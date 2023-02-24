Прогноз на 5 дней
ясно-12°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • Ю-ЮВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Костанайской области и другие чиновники провели единый...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46245
Аким Костанайской области и другие чиновники провели единый...
Отправлено: 24.02.23 - 17:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области и другие чиновники провели единый день приема граждан, в котором приняли участие 212 жителей региона. Считаете ли вы эффективным такой формат общения власти с народом?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3932
Re: Аким Костанайской области и другие чиновники провели единый...
Отправлено: 24.02.23 - 17:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего нового в действиях властей нет: - раньше коммунисты устраивали каждый месяц "Единый политдень", в ходе которого информировали население о текущей ситуации в мире, стране, области, районе и вели приём населения по бытовым вопросам. Это не их - ноу хау.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13471
Re: Аким Костанайской области и другие чиновники провели единый...
Отправлено: 25.02.23 - 22:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нет. Такие акции - показуха, чтобы создать видимость «Слышащего государства».


хм
объективности ради
а что теперь для концепции слышащего государства нельзя встречаться с населением напрямую?
вроде как всем адекватным понятно что враз после окрика сверху все старые чиновники лицом не повернуться к населению
они просто не приспособлены к этому
но шаги то в этом направлении необходим делать
это как расширение окна овертона
что раньше казалось смешным и комичным
через несколько лет станет обыденностью
и уже народ начнет возмущаться че это акимат не устраивает прямые встречи?
а пока да всем кажется это профанацией
акимату эта ситуация как раз и на руку
по мне же раз власть дала повод для встречи надо максимально загружать ее вопросами
тем более сми там присутствуют и все могут показать
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS