Кумар Аксакалов ответил на вопрос про ФК "Тобол" и раскритиковал работу чиновников на коллегии управления физкультуры и спорта
Отправлено: 24.02.23 - 10:28
Не больше и не меньше. Финансирование ФК "Тобол" останется на уровне прошлого года - 1,2 млрд тенге, - сказал аким Костанайской области. Тем временем тренеры ДЮСШ просят деньги у бизнесменов, чтобы отвезти детей на соревнования. Читать новость
какаято очень детская тактика придти в область и все начать хаять все ему не нравится все было плохо до него а при нем что сейчас сразу фонтаны с шампанским забьют? 3 месяц заканчивается как он в области и пока что то никаких конкретных результатов пока только критика жундубаев если пришел в город то сразу начал машинки и павильоны с марта убирать (чуть ли не на вторую неделю акимства) а тут пока что только чих вроде как и без акима области этих критиков у нас пруд пруди и в ско может такой же критик придти удивительное дело как только аксакалов ушел из Петропавловска там тут же нашлись 1,5 тысячи квартир у акимата которые сдавались в аренду а должны были быть розданы сиротам чтож великий критик не видел этого сидя в акимате? странно
Что тут странного, у них одни и те же методы работы, просто у каждого "специализация" разная: - этот зато- "пришёл, увидел и победил", в виде сэкономленных бордюров, и тоже на приличную сумму. У нас при предыдущем, тоже никто этого, якобы, не видел.
.......Москва не сразу строилась, да и аким новый пришёл не всё сразу принесёт на блюдечьке с белоё каёмочкой,потрудится надобно чтобы результат был.Местный биснес подключить к фрнансированию соревнований,спортсменов,школ.
Skeptic: 30 лет всё ломали, а сейчас хотят результатов..
Разница в финансировании огромная, я это могу заявить ответственно, другое дело, что такие люди как Петрович Матвиенко, все наши многочисленные тренеры по боксу, все выдающиеся, просто много времени уйдёт упоминать каждого, рождаются наверное раз в столетие, кстати можно упомянуть и супругу Петровича, она была завучем ОДЮСШОР
родом из Шанхая2022: .Москва не сразу строилась, да и аким новый пришёл
Когда так говорят, или же новый начальник заявляет что он только приступил и не отвечает за действия своего предшественника, у меня возникает вопрос: - а, что делал 30 лет прежний режим власти Назарбаева - пели и плясали в ассамблеях ?? что не было с 1991 года комплексного плана развития массового спорта; развития спортивных федерации; подготовки резерва для профессиональных клубов ?? Ведь все эти люди, из так называемого нового токаевского казахстана, производящие якобы ревизию деятельности прежнего режима власти, все эти люди были при назарбаеве, там же, на своих прежних местах. Если бы был чёткий , подетальный, НЕ ИМИДЖЕВЫЙ, по годам разбитый, на много лет- план развития спорта в Казахстане, конкретно в нашей области, с выделением финансов и утверждённый на облмаслихате, то наверное каждый новый аким не перечёркивал и не чернил бы заслуги предыдущего и выполнял бы свою часть работы и не занимался бы ерундой в виде составления НОВОГО лично ЕГО плана. Действительно: - коту делать НЕЧЕГО, он яйца чешит. Смешно становиться: - до каждого нового акима - жизни в Костанае и области не было, будь хоть это бордюры или же спорт или ещё что то.
Ну тут наверно понятно, спортом денег не заработаешь, раньше как вариант был рэкет, крышевание, но сейчас это на себя взяли другие и вполне официально.. От реклам больше попадешь, как наши Шерниязовы и Туребаевы.. А без реклам можно попасть конкретней. Чем например заниматься "старухе" гимнастке в 19 лет, если она не Алина Кабаева? У нас не США к сожалению и не Германия..
А по мне - нынешнее руководство города это слышащее! Один только факт- улица Амангельды 45,даже Аким города на это обратил внимание (магазин стоит на тротуаре) я об этом давно уже спрашивал и фото высылал.. ОЧЕНЬ заметно уборка снега в этом году и реагирование на жалобы. Посылал письма с 2019 года по вопросу благоустройства проулка по улице Шевченко- ныне позвонил советник Акима, пообещал взять на контроль.. Жизнь продолжается и даже становится интереснее на этом позитивном фоне.
ACROS: или же новый начальник заявляет что он только приступил и не отвечает за действия своего предшественника, у меня возникает вопрос: - а, что делал 30 лет прежний режим власти Назарбаева - пели и плясали в ассамблеях ?? что не было с 1991 года комплексного плана развития массового спорта;
.....тогда как мы помним у нас была стратегия 20......30 везде транспоранты весели и никто не возмущался против этой программы....хоть кто то выступил против? нет.И как мы знаем все новая метла метёт по новому.И все и вся мы видели что вытворяли акимы,как распилили хим.завод всю нержавейку в Китай и на запад вывезли или дизельный растащили,акимы один за одним менялись,азербайджанцы фуры с дизельного выгоняли и тащили на иран,там очередь стояла как в магазине в советские времена.Что за 30лет нет достижений? Почему они есть в отлчии от других постсоветских республик,люди не скачут по европе в поисках заработка да и к соседу не едут на работу в отличии от южных соседей да и пенсии более менее достойные чем у других.В октябре был грузии ужас как народ живёт,чтоб это понять надо сьездить и посмотреть.Тбилиси губы подмазали а в глубинке и жигули,москвичи,волги.Были в Телави на базаре ужас при союзе у нас такого не было,пятиэтажки как при союзе построили никто небелит и не красит,да и столица чистотой не блещит,в доль дорог очень много мусора черезчур,много просящих милостыню людей не скажу что нищие на выпивку просящие приличные люди.Когда всё это увидишь потом скажешь мы живём ещё прекрасно.
К.Аксакалов: Нам надо развивать, прежде всего, олимпийские виды спорта, которые во всем мире признаны, я понимаю, что каждый вид спорта очень важен, но есть Олимпиада. Мы должны вложить все усилия, чтобы там достичь результаты.
Всё правильно Кумар ага говорит, как и ранее олимпийский чемпион Бахтияр Артаев, следует создать условия для тренировок спортсменов и обеспечить контроль и спрос с ответственных лиц, неоднократно обсуждали на форуме в 2019-2020 годах. Процитирую отрывок:
В декабре 2019 года обсуждали, значит до настоящего времени как отмечал в прошлом году Б.Артаев на местах в регионах и в целом не уделяется должного внимания профессиональным спортсменам, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: На днях видел интервью с олимпийским чемпионом Афин-2004 по боксу Бахтияром Артаевым, который он дал примерно неделю тому назад. Там он отметил, что в целом особого порядка до настоящего времени в большом спорте не навели. На олимпийские игры за счёт государства едут большое количество чиновников, одежда спортсменов не особо качественная, действует принцип Саке, Маке, Жаке и.т.д. На мой взгляд-это повсеместно, недавно же обсуждали высказывания Б.Байбека, когда он говорил в Нур-Султане за каждым директором школы стоят серьёзные люди и их невозможно за упущения и недостатки в работе освободить с занимаемых должностей и.т.д. Также Б.Артаев коснулся вопросов подготовки спортсменов мирового уровня, сказал, что нет человека в руководстве спортом РК, который мог бы проанализировать сложившуюся ситуацию и принял действенные меры по её улучшению, требовал бы с регионов. Также отметил, что ранее с высоких трибун заявляли, что в каждом регионе следует подготовить хотя бы по одному такому спортсмену. К таким людям как Б.Артаев нужно прислушиваться.
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