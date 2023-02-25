Отправлено: - 18:31

Зетпатриот ГиркинВот как-то тихо, без праздничных гуляний и торжественных заявлений проходит Первая Годовщина СВО. Год назад началось сражение за Гостомель, которое было блестяще выиграно российскими десантниками и пришедшими к ним на помощь войсками после того, как три четверти из самих десантников были перебиты-переранены тяжелой техникой ВСУ. Наверное, никто не вспоминает об этой победе, поскольку Гостомель сейчас - под украми (как и Херсон, кстати, и Изюм и т.д.). А сколько было шума-то! А о.Змеиный? Его ведь тоже заняли "с налёта"... А теперь молчок... Несправедливо как-то. Хоть-бы наградили уже Фанерного Маршала чем-нибудь за все заслуги прошедшего года. На пример, кольцом в нос... с установлением собственноручно вырезанной деревянной статуи Героя на центральной площади Донецка, чтобы людям было в кого плюнуть, проходя мимо...