"Опыт Грузии нам ближе" - Как решают проблему бродячих животных в других странах?
Отправлено: 25.02.23 - 12:00
Доктор ветеринарных наук, профессор КРУ Александра ТЕГЗА изучала, как работает программа регулирования численности бродячих животных в Канаде, Германии и Грузии. Своими наблюдениями и выводами она поделилась с "НГ". Читать новость
Там вообще любовь к животным приобрела удивительный размах. Даже пошли митинги в поддержку, хм, так сказать интимного проживания с животными.. Ну может быть, не знаю. Я и так вижу в животных прежде всего кусок мяса на бежбар или фаршировки пиццы, а тут такое.. Наверно я больше не согласен с этим..
Недавно в деревне был сход и поднимался вопрос о бездомных собак, тем более оказывается были случаи нападения на детей и возле школы и на улицах. Так вот - этот закон такая муть - все руки и ноги у сельского акима повязаны - просто так вызвать охотников или ветеринара и отстрелять этих бездомных и бродячих собак нельзя - мгновенно, следом прилетит прокурор. Надо сперва построить приюты, укомплектовать штат, только потом отлавливать и сдавать в приюты и ещё их содержать за счёт налогов. Что за мудаки- депутаты придумали этот закон ?? 9 граммов - решение всей проблемы.
Жители ближайших домов спокойно ухаживают за ними, общаются и животные ведут себя совершенно не агрессивно.
У нас такое не пройдет. Местный гомо сапиенс либо камень швырнет, либо пнет животное, это в лучшем случае. А так, обольет краской, выколет глаза, обольет бензином и подожжет, с крыши дома сбросит. Размозжит голову кирпичом. Кинет со всего маху об бетонную стену. Местные дикари творчески подходят к выбору.
От меня за забором, соседская собака пожизненно сидит в загоне, воет благородным матом, хозяева ни разу на моей памяти не выпускали и не выгуливали. Много лет назад, у него же другая собака хотела сигануть через забор и повесилась прямо на ошейнике. Лет десять назад, этот изверг убил моего кота и выкинул умирать на мои грядки, после сильно пожалел, три дня подряд очень громко узбеки слушали народную музыку, колонки демонстративно расположил в направлении соседу-живодеру.
111: Там вообще любовь к животным приобрела удивительный размах. Даже пошли митинги в поддержку, хм, так сказать интимного проживания с животными..
....а ты марик чё животных не любишь ?к примеру лошадок,пони. Вот у моей знакомой в Германии соседка содержит трёх собак,две кошки,попугай,две лошади и одна пони.Вот только насчёт сожтельства не осмеливаюсь спросить.
.....ДА И К СВЕДИНИЮ АВТОРА СТАТЬИ НА СЧЁТ БРОДЯЩИХ СОБАК ПО ГЕРМАНИИ НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ ИХ ТАМ НЕТУ.ВСЁ ОЧЕНЬ СТРОГО.
Сабыр: Да,люди живут настолько свободно,что даже вот такие "больные" могут заявлять о своих желаниях.. А у нас с пустым плакатом сразу в кутузку. Это сладкое слово свобода... Эх..
.....в демократическом либеральнам обществе это в порядке вещей и не какой многовекторностьи не получится придётся сделать выбор или сотрудничать с соседом исповедующий традиционные ценности или с цевиллизованным западом проповедующим гомосятину и зоофилию.
Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать