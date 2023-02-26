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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.02.23 - 18:50
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.02.23 - 18:51
21. Редчайшей человекообразной обезьяной является карликовый орангутанг, их осталось не более 2-х тысяч. Они ещё встречаются на Борнео, на Суматре же от бывшего ареала остались лишь небольшие участки на северо-западе острова. 22. Наверное, только у орангутангов самый умный взгляд, похожий на человеческий. Интеллект этих обезьян довольно высок, они входят в топ среди самых сообразительных животных. Их объем мозга достигает 500 квадратных сантиметров. 23. Орангутанги обладают способностью пользоваться различными предметами и передавать эти навыки своему потомству. Они умеют совещаться и придумывать что-то вместе. 24. Орангутанги, живущие в дикой природе, делают из веток и листьев орудия, которые весьма изобретательно используют. Так, ветки с большими листьями служат им навесами для защиты от дождя или солнца.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.02.23 - 18:51
25.Кроме того, ветками они отмахиваются от разозленных пчел или ос, когда разоряют гнезда насекомых. Некоторые орангутанги используют листья, как салфетки и вытирают ими лицо, мокрое от фруктового сока. 26. Листья могут служить «перчаткой», чтобы доставать колючие фрукты. С помощью «губок», сделанных из листьев, они достают воду из древесных дупел. 27. Однажды исследователи увидели, как самка орангутанга сделала из веток «мост», чтобы перебраться с одного дерева на другое, а самец чесался заостренной палочкой. 28. Суматранские орангутанги с помощью, размочаленной с одного конца ветки, выуживали из дупел насекомых или мед, а короткой палочкой открывали плоды с плотной кожурой и доставали из них мякоть.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.02.23 - 18:52
29.Орангутанги 95 процентов времени проводят на деревьях, потому что они прекрасно приспособлены к такой жизни. Руки у них очень длинные (их размах может достигать двух метров), а большие пальцы рук и ног противопоставляются остальным, так что обезьяна может цепляться за ветки и руками и ногами. 30. Передвигаться по деревьям орангутангам помогают и подвижные плечевые и бедренные суставы. Они, как опытные йоги или цирковые акробаты, могут сесть «на шпагат», цепляясь за соседние ветки или некрупные деревья. 31. На деревьях обезьяны ищут пропитание (не только фрукты, кору и листья, но еще мед, насекомых, а иногда птичьи яйца и даже крупную дичь — медленных лори).
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.02.23 - 18:53
32.По деревьям они передвигаются с места на место, спят в гнездах из веток, и даже чтобы напиться, обезьяны не спускаются вниз, а предпочитают пить воду из дупел или слизывать ее с листьев. 33. Исследователи, изучавшие орангутангов, живущих в неволе, обнаружили в их «репертуаре» 64 жеста. 34.С их помощью животные приглашали друг друга поиграть или заняться грумингом (привести в порядок шерсть соседа и поискать там насекомых и кристаллики соли), звали другую особь посмотреть на какой-то объект или взять его, просили поделиться едой или убраться прочь. 35.Впрочем, в некоторых ситуациях орангутанги общаются и с помощью звуков: помимо рева, который издают самцы, обезьяны хныкают, когда им больно или они раздражены, или пыхтят, выражая угрозу.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.02.23 - 18:58
О, не робот вышел, причем с двух ников шпарит..
Тоже интересно, столько полезного..
А, нет, обознался..
[Исправлено: 111, 26.02.2023 - 18:59]
Тоже интересно, столько полезного..
А, нет, обознался..
[Исправлено: 111, 26.02.2023 - 18:59]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.02.23 - 19:02
⚡️Путин: если мы пойдём по пути Запада, русский народ не сохранится.Население в русских областях с 2000 года сократилось:Псковская - с 840 до 580 тыс.Архангельская - с 1,4 до 1 млн.Тверская - с 1,5 до 1,2 млн.Тульская - с 1,75 до 1,5 млн.Ивановская - с 1,2 до 0,9 млн.Ватное болото
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.02.23 - 19:03
Так, что еще помимо Масленницы можем обсудить...
Поищем..
Поищем..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.02.23 - 19:09
Цитата:
Цитата:
Посмотрим, Запад победить трудно. Нужно огромное количество высокоточных снарядов, ракет, орудии и.т.д. Не вторая мировая война, обстрелы должны быть не только массовыми, но и точными.
Второй фронт открывать, на мой взгляд нет смысла. Украине помогают 50 стран. По опыту прошлого года, скоро распутица начнётся, возможно уже тяжёлая техника вязнет. Обоим сторонам скорее всего продавить фронт и существенно продвинутся наверное нет возможности.
Vit:
Возможно дело к войне идёт.
Возможно дело к войне идёт.
Цитата:
Vit:
А разве им не кирдык?
А разве им не кирдык?
Посмотрим, Запад победить трудно. Нужно огромное количество высокоточных снарядов, ракет, орудии и.т.д. Не вторая мировая война, обстрелы должны быть не только массовыми, но и точными.
Второй фронт открывать, на мой взгляд нет смысла. Украине помогают 50 стран. По опыту прошлого года, скоро распутица начнётся, возможно уже тяжёлая техника вязнет. Обоим сторонам скорее всего продавить фронт и существенно продвинутся наверное нет возможности.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.02.23 - 19:25
Цитата:
Пусть отдохнёт в смирительной рубахе! Вернут попозже.
Vit:
Верните Филипыча!!! Прикольный тип.)
Верните Филипыча!!! Прикольный тип.)
Пусть отдохнёт в смирительной рубахе! Вернут попозже.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.02.23 - 19:29
Посмотрим, Запад победить трудно. Нужно огромное количество высокоточных снарядов, ракет, орудии и.т.д. Не вторая мировая война, обстрелы должны быть не только массовыми, но и точными.
Много народу положили, в идеале следовало бы заканчивать противостояние. Но, обе стороны пока не готовы на это.
Много народу положили, в идеале следовало бы заканчивать противостояние. Но, обе стороны пока не готовы на это.
(Полноправные пользователи)
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- 739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.02.23 - 19:53
СВО закончится только при условии полной зачистки территории Украины от нацистов. Иначе всё бессмысленно.
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