Тапанульский орангутанг 16. Тапанульский орангутанг — изолированная популяция. Этот вид живет в лесу Батанг-Тору, Южное Тапанули, в тропических и субтропических влажных широколиственных лесах, на площади около 1000 км² на высотах от 300 до 1300 метров над уровнем моря. 17.По строению тела и цвету шерсти он напоминает суматранского орангутана, но отличается от последнего более вьющимися волосами, меньшими размерами головы и более плоским лицом. У него развиты усы и наросты из пушистой шерсти на щеках у самцов. У самок также есть борода. 18. Питаются тапанульские орангутанги довольно необычно, гусеницами и шишками. 19. Орангутанги, хотя едят в основном плоды, листья, мёд и орехи, не являются вегетарианцами. Могут лакомиться и насекомыми, и яйцами птиц, иногда и птенцами. 20. Но, несмотря на большие размеры, орангутанги едят мало и могут обходиться без пищи несколько дней, потому что расход энергии у них совсем небольшой – иногда они передвигаются с медлительностью ленивцев.