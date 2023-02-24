Отправлено: - 22:34

Нет. Такие акции - показуха, чтобы создать видимость «Слышащего государства».



Цитата:хмобъективности радиа что теперь для концепции слышащего государства нельзя встречаться с населением напрямую?вроде как всем адекватным понятно что враз после окрика сверху все старые чиновники лицом не повернуться к населениюони просто не приспособлены к этомуно шаги то в этом направлении необходим делатьэто как расширение окна овертоначто раньше казалось смешным и комичнымчерез несколько лет станет обыденностьюи уже народ начнет возмущаться че это акимат не устраивает прямые встречи?а пока да всем кажется это профанациейакимату эта ситуация как раз и на рукупо мне же раз власть дала повод для встречи надо максимально загружать ее вопросамитем более сми там присутствуют и все могут показать