Российские математики рассчитали объем водки при разливе «на троих» с точностью до тысячного знака после запятой. Учёные из Бийского филиала Алтайского государственного университета (АлтГУ) рассчитали точный объем водки при разливе пол-литровой бутылки «на троих» с точностью до тысячного знака после запятой. Открытие, приуроченное ко Дню Русской водки, по мнению математиков, позволит уменьшить количество бытовых конфликтов. По словам научного руководителя группы Антона Мицкелюнаса, алтайским математикам удалось решить вопрос, над которым бились поколения их предшественников. «Водка — одно из самых гениальных изобретений человечества, в одном ряду с колесом, хлебом и огурцом. Я могу лишь порадоваться за коллег, и пожелать им дальнейших успехов в решении сложнейших математических задач», — прокомментировал успех декан факультета бродильных производств Антон Мицкелюнас. Коллектив института не собирается почивать на лаврах и уже работает над внедрением результатов открытия в повседневную жизнь граждан. Выпуск прибора для сверхточного автоматического разлива бутылки на троих ожидается в марте этого года. В настоящее время на барнаульском заводе «Статор» уже начался пробный запуск производственной линии. 31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой». Пропорции компонентов в ней были указаны с точностью, опередившей своё время.panorama
Новый владелец «Дождя» может продать телеканал холдингу ВГТРК. Государственный медиахолдинг ВГТРК начал переговоры о покупке телеканала «Дождь» после того как президент Владимир Путин посоветовал бизнесменам «действовать в местной юрисдикции и вкладываться в Россию, работать для соотечественников и быть вместе с Родиной». Недавно владельцем телеканала «Дождь» стал медиамагнат из Нидерландов Дерк Сауэр, ранее владевший холдингом РБК. В свою очередь гендиректор Наталья Синдеева перестала входить в число собственников юридического лица. Сейчас голландцы ведут переговоры с российским правительством. В пресс-службе ВГТРК заявили, что обсуждение далеко от финала, однако даже в случае покупки «Дождя» холдинг не будет влиять на редакционную и кадровую политику СМИ, «как не делал этого никогда в своей истории».panorama
Надо больше писать, больше просмотров, больше лайков. Задача еще до конца не выполнена. Хочу чтоб Всякая Всячина и Флуд вместе ушли на покой.. У меня то уже более 11ти тысячи комментов, еще пара тысяч и первая часть закроется. Неохота так..
В Вене в столице Австрии 10 тысяч человек вышли на «Марш света» в годовщину полномасштабного вторжения РФ в УкраинуЭто было самое массовое мероприятие, организованное украинской диаспорой,которое прошло в Австрии после 24 февраля 2022 года. На «Марш света», помимо украинцев, пришли также австрийцы, и граждане других стран - друзья Украины.🇺🇦 Украина сейчас
Вот как-то тихо, без праздничных гуляний и торжественных заявлений проходит Первая Годовщина СВО. Год назад началось сражение за Гостомель, которое было блестяще выиграно российскими десантниками и пришедшими к ним на помощь войсками после того, как три четверти из самих десантников были перебиты-переранены тяжелой техникой ВСУ. Наверное, никто не вспоминает об этой победе, поскольку Гостомель сейчас - под украми (как и Херсон, кстати, и Изюм и т.д.). А сколько было шума-то! А о.Змеиный? Его ведь тоже заняли "с налёта"... А теперь молчок... Несправедливо как-то. Хоть-бы наградили уже Фанерного Маршала чем-нибудь за все заслуги прошедшего года. На пример, кольцом в нос... с установлением собственноручно вырезанной деревянной статуи Героя на центральной площади Донецка, чтобы людям было в кого плюнуть, проходя мимо...
Израильтяне отмечают годовщину СВО. Евреи помнят, кто хотел сделать из них абажур. [video]<iframe src="https://www.yapfiles.ru/get_player/?v=hMDI4ODYzNzAt99ca" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>[/video]
Китай готовится поставить России дроны-камикадзе для использования в Украине. Китай собирается поставить России дроны-камикадзе, которые та планирует использовать в войне против Украины. Об этом пишет Der Spiegel, подчеркивая, что Москва и Пекин уже ведут переговоры. Речь идет о покупке ста беспилотников.theins.ru
1. Орангутанги — это крупные древесные человекообразные обезьяны, один из самых близких к людям вид приматов. Орангутанги являются самыми крупными древесными животными мира. 2. Орангутанги — единственные человекообразные обезьяны, обитающие в Азии. Раньше эти животные были распространены на всей территории юго-восточной Азии, а сейчас сохранились лишь на Борнео и Суматре. 3. Орангутанги считаются самыми умными животными после людей. 4.В переводе с малайского и индонезийского языков «орангутанг» обозначает «лесной человек». Местные жители и правда считали их людьми, которые прячутся в лесах и притворяются немыми, чтобы не работать и не попасть в рабство. 5. Вместе с другими человекообразными обезьянами (шимпанзе и гориллами) и людьми орангутанги относятся к семейству гоминид. В нем они образуют отдельный род — Pongo, к которому относятся три вида орангутангов: Калимантанский (Борнео) Суматранский (Суматра) и Тапанульский (северная часть Суматры).
6. Самцы Калимантанских орангутангов очень крупные и сильные: вырастают до 1,5 метров и весом около 100 килограмм. При таком росте и размах рук немаленький – почти 2 метра. Размеры самок примерно вдвое меньше. 7.Волосяной у них покров редкий, но вырастают длинные волосы на плечах. Цвет шерсти красно-коричневый, даже рыжий. Пальцы на ногах приспособлены к постоянному лазанию по деревьям, поэтому орангутангов так и называют – древесными обезьянами. 8.На круглой голове выделяется большой, высокий лоб и выступающая вперёд морда. У самцов вырастают усы и борода. 9. Калимантанские орангутанги являются эндемиком острова Калимантан, они живут во влажных тропических лесах, до высоты 1500 метров над уровнем моря. 10. Из крупных листьев орангутанги строят себе гнездо, где отдыхают среди ветвей, причём делают это каждый день в новом месте, не затрачивая на всё и пяти минут.
Суматранские орангутанги 11.Суматранские орангутанги обитают на севере острове Суматра в Индонезии. Встречается они реже, чем их калимантанскийе сородичи. 12.Внешне Суматранский орангутанг от Калимантанского орангутанга практически не отличается, но уступает ему по размерам. 13. За последние 75 лет численность этого вида орангутангов снизилась в 4 раза, что связно с загрязнением окружающей среды, повсеместной вырубкой лесов, незаконным отловом животных, продажей и браконьерством. 14. Орангутанги — дневные животные. Они поднимаются с рассветом и 2-3 часа ищут еду. 15.В течение дневной жары они отдыхают в гнездах из веток, которые устраивают на деревьях, на высоте примерно от четырех до 30 метров, а когда жара спадает, снова отправляются за едой. Вечерами они снова строят гнездо и устраиваются в нем на ночлег.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать