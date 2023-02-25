Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...

Отправлено: - 20:48

После окончания Второй мировой войны были приняты ряд международных документов. К сожалению я сейчас ни номера ни названия не могу предоставить. Просто на память не помню, надо порыться в загашниках. Так вот, согласно одному документу СССР (а теперь РФ как преемница прав СССР) имеет право применять любые силы в любых государствах, особенно в близлежащих, если там возникнет фашистский режим. Причем применить силу имеет право без всяких обьяснений. Это право - право главного победителя мировой войны. Да, людей бесконечно жаль. И я как военный скажу, то война - это самое худшее человеческое проявление. Людям помогать надо. Но помогать фашистской армии значит быть самому фашистом. Мое мнение- война спровоцирована США. Но это и так понятно. Именно американцы и подкузьмили украинцам, свернув им окончательно мозги набекрень. Нацизм и фашизм должны быть уничтожены.