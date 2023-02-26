Обезьяна за два часа научилась пользоваться тату-машинкой и набила татуировку блогеру. В Мексике обезьяна набила татуировку человеку. Американский блогер Funky Matas научил обезьяну пользоваться тату-машинкой и позволил ей набить татуировку на колене. Об этом сообщает Daily Mail. Funky Matas решил сделать татуировку с логотипом его NFT-проекта под названием F8. Ему также пришло в голову, что эту татуировку могла бы сделать обезьяна. Блогер отправился в Мексику и нашел мужчину, у которого есть домашние обезьяны. Затем парню потребовалось оборудование, и он разыскал владельца тату-салона, «достаточно безумного» для такой задумки. Funky Matas научил обезьяну пользоваться тату-машинкой всего за два часа.тут
Афганские учёные осуществили первую в истории управляемую термоядерную реакцию на биотопливе. Как сообщила пресс-служба Кабульского университета, группа ведущих афганских учёных под руководством профессора Ахмеда ван-Хабибуллаха осуществила первый в истории человечества успешный эксперимент по проведению управляемой термоядерной реакции с применением биологического топлива. Величайшее достижение позволит коренным образом изменить мировую энергетическую систему, утверждается в коммюнике. Человечество сможет перейти с дорогостоящего и радиоактивного ядерного топлива на повсеместно доступный экологически чистый аналог животного происхождения. В будущем термоядерные реакторы нового поколения заменят урановые АЭС и мазутные ТЭС. «Илон Маск и подобные ему заблудшие кафиры убедятся, что электромобиль был всего лишь промежуточной ступенью на пути к автомобилю, использующему по-настоящему чистое топливо», – обещают афганские специалисты.тут
36. Половой диморфизм у орангутангов проявляется в том, что самки обычно меньше самцов по размерам. Кроме того, у самцов на лице развиты усы и борода. 37. Половой зрелости самки орангутанга достигают в возрасте 8-12 лет, самцы позже – в 14—15. Беременность длится примерно 8,5 месяцев, после чего рождается обычно один, изредка два малыша. Вес новорожденных составляет 1,5-2 килограмма, мать выкармливает их молоком 3-4 года, и они живут с ней до 6-8 лет
38. Таким образом, детство у орангутангов получается необычайно долгим, что связано с их образом жизни: другие обезьяны после ухода от матерей живут семьями или стаями, а орангутанги — одиночки должны быть подготовлены к самостоятельной жизни. Подготовить малыша к взрослой жизни может только мать: смотреть, как ведут себя другие обезьяны, ему негде. 39. Кроме того, у орангутангов самый длительный среди млекопитающих период между беременностями — в среднем 7–8 лет. 40. С учетом того, что самки рожают первенца в 14–15 лет, а живут орангутанги в дикой природе, по разным данным, до 40 или 50 лет, за всю жизнь самка успевает родить и вырастить 4–5 детенышей.
41. Орангутанга легко приручить, животное поддаётся дрессировке. От шимпанзе он отличается низкой агрессивностью. 42. Сейчас все три вида орангутангов находятся на грани исчезновения. И на Борнео, и на Суматре обезьяны обитают фрагментарно, в немногих еще сохранившихся дождевых лесах. 43. Хотя на бумаге орангутанги строго охраняются, местные жители продолжают на них охотиться. К тому же среда обитания «лесных людей» исчезает с пугающей быстротой. В основном леса вырубают люди, им помогают пожары. На месте вырубленных лесов появляются плантации гевеи, из которой делают каучук, и масличной пальмы. Из плодов пальмы получают масло, которое и в Малайзии, и в Индонезии является одной из основных статей экспорта. 44.Поэтому, несмотря на то, что и на Борнео, и на Суматре есть реабилитационные центры, где собирают детенышей, оставшихся без матерей, выращивают их и выпускают обратно в лес, будущее крупнейших древесных обитателей кажется весьма мрачным
5. Сейчас орангутангов можно увидеть в зоопарках, где они хорошо приживаются. 46.По характеру орангутанги очень миролюбивые, медлительные и спокойные. А их громкого крика не стоит пугаться – это самцы орут друг на друга для устрашения или когда зовут самок. 47. Орангутанги не умеют плавать, воды боятся, водоемов избегают. 48. Может быть, из-за водобоязни и передвигаются они в основном по деревьям, чтобы «не замочить ноги». Воду стараются пить из листьев или дупел, а иногда просто слизывают дождевые капли со своей шерсти.
49. Находясь в неволе, они могут научиться человеческим привычкам, в том числе и плохим, например, курить, и даже могут перебороть свой страх воды. Это порой становится причиной несчастных случаев, так как плавать орангутанги все же не могут научиться. 50. Продолжительность жизни орангутангов среди обезьян самая большая – в естественных условиях до 30 лет, а в неволе даже до 60
Обезьяны сбежали по пути в Отар: искали ли их, и есть ли у них шанс выжить? Официальные органы поисками обезьян не занимались. Широкий общественный резонанс вызвала новость о том, что обезьяны, которых везли из Алматы в Жамбылскую область для участия в испытаниях казахстанской вакцины, сбежали. Так ли это, достоверно неизвестно. Но то, что из обещанных шести в Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности доставили только две обезьяны - подтвержденный факт. тути
Южноафриканский, венесуэльский и бразильский: в России переименуют языки недружественных стран. Президиум Российской академии наук единогласно поддержал инициативу общественной организации «Филологи за Россию» и переименовании языков ряда страна Западной Европы и Северной Америки. С 1 января 2022 года всем авторам научных работ и журналистам рекомендуется использовать новые названия. «Современные названия языков уходят своими корнями в глубь веков, когда мир был совершенно другим. Например, на португальском сегодня говорят 250 миллионов человек, из них ¾ проживают в Бразилии. Поэтому мы и предложили переименовать ряд таких языков», – рассказал глава «Филологов за Россию» Дмитрий Ардель. Кроме португальского, новые названия получили английский, который переименовали в южноафриканский, и испанский, переименованный в венесуэльский язык. Пока ответственности за употребление «старых названий» не предусмотрено, однако в начале 2023 года активисты планируют обратиться к депутатам Государственной думы с просьбой внести соответствующие поправки в КоАП.тут
Ну что, все посмотрели? Я еще правда кучерявого Варламова смотрел немного, интересно, что Россия сегодня уничтожает русскую культуру, запрещает писателей и показал списки.. Там два часа, выкладывать не буду.
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