Прогноз на 5 дней
пасмурно-7°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • Ю-ЮВ, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить больше
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46252
За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить больше
Отправлено: 26.02.23 - 16:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы хотим внедрить социальный минимум. То есть если это домовое хозяйство, если ты ИЖС, если минимальное оснащение – конфорка, газовая плита и котёл, рассчитываем норматив потребления. Всё, что сверху – это сверхнормативное потребление», – заявил заместитель председателя правления компании Арман Касенов
Читать новость

Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11980
За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить больше
Отправлено: 27.02.23 - 10:34
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А люди это не страна? Наши сбережения не жалко?)))
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3941
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 27.02.23 - 10:54
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
костанай-астана-павлодар для газификации восточного региона[/quot

Костанай-Астана-Павлодар: - они вроде северные регионы страны; ВКО-Семей - восточные - разве не так??

Vit:


Вы что в косяке у редакции ??
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
741
За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить больше
Отправлено: 27.02.23 - 11:57
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно.
Пока идеологи-теоретики пытаются повторять ошибку большевиков по "воспитанию нового человека", тупо талдыча про "надо начать с себя", призывая экономить, не мусорить и произнося прочую лабудень, практики чётко знают, что только удар по карману заставит обывателя и экономить, и убирать за собой, беречь природу...
Энергетики давно ввели три тарифа за электроэнергию. Остальным коммунальщикам тоже надо последовать их примеру.
...
Что совсем не отменяет обязанность правительства работать над снижением тарифов. В том числе - путём ликвидации многочисленных "посредников" между производителем и потребителем.

[Исправлено: Skeptic, 27.02.2023 - 11:59]
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS