Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?

Отправлено: - 11:54

Помню журнал был такой, Костер, там задачки на самой последней странице, две шахматы и две шашки..

Через год я в 6м или 7м классе занял первое место по переписке во всем СССР первое место..

Образование ли это?

Думаю что нет.

Это некое целеустремление.

Надо было вовремя его принять и грабить как все образованные люди, Советский Союз.

Глядишь, сейчас супермаркет бы был..

Вот где сегодня это образование.

Ну или как сказал автор, сидел бы президентом или депутатом.

Именно там собрались все эти образованные люди..

А тов. Бондаренко их ищет..

Вот же они!

И что?

Они так же живут в своем маленьком мирке под названием СССР и... так же ни крена не делают..