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≡ За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить больше
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46250
За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить больше
Отправлено: 26.02.23 - 16:11
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"Мы хотим внедрить социальный минимум. То есть если это домовое хозяйство, если ты ИЖС, если минимальное оснащение – конфорка, газовая плита и котёл, рассчитываем норматив потребления. Всё, что сверху – это сверхнормативное потребление», – заявил заместитель председателя правления компании Арман Касенов
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25713
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 16:11
#1
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Правильно, неччего,
сверх нормы - потреблять... :lol: ;-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1715
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 16:40
#2
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Цитата:
drakon:

Если убрать первые пять букв из последнего слова, получится самая верная реакция на данную инициативу.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
260
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 16:58
#3
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— «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3368
За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить больше
Отправлено: 26.02.23 - 17:17
#4
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Это им халявные доходы энергетиков, установивших лимит потребления на одного человека и повышенную оплату сверх него, покоя не дают!
И автобусники поживились на пассажирах, оплачивающих проезд наличкой!
Кто следующий? :-o
КостанайСУ?

[Исправлено: таноми52, 26.02.2023 - 17:18]
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11976
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 17:42
#5
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Когда Россию раздербанят, как об этом мечтает мой друг Марикджан. Весь газ и нефть окажется в руках Запада. И Будем платить в десять раз больше) Так что радуемся пока тому что имеем. Дальше будет видимо ещё хуже.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5903
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 17:42
#6
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Вы экономьте, а нам то чего, у нас его много
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9231
За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить больше
Отправлено: 26.02.23 - 17:46
#7
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Цитата:
таноми52:
Это им халявные доходы энергетиков, установивших лимит потребления на одного человека и повышенную оплату сверх него, покоя не дают! И автобусники поживились на пассажирах, оплачивающих проезд наличкой! Кто следующий? КостанайСУ?

Не знаю как у вас в Кустанае,а у нас в Затоболовке уже давно вода лимитированная,40м3 в год на одного человека по 30тнг,а всё что больше уже намного дороже.
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1034
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 17:53
#8
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Подросло следующее поколение (внуки, зятья, дочери и т.д.) крутых агашек, а скважин нефтяных на всех не хватает. Приходиться хоть так брать
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3936
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 18:21
#9
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Почему в южных и западных регионах - расход газа на отопление больше??
Там же зима не холодная и по времени топить меньше??
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
230
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 18:57
#10
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Цитата:
Дантист:
Подросло следующее поколение (внуки, зятья, дочери и т.д.) крутых агашек, а скважин нефтяных на всех не хватает. Приходиться хоть так брать


.....неееее это из либерально демократичной оевропы дуеееееет там тоже самое творят как там так и будет здесь политика то многовекторная......надобно европезироваться.
......
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3368
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 20:37
#11
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
неееее это из либерально демократичной оевропы дуеееееет там тоже самое творят как там так и будет здесь политика то многовекторная......надобно европезироваться.


Так вот откуда эта фраза:"Так мир живёт и нам тоже нужно жить так», – заявил заместитель председателя правления компании Арман Касенов на заседании 24 февраля."
Лучше бы разъяснил, если не установить лимит потребления газа, то что будет? Государство (или владелец газа) разорится? Небо упадёт на землю?
Какие ещё катаклизмы нас ждут в этом случае?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13472
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 22:08
#12
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запланирована протяжка газовой ветки из оренбурга-костанай-астана-павлодар для газификации восточного региона страны
отсюда и вытекают все повышения цены на газ
трубу то на какие-то шиши надо строить
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