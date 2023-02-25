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Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46245
Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:35
Страшная наша беда в огульности: в колхоз - так стремительно, маршем. Прививки и всякие там локдауны - так скопом. В ОСИ - загон. И с пенсионерами то же самое. Прямо начинает казаться, что развернута целая кампания по их прореживанию на рабочих местах.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 377
Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:35
Цитата:
Одно плохо, что философия для Ю.Бондаренко сводится к изучению марксизма-ленинизма, и атеизма. Об этом скучает и сожалеет. О том что с пенсионерами уходит и возможность сссризации молодежи.Но философия бывает разной. Она была и до Маркса и Ленина, и существует в других странах, (не соц.лаггеря) в совершенно других форматах. Начиная с Декарта формула классической философии это "рационализм и просвещение", классическая философия, так или иначе связана с выходом человеческого "Я" за границы эгоистических интересов своекорыстия, и сталкивается с проблемой существования системы индивидуальных ценностей.
Если Ю.Бондаренко философ, то нужно и к современным веяниям подходить философски. Всё течет, всё меняется. И если молодые преподаватели не учат в университете марксизму-ленинизму, то это вовсе не означает что образование теперь не стоит затраченных на него средств.
[Исправлено: Alehander, 25.02.2023 - 11:36]
и общество «Знание», и «Университеты марксизма-ленинизма»,
Одно плохо, что философия для Ю.Бондаренко сводится к изучению марксизма-ленинизма, и атеизма. Об этом скучает и сожалеет. О том что с пенсионерами уходит и возможность сссризации молодежи.Но философия бывает разной. Она была и до Маркса и Ленина, и существует в других странах, (не соц.лаггеря) в совершенно других форматах. Начиная с Декарта формула классической философии это "рационализм и просвещение", классическая философия, так или иначе связана с выходом человеческого "Я" за границы эгоистических интересов своекорыстия, и сталкивается с проблемой существования системы индивидуальных ценностей.
Если Ю.Бондаренко философ, то нужно и к современным веяниям подходить философски. Всё течет, всё меняется. И если молодые преподаватели не учат в университете марксизму-ленинизму, то это вовсе не означает что образование теперь не стоит затраченных на него средств.
[Исправлено: Alehander, 25.02.2023 - 11:36]
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:36
Цитата:
С одними такими мыслями далеко не уедешь.
ведь философские дисциплины - это школа
С одними такими мыслями далеко не уедешь.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:39
Цитата:
И куда это советское образование в советские годы с 1985го по 1991й подевалось?
Неужели это они развалили так круто Советский Союз?
За каких то 6 лет?
Я тоже жил в советское время, не было никакого образования.
Результат, нет той страны..
В советские годы, при всех недочетах, существовали реально самые разнообразные формы поствузовского образования (а точ
И куда это советское образование в советские годы с 1985го по 1991й подевалось?
Неужели это они развалили так круто Советский Союз?
За каких то 6 лет?
Я тоже жил в советское время, не было никакого образования.
Результат, нет той страны..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3934
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:41
Цитата://категорический протест против избрания старых депутатов в новый состав не по мне.//
Правильная позиция,и главное рационально-разумная: - власть какой была, такой и осталась, конкретно - методы проведения всего электорального цикла не меняются вот уже 30 лет.
Против ветра не поссышь, да и нужно ли, всё равно ваших потуг никто не увидит, вернее НЕ УСЛЫШАТ.
Правильная позиция,и главное рационально-разумная: - власть какой была, такой и осталась, конкретно - методы проведения всего электорального цикла не меняются вот уже 30 лет.
Против ветра не поссышь, да и нужно ли, всё равно ваших потуг никто не увидит, вернее НЕ УСЛЫШАТ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5902
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:44
! В самой «крутой» империи мира президент - явно не юноша
Так его держит военное лобби, оружейники и просто охотники за чужим добром. Причина сего на лице самой персоны, старичок согласен за любой кипиш, лишь бы было оплачено.
А вот в мое время, старикам был почёт и уважение, не то что сейчас.
Так его держит военное лобби, оружейники и просто охотники за чужим добром. Причина сего на лице самой персоны, старичок согласен за любой кипиш, лишь бы было оплачено.
А вот в мое время, старикам был почёт и уважение, не то что сейчас.
Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:49
Цитата:
Вроде он неплохой шашист.
Alehander:
Если Ю.Бондаренко философ, то нужно и к современным веяниям подходить философски.
Если Ю.Бондаренко философ, то нужно и к современным веяниям подходить философски.
Вроде он неплохой шашист.
Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 25.02.23 - 11:54
Помню журнал был такой, Костер, там задачки на самой последней странице, две шахматы и две шашки..
Через год я в 6м или 7м классе занял первое место по переписке во всем СССР первое место..
Образование ли это?
Думаю что нет.
Это некое целеустремление.
Надо было вовремя его принять и грабить как все образованные люди, Советский Союз.
Глядишь, сейчас супермаркет бы был..
Вот где сегодня это образование.
Ну или как сказал автор, сидел бы президентом или депутатом.
Именно там собрались все эти образованные люди..
А тов. Бондаренко их ищет..
Вот же они!
И что?
Они так же живут в своем маленьком мирке под названием СССР и... так же ни крена не делают..
Через год я в 6м или 7м классе занял первое место по переписке во всем СССР первое место..
Образование ли это?
Думаю что нет.
Это некое целеустремление.
Надо было вовремя его принять и грабить как все образованные люди, Советский Союз.
Глядишь, сейчас супермаркет бы был..
Вот где сегодня это образование.
Ну или как сказал автор, сидел бы президентом или депутатом.
Именно там собрались все эти образованные люди..
А тов. Бондаренко их ищет..
Вот же они!
И что?
Они так же живут в своем маленьком мирке под названием СССР и... так же ни крена не делают..
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 247
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 26.02.23 - 10:52
прочтя коменты так и закрутилась песня В.Высоцкого про Зину! Вот Вот ! Вы когда заболеете, когда ваша техника забарахлит, то ВСЕ ищите специалиста с советским образованием! И не нужно врать самому себе, от ентэшников толку НОЛЬ! и не потоу что молоды, а потому что образование жопное. больше 30 лет шарахаемся из угла в угол, министров только более десятка сменили! а гугл окей я и сам могу. так что не плюйте в колодец! завтра побежите с него вёдрами черпать! критики недоученные.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 462
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 26.02.23 - 11:36
Полу-милорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-невежда, полу-подлец, но есть надежда, что будет полным наконец. Узнаете эти строки? Ну для 111 этого не понять, ведь для него не было образования в СССР, хотя эти стихи из школьной программы. Я вот помню их, да и еще много других. Огульно говорить об отсутствии в СССР образования может двоечник и лодырь. Весь мир признал, что советское образование самое лучшее было. То что все похерили это уже другой вопрос. Кстати уверен, что тут руку приложили в основном именно такие полуспециалисты о которых в свое время Пушкин и написал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7430
Юрий БОНДАРЕНКО: Только ли в пенсиях дело?
Отправлено: 26.02.23 - 12:12
Цитата:
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рихард:
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