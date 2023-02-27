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≡ В Казахстане утвердили новый график работы спецЦОНов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46252
В Казахстане утвердили новый график работы спецЦОНов
Отправлено: 27.02.23 - 11:31
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График изменили в связи с уменьшением нагрузки. Число обращений по вопросам легализации значительно снизилось, сообщает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3941
Re: В Казахстане утвердили новый график работы спецЦОНов
Отправлено: 27.02.23 - 11:31
#1
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Мне непонятно почему власть так "активно" идёт навстречу "недобросовестным" гражданам Казахстана, покупающим старую и не всегда БЕЗОПАСНУЮ технику, которым почему то и непонятно по какой причине ОФИЦИАЛЬНО разрешили не платить в гос.бюджет ( из которого, кстати, они и члены их семей, получают все льготы и выплаты положенные ВСЕМ казахстанцам ) :
-и утилизационный сбор им отменили и первичный платёж в разы снизили и работу ЦОН-ов под них подстраивают, и даже вроде собираются разрешить легализацию автомобилей-консрукторов.

А, как же права добросовестных граждан Казахстана которые приобретают новую технику БЕЗОПАСНУЮ во всех отношениях и исправно платящие в гос.казну: - драконовский утилазационный сбор; примерно такой же первичный платёж; и под них не подстраивают работу ЦОН-ов и прочих разрешительных процедур ??

А, как же Конституция Казахстана: - где ВСЕ равны перед Законами РК, независимо от ИМУЩЕСТВЕННОГО и СОЦИАЛЬНОГО положения, ну естественно кроме бывшего ЕБЛН ??
Кто может мне ответить, желательно из депутатов, так называемого Нового Казахстана.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1111
Re: В Казахстане утвердили новый график работы спецЦОНов
Отправлено: 27.02.23 - 11:37
#2
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Цитата:
ACROS:
Мне непонятно почему власть так "активно" идёт навстречу "недобросовестным" гражданам Казахстана, покупающим старую и не всегда БЕЗОПАСНУЮ технику, которым почему то и непонятно по какой причине ОФИЦИАЛЬНО разрешили не платить в гос.бюджет ( из которого, кстати, они и члены их семей, получают все льготы и выплаты положенные ВСЕМ казахстанцам )

Сняли социальную напряжённость, и правильно сделали! И на будущее заложили невозможность ввоза рухляди!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1111
Re: В Казахстане утвердили новый график работы спецЦОНов
Отправлено: 27.02.23 - 11:41
#3
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Цитата:
ACROS:
Мне непонятно почему власть так "активно" идёт навстречу "недобросовестным" гражданам Казахстана,


А вы рассчитывали на народные бунты? Сорвались ваши надежды??? Жаль..так ведь? :-P :-P :-P
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3051
Re: В Казахстане утвердили новый график работы спецЦОНов
Отправлено: 27.02.23 - 11:49
#4
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Цитата:
Теперь СпецЦОНы, задействованные в легализации иностранных автомобилей, будут принимать граждан в будние дни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 14:00. Это касается и Костаная.

Непонятно, почему это только сейчас обнародуют? На прошлой неделе сын ездил в СпецЦОН по поводу легализации, так после 17 часов там не было НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА из персонала.

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