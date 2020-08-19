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≡ "Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46245
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 19.08.20 - 10:37
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Заместитель акима Костаная Рустем Каркенов сообщил "НГ": в районе, где хочет проживать обладательница олимпийской лицензии, "государственных арендных домов не имеется".
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11971
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 20.08.20 - 21:13
#30
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Цитата:
maxsaf:
Размечтался. В центре не положено не космонавтам, не боксерам,не марсианам. Всем добро пожаловать в новый район Юбилейный) новая страна, новый мир, новый район.

[Исправлено: Vit, 20.08.2020 - 20:14]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1021
Re: "Лицензия не предусматривает получение жилья" -...
Отправлено: 20.08.20 - 21:59
#31
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Чинуши, это самая настоящая саранча
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3907
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 21.08.20 - 10:08
#32
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Цитата:
KOS77:
Помнится девчонку шахматистку не так давно, аналогично "вежливо посылали", но в России приняли с распростертыми и жильё выделили в Москве (а не Кустанае). Лучше бы Наде поискать сторону, где больше ценятся реальные достижения в спорте и сделать выбор в её пользу.


Если речь за Бибисару Асаубаевой мастера FIDE, которая в 2017 году выехала и два года играла за Россию, в прошлом году вернулась.

Более четырёх лет тому назад в 2016 году обсуждали заметку про шахматиста Петра Костенко. В ходе бесед я упоминал за заслуги международного гроссмейстера Жансаи Абдумалик. Тогда пользователь под ником Алиса сказала мне: Мол в нашем регионе явно есть не менее, а даже и более одаренные детки. И в нашем городе также есть такие, но у их родителей нет средств, чтобы возить детей и иметь все те же "заслуги", что и она, некому их продвигать...

Соответственно ответил, цитирую Кайрат стайер: Шахматы интеллектуальная и королевская игра котирующаяся во всем мире, Вы представляете игру на чемпионате мира или азии, сколько именитых зрителей, судьей, тренеров, там все просчитывается на несколько ходов вперед, домашние заготовки используются, сколько времени надо изучать соперников, бывают темные лошадки, малейшая ошибка и проигрыш, не говоря уже о психологической подготовке и моральном настрое. Кто просто так отдаст победу, в прошлом году сборная команда Казахстана среди детей заняла 4 место на мировом первенстве, Жансая не участвовала, готовилась на соревнования среди девушек до 20 лет. Жансая в 14-16 лет играет с 19-20 летними девушками и выигрывает у них на мировых первенствах, она талант высочайшего класса. Детям надо выиграть область, республику и попасть в сборную команду страны, особо одаренных победителей и призеров продвигают на уровне федерации шахмат страны. У нас вроде в настоящее время аким области руководит областной федерацией шахмат.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3907
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 21.08.20 - 10:28
#33
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По теме ветки, Надежду, на мой взгляд не стоит упрекать, девушка молода, чтобы не сломалась. Надо разбираться, вникнуть в суть проблем и прийти к компромиссу, чтобы она полноценно, бодрой и свежей, без нервотрёпок готовилась к олимпиаде.

В приводимых цифрах могу ошибаться, спортсмены входящие в сборные команды РК по олимпийским видам спорта получают ежемесячную можно сказать заработную плату в размере порядка 70 000 тенге, возможно больше. Тренировки, подготовка и участие в различных соревнованиях у профессиональных спортсменов - это их работа. Если не ошибаюсь, как я понял у Костанайской области только одна лицензия, которая у Надежды, по моему рассчитывали на 4-5. По стране в 2012 году было 100 лицензий, на РИО в 2016 году 104 лицензий. В Токио планировали - 100.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3907
"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 25.02.23 - 18:30
#34
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Цитата:
Kairat stayer:
Если речь за Бибисару Асаубаевой мастера FIDE, которая в 2017 году выехала и два года играла за Россию, в прошлом году вернулась.


Бибисара уже гроссмейстер среди женщин (2019г.), двукратная чемпионка Мира по Блицу (2021г., 2022г.), при этом, в 2021 году была самой молодой в истории шахмат чемпионкой в этом виде состязаний.
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