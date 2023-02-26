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29.Орангутанги 95 процентов времени проводят на деревьях, потому что они прекрасно приспособлены к такой жизни. Руки у них очень длинные (их размах может достигать двух метров), а большие пальцы рук и ног противопоставляются остальным, так что обезьяна может цепляться за ветки и руками и ногами. 30. Передвигаться по деревьям орангутангам помогают и подвижные плечевые и бедренные суставы. Они, как опытные йоги или цирковые акробаты, могут сесть «на шпагат», цепляясь за соседние ветки или некрупные деревья. 31. На деревьях обезьяны ищут пропитание (не только фрукты, кору и листья, но еще мед, насекомых, а иногда птичьи яйца и даже крупную дичь — медленных лори).