Отправлено: - 17:46

таноми52:

Это им халявные доходы энергетиков, установивших лимит потребления на одного человека и повышенную оплату сверх него, покоя не дают! И автобусники поживились на пассажирах, оплачивающих проезд наличкой! Кто следующий? КостанайСУ?

Цитата:Не знаю как у вас в Кустанае,а у нас в Затоболовке уже давно вода лимитированная,40м3 в год на одного человека по 30тнг,а всё что больше уже намного дороже.