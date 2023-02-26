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К тому, что здесь не встречают с американскими улыбками и европейской вежливостью, мы привыкли, поэтому реагируем спокойно. Но некоторые обычаи все равно удивляют, тем более, если столкнуться с ними в разгар свято чтимых праздников.