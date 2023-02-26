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≡ Запретные плоды обетованной земли - Как мы рискнули их попробовать в разных концах Израиля и что из этого вышло
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46249
Запретные плоды обетованной земли - Как мы рискнули их попробовать в разных концах Израиля и что из этого вышло
Отправлено: 26.02.23 - 13:49
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К тому, что здесь не встречают с американскими улыбками и европейской вежливостью, мы привыкли, поэтому реагируем спокойно. Но некоторые обычаи все равно удивляют, тем более, если столкнуться с ними в разгар свято чтимых праздников.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23592
Re: Запретные плоды обетованной земли - Как мы рискнули их...
Отправлено: 26.02.23 - 13:49
#1
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О, как классно..
Это Ольга с дочкой?
Тоже бы хоть раз увидеть страну обетованную..
Галкина, Пугачеву..
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