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За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить больше
За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить больше
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46250
За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить больше
Отправлено: 26.02.23 - 16:11
"Мы хотим внедрить социальный минимум. То есть если это домовое хозяйство, если ты ИЖС, если минимальное оснащение – конфорка, газовая плита и котёл, рассчитываем норматив потребления. Всё, что сверху – это сверхнормативное потребление», – заявил заместитель председателя правления компании Арман Касенов
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25713
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 16:11
Правильно, неччего,
сверх нормы - потреблять...
сверх нормы - потреблять...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1715
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 16:40
Цитата:
Если убрать первые пять букв из последнего слова, получится самая верная реакция на данную инициативу.
drakon:
Если убрать первые пять букв из последнего слова, получится самая верная реакция на данную инициативу.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 260
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 16:58
— «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3367
За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить больше
Отправлено: 26.02.23 - 17:17
Это им халявные доходы энергетиков, установивших лимит потребления на одного человека и повышенную оплату сверх него, покоя не дают!
И автобусники поживились на пассажирах, оплачивающих проезд наличкой!
Кто следующий?
КостанайСУ?
[Исправлено: таноми52, 26.02.2023 - 17:18]
И автобусники поживились на пассажирах, оплачивающих проезд наличкой!
Кто следующий?
КостанайСУ?
[Исправлено: таноми52, 26.02.2023 - 17:18]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11976
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 17:42
Когда Россию раздербанят, как об этом мечтает мой друг Марикджан. Весь газ и нефть окажется в руках Запада. И Будем платить в десять раз больше) Так что радуемся пока тому что имеем. Дальше будет видимо ещё хуже.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5903
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 17:42
Вы экономьте, а нам то чего, у нас его много
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9226
За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить больше
Отправлено: 26.02.23 - 17:46
Цитата:
Не знаю как у вас в Кустанае,а у нас в Затоболовке уже давно вода лимитированная,40м3 в год на одного человека по 30тнг,а всё что больше уже намного дороже.
таноми52:
Это им халявные доходы энергетиков, установивших лимит потребления на одного человека и повышенную оплату сверх него, покоя не дают! И автобусники поживились на пассажирах, оплачивающих проезд наличкой! Кто следующий? КостанайСУ?
Это им халявные доходы энергетиков, установивших лимит потребления на одного человека и повышенную оплату сверх него, покоя не дают! И автобусники поживились на пассажирах, оплачивающих проезд наличкой! Кто следующий? КостанайСУ?
Не знаю как у вас в Кустанае,а у нас в Затоболовке уже давно вода лимитированная,40м3 в год на одного человека по 30тнг,а всё что больше уже намного дороже.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1033
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 17:53
Подросло следующее поколение (внуки, зятья, дочери и т.д.) крутых агашек, а скважин нефтяных на всех не хватает. Приходиться хоть так брать
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3936
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 18:21
Почему в южных и западных регионах - расход газа на отопление больше??
Там же зима не холодная и по времени топить меньше??
Там же зима не холодная и по времени топить меньше??
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 229
Re: За сверхпотребление газа казахстанцам придётся платить...
Отправлено: 26.02.23 - 18:57
Цитата:
.....неееее это из либерально демократичной оевропы дуеееееет там тоже самое творят как там так и будет здесь политика то многовекторная......надобно европезироваться.
......
Дантист:
Подросло следующее поколение (внуки, зятья, дочери и т.д.) крутых агашек, а скважин нефтяных на всех не хватает. Приходиться хоть так брать
Подросло следующее поколение (внуки, зятья, дочери и т.д.) крутых агашек, а скважин нефтяных на всех не хватает. Приходиться хоть так брать
.....неееее это из либерально демократичной оевропы дуеееееет там тоже самое творят как там так и будет здесь политика то многовекторная......надобно европезироваться.
......
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