Отправлено: - 21:31

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Там вообще любовь к животным приобрела удивительный размах. Даже пошли митинги в поддержку, хм, так сказать интимного проживания с животными..

Цитата:....а ты марик чё животных не любишь ?к примеру лошадок,пони. Вот у моей знакомой в Германии соседка содержит трёх собак,две кошки,попугай,две лошади и одна пони.Вот только насчёт сожтельства не осмеливаюсь спросить......ДА И К СВЕДИНИЮ АВТОРА СТАТЬИ НА СЧЁТ БРОДЯЩИХ СОБАК ПО ГЕРМАНИИ НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ ИХ ТАМ НЕТУ.ВСЁ ОЧЕНЬ СТРОГО.