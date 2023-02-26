Отправлено: - 20:43

[Исправлено: Добринцофф, 26.02.2023 - 20:43]

41. Орангутанга легко приручить, животное поддаётся дрессировке. От шимпанзе он отличается низкой агрессивностью. 42. Сейчас все три вида орангутангов находятся на грани исчезновения. И на Борнео, и на Суматре обезьяны обитают фрагментарно, в немногих еще сохранившихся дождевых лесах. 43. Хотя на бумаге орангутанги строго охраняются, местные жители продолжают на них охотиться. К тому же среда обитания «лесных людей» исчезает с пугающей быстротой. В основном леса вырубают люди, им помогают пожары. На месте вырубленных лесов появляются плантации гевеи, из которой делают каучук, и масличной пальмы. Из плодов пальмы получают масло, которое и в Малайзии, и в Индонезии является одной из основных статей экспорта. 44.Поэтому, несмотря на то, что и на Борнео, и на Суматре есть реабилитационные центры, где собирают детенышей, оставшихся без матерей, выращивают их и выпускают обратно в лес, будущее крупнейших древесных обитателей кажется весьма мрачным