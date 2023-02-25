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≡ Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46245
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 11:21
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Год назад, после начала войны в Украине, по всему миру стали открываться гуманитарные фонды для помощи пострадавшим. В Казахстане тоже есть такой фонд - «Посылка». Журналисты сайта masa.media поговорили с одной из основательниц фонда.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7427
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 18:07
#75
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Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7427
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 18:09
#76
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Цитата:
Skeptic:
пока натренированная натовскими инструкторами,

Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
461
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 25.02.23 - 20:48
#77
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После окончания Второй мировой войны были приняты ряд международных документов. К сожалению я сейчас ни номера ни названия не могу предоставить. Просто на память не помню, надо порыться в загашниках. Так вот, согласно одному документу СССР (а теперь РФ как преемница прав СССР) имеет право применять любые силы в любых государствах, особенно в близлежащих, если там возникнет фашистский режим. Причем применить силу имеет право без всяких обьяснений. Это право - право главного победителя мировой войны. Да, людей бесконечно жаль. И я как военный скажу, то война - это самое худшее человеческое проявление. Людям помогать надо. Но помогать фашистской армии значит быть самому фашистом. Мое мнение- война спровоцирована США. Но это и так понятно. Именно американцы и подкузьмили украинцам, свернув им окончательно мозги набекрень. Нацизм и фашизм должны быть уничтожены.
Профайл
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