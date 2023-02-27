Отправлено: - 11:37

ACROS:

Мне непонятно почему власть так "активно" идёт навстречу "недобросовестным" гражданам Казахстана, покупающим старую и не всегда БЕЗОПАСНУЮ технику, которым почему то и непонятно по какой причине ОФИЦИАЛЬНО разрешили не платить в гос.бюджет ( из которого, кстати, они и члены их семей, получают все льготы и выплаты положенные ВСЕМ казахстанцам )

Цитата:Сняли социальную напряжённость, и правильно сделали! И на будущее заложили невозможность ввоза рухляди!