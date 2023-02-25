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≡ "Опыт Грузии нам ближе" - Как решают проблему бродячих животных в других странах?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46245
"Опыт Грузии нам ближе" - Как решают проблему бродячих животных в других странах?
Отправлено: 25.02.23 - 12:00
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Доктор ветеринарных наук, профессор КРУ Александра ТЕГЗА изучала, как работает программа регулирования численности бродячих животных в Канаде, Германии и Грузии. Своими наблюдениями и выводами она поделилась с "НГ".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23586
Re: "Опыт Грузии нам ближе" - Как решают проблему...
Отправлено: 25.02.23 - 12:00
#1
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Цитата:
В Германии я

Там вообще любовь к животным приобрела удивительный размах.
Даже пошли митинги в поддержку, хм, так сказать интимного проживания с животными..
Ну может быть, не знаю.
Я и так вижу в животных прежде всего кусок мяса на бежбар или фаршировки пиццы, а тут такое..
Наверно я больше не согласен с этим..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7428
Re: "Опыт Грузии нам ближе" - Как решают проблему...
Отправлено: 25.02.23 - 12:16
#2
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Цитата:
111:
Ну может быть, не знаю.

-------Знаток всего
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1148
Re: "Опыт Грузии нам ближе" - Как решают проблему...
Отправлено: 25.02.23 - 12:19
#3
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Цитата:
111:
удивительный размах

Да,люди живут настолько свободно,что даже вот такие "больные" могут заявлять о своих желаниях.. А у нас с пустым плакатом сразу в кутузку. Это сладкое слово свобода... Эх..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9036
Re: "Опыт Грузии нам ближе" - Как решают проблему...
Отправлено: 25.02.23 - 12:21
#4
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Цитата:
Гога:
---Знаток всего

Как в том анекдоте...
Чукча не читатель, чукча писатель, однако...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3932
Re: "Опыт Грузии нам ближе" - Как решают проблему...
Отправлено: 25.02.23 - 12:24
#5
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Недавно в деревне был сход и поднимался вопрос о бездомных собак, тем более оказывается были случаи нападения на детей и возле школы и на улицах.
Так вот - этот закон такая муть - все руки и ноги у сельского акима повязаны - просто так вызвать охотников или ветеринара и отстрелять этих бездомных и бродячих собак нельзя - мгновенно, следом прилетит прокурор. Надо сперва построить приюты, укомплектовать штат, только потом отлавливать и сдавать в приюты и ещё их содержать за счёт налогов.
Что за мудаки- депутаты придумали этот закон ??
9 граммов - решение всей проблемы.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1626
Re: "Опыт Грузии нам ближе" - Как решают проблему...
Отправлено: 25.02.23 - 12:39
#6
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Цитата:
Жители ближайших домов спокойно ухаживают за ними, общаются и животные ведут себя совершенно не агрессивно.


У нас такое не пройдет. Местный гомо сапиенс либо камень швырнет, либо пнет животное, это в лучшем случае. А так, обольет краской, выколет глаза, обольет бензином и подожжет, с крыши дома сбросит. Размозжит голову кирпичом. Кинет со всего маху об бетонную стену. Местные дикари творчески подходят к выбору.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5901
Re: "Опыт Грузии нам ближе" - Как решают проблему...
Отправлено: 25.02.23 - 14:57
#7
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От меня за забором, соседская собака пожизненно сидит в загоне, воет благородным матом, хозяева ни разу на моей памяти не выпускали и не выгуливали.
Много лет назад, у него же другая собака хотела сигануть через забор и повесилась прямо на ошейнике.
Лет десять назад, этот изверг убил моего кота и выкинул умирать на мои грядки, после сильно пожалел, три дня подряд очень громко узбеки слушали народную музыку, колонки демонстративно расположил в направлении соседу-живодеру.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
226
Re: "Опыт Грузии нам ближе" - Как решают проблему...
Отправлено: 25.02.23 - 21:31
#8
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Цитата:
111:
Там вообще любовь к животным приобрела удивительный размах. Даже пошли митинги в поддержку, хм, так сказать интимного проживания с животными..


....а ты марик чё животных не любишь ?к примеру лошадок,пони. Вот у моей знакомой в Германии соседка содержит трёх собак,две кошки,попугай,две лошади и одна пони.Вот только насчёт сожтельства не осмеливаюсь спросить.

.....ДА И К СВЕДИНИЮ АВТОРА СТАТЬИ НА СЧЁТ БРОДЯЩИХ СОБАК ПО ГЕРМАНИИ НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ ИХ ТАМ НЕТУ.ВСЁ ОЧЕНЬ СТРОГО.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
226
Re: "Опыт Грузии нам ближе" - Как решают проблему...
Отправлено: 25.02.23 - 21:40
#9
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Цитата:
Сабыр:
Да,люди живут настолько свободно,что даже вот такие "больные" могут заявлять о своих желаниях.. А у нас с пустым плакатом сразу в кутузку. Это сладкое слово свобода... Эх..


.....в демократическом либеральнам обществе это в порядке вещей и не какой многовекторностьи не получится придётся сделать выбор или сотрудничать с соседом исповедующий традиционные ценности или с цевиллизованным западом проповедующим гомосятину и зоофилию.
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