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ACROS:

или же новый начальник заявляет что он только приступил и не отвечает за действия своего предшественника, у меня возникает вопрос: - а, что делал 30 лет прежний режим власти Назарбаева - пели и плясали в ассамблеях ?? что не было с 1991 года комплексного плана развития массового спорта;

Цитата:.....тогда как мы помним у нас была стратегия 20......30 везде транспоранты весели и никто не возмущался против этой программы....хоть кто то выступил против? нет.И как мы знаем все новая метла метёт по новому.И все и вся мы видели что вытворяли акимы,как распилили хим.завод всю нержавейку в Китай и на запад вывезли или дизельный растащили,акимы один за одним менялись,азербайджанцы фуры с дизельного выгоняли и тащили на иран,там очередь стояла как в магазине в советские времена.Что за 30лет нет достижений? Почему они есть в отлчии от других постсоветских республик,люди не скачут по европе в поисках заработка да и к соседу не едут на работу в отличии от южных соседей да и пенсии более менее достойные чем у других.В октябре был грузии ужас как народ живёт,чтоб это понять надо сьездить и посмотреть.Тбилиси губы подмазали а в глубинке и жигули,москвичи,волги.Были в Телави на базаре ужас при союзе у нас такого не было,пятиэтажки как при союзе построили никто небелит и не красит,да и столица чистотой не блещит,в доль дорог очень много мусора черезчур,много просящих милостыню людей не скажу что нищие на выпивку просящие приличные люди.Когда всё это увидишь потом скажешь мы живём ещё прекрасно.