Отправлено: - 20:58

111:

У меня то уже более 11ти тысячи комментов, еще пара тысяч и первая часть закроется.

Цитата:Этим языком бы, да муку молоть! Из этих тысяч ну хоть бы что толковое было сказано? Не припомню ни одного. Так, обо...ть СССР, Россию и старшее поколение