства от 9 мая по вопросам внешней политики и речь Военного министра на заседании 4-ой Думы.
15 мая. Милюков как министр иностранных дел подал в отставку. Керенский назначен Военным министром. А Терещенко назначен министром иностранных дел. Оба выступают за продолжение войны.
16 мая. Солдаты на фронте братаются с немцами. Комитет Совета рабочих и солдатских депутатов объявляет, что новое правительство не связано секретными договорами. Страх анархии.
18 мая. Причины революции. Незнание и отсутствие патриотизма. Активность посланника de Hartwig на Балканах и др. 19 мая. Заявление относительно помощи США для России на митингах Черноморского флота одобряющих продолжение наступательных операций.
20 мая. Премьер Львов заявляет что мир без аннексаций и контрибуций значит больше чем просто пассивное продолжение войны.
21 мая. Заявление о Российской солидарности с США в целях как войны так и мира.
21 мая. Коммюнике Министра Иностранных дел для прессы объявляющее политику направленную на реставрацию мира в союзе с союзниками.
22 мая. Сообщения об отставке Милюкова и Гучкова и создании коалиционного правительства. Прокламация Совета рабочих и солдатских депутатов армии. 26 мая. Общая цель России и США - свобода народам и обеспечение всеобщего мира. (Прим.Пер. - В конце мая посланный из США транспортный корабль "Кристианафьорд" с боевиками Троцкого и оружием достиг Швеции и Троцкий в результате добрался до Петрограда.
В конце мая в Петрограде появился Троцкий с еврейскими боевиками из Нью-Йорка, с оружием, и 20 миллионами долларов (в тех деньгах) выписанными ему на шведский "Ниа Банк" еврейским американским банкиром Яковом Шиффом, который тогда был главой Банкиров США и руководителем еврейской диаспоры США.
Послание президента США Вильсона от 22 мая 1917 года по целям США в войне. Кронштадский мятеж. Съезд рабочих, крестьян, казаков и солдатских депутатов. Начало русского наступления в Галиции.
31 мая. Прослание президента США Вильсона от 22 мая 1917 года по целям США в войне которые объявлены удовлетворительными. 2 июня. Немедленный ответ посланию президента США.
3 июня. Мининостранных дел запрашивает изменение слов в послании президента США перед публикацией. Британские и французские заявления также изменены.
3 июня. Мининделу объяснено что это послание - не ответ, а независимое выступление предназначенное к опубликованию, если Российское Правительство не возражает. 4 июня. Дальнейшее объяснение по поводу задержки опубликования послания президента.
4 июня. Мининдел России опять настаивает, чтобы фразеология послания была в некоторых местах изменена для правильного эффекта в России.
5 июня. Министр иностранных дел России лично пожелал чтобы в послании президента США не было ничего чтобы производило нежелательный эффект на российский народ.
6 июня. Мининдел России понимает, что послание не может быть изменено. Дата публикации будет передана по телеграфу.
7 июня. Телеграфирована дата опубликования послания президента США.
8 июня. В коммуникации с послом США в Британии запрашивается, что если какое новостное агентство направило послание президента США в какую страну, все копии должны быть возвращены для переделки.
8 июня. Публикация даты послания президента. Мятеж в Кронштадте. (О котором ни слова в советской истории. Не путать с Кронштадтским мятежом 1921 года. Троцкий уже получил доллары в "Ниа Банке" в Швеции и прибыл в Петроград и его доллары заработали! Прим. Пер.)
9 июня. Петроградский Совет поддерживает Временное правительство против Кронштадских мятежников. Протесты большевиков.
9 июня. Российский посланник в Швеции говорит о проблемах России, о Кронштадтском мятеже и беспорядках среди рабочих.
9 июня. Президентское послание предано для публикации 10 июня без всяких изменений.
13 июня. Съезд крестьян решает остановить всё снабжение мятежного Кронштадта если те не признают Временное правительство.
23 июня. Речь Ленина перед Съездом рабочих, крестьянских и солдатских депутатов объявлена Керенским как речь германского шпиона.
27 июня. Большевистская пресса призывает к выступлениям против Временного правительства. 3
0 июня. Посол Британии созвал конференцию представителей союзнических стран обсудить недостаточное производство боеприпасов в России.
2 июля. Демонстрации против правительства безуспешны, анархисты арестованы. Русские добиваются успеха на юговосточном фронте.
3 июля. И казаки и Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов выказали намерение продолжать войну. Правительство арестовывает анархистов.
3 июля. Невозможно составить представление о производстве боеприпасов в России поскольку поставки организовываются русскими агентами.
5 июля. Конференция представителей союзнических стран констатировала очень плохую ситуацию с боеприпасами в России вследствие плохого транспорта и требований рабочих.
Все стоят в ожидание. Надеются на наше правительство, что договорятся. Хотя я сомневаюсь , наши хоть и добрые и хорошие власти и всякие Экспо строят для имиджа. . Но для запада мы как были африканцами, такими и будем для них всегда и не кто с нами считатся не будет. А через Литву нехватает разрешений на провоз грузов. Дефицит. На всех не хватает их ограничено выдает Литва. . Да и погранпереход не справится. Пока ждём-с. Практически все остановились. Там не только яблоки, там куча брендовых товаров к которым наши люди привыкли как к родным)))
Не надо паниковать. Все бренды или как их там, делаются в Китае, а без оригиналов Гуччи или Валентино как нибудь проживем, да и в интернете можно купить оригинал от Гуччи сумочку за миллион тенге, если тебе это так необходимо.. Товары все с Алматы, а туда доставка не через Россию.
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