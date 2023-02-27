Re: В Казахстане утвердили новый график работы спецЦОНов
Отправлено: 27.02.23 - 11:31
Мне непонятно почему власть так "активно" идёт навстречу "недобросовестным" гражданам Казахстана, покупающим старую и не всегда БЕЗОПАСНУЮ технику, которым почему то и непонятно по какой причине ОФИЦИАЛЬНО разрешили не платить в гос.бюджет ( из которого, кстати, они и члены их семей, получают все льготы и выплаты положенные ВСЕМ казахстанцам ) :
-и утилизационный сбор им отменили и первичный платёж в разы снизили и работу ЦОН-ов под них подстраивают, и даже вроде собираются разрешить легализацию автомобилей-консрукторов.
А, как же права добросовестных граждан Казахстана которые приобретают новую технику БЕЗОПАСНУЮ во всех отношениях и исправно платящие в гос.казну: - драконовский утилазационный сбор; примерно такой же первичный платёж; и под них не подстраивают работу ЦОН-ов и прочих разрешительных процедур ??
А, как же Конституция Казахстана: - где ВСЕ равны перед Законами РК, независимо от ИМУЩЕСТВЕННОГО и СОЦИАЛЬНОГО положения, ну естественно кроме бывшего ЕБЛН ??
Кто может мне ответить, желательно из депутатов, так называемого Нового Казахстана.