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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3366
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 20:35
#4096
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Похоже, 111-й перетащил свою пропаганду во флуд!
Месть форумчанам?
Жуть жуткая! :-o
И не скрыться же от него никуда!
А впереди весна, весенние обострения...ужас, что нас ждёт!:-o
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9220
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 20:36
#4097
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Тапанульский орангутанг 16. Тапанульский орангутанг — изолированная популяция. Этот вид живет в лесу Батанг-Тору, Южное Тапанули, в тропических и субтропических влажных широколиственных лесах, на площади около 1000 км² на высотах от 300 до 1300 метров над уровнем моря. 17.По строению тела и цвету шерсти он напоминает суматранского орангутана, но отличается от последнего более вьющимися волосами, меньшими размерами головы и более плоским лицом. У него развиты усы и наросты из пушистой шерсти на щеках у самцов. У самок также есть борода. 18. Питаются тапанульские орангутанги довольно необычно, гусеницами и шишками. 19. Орангутанги, хотя едят в основном плоды, листья, мёд и орехи, не являются вегетарианцами. Могут лакомиться и насекомыми, и яйцами птиц, иногда и птенцами. 20. Но, несмотря на большие размеры, орангутанги едят мало и могут обходиться без пищи несколько дней, потому что расход энергии у них совсем небольшой – иногда они передвигаются с медлительностью ленивцев.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1032
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 20:58
#4098
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Цитата:
111:
У меня то уже более 11ти тысячи комментов, еще пара тысяч и первая часть закроется.

Этим языком бы, да муку молоть! Из этих тысяч ну хоть бы что толковое было сказано? Не припомню ни одного. Так, обо...ть СССР, Россию и старшее поколение
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11972
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 21:46
#4099
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7427
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 21:59
#4100
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Цитата:
таноми52:

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