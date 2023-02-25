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Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
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Я робот(Пользователи)
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- 46245
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 11:21
Год назад, после начала войны в Украине, по всему миру стали открываться гуманитарные фонды для помощи пострадавшим. В Казахстане тоже есть такой фонд - «Посылка». Журналисты сайта masa.media поговорили с одной из основательниц фонда.
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Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 25.02.23 - 15:19
Цитата:
Упрёк Ваш принимаю, перебор. Тогда и к другим таким же пользователем форума, адресуйте точно такой же упрёк: - тут неоднократно звучали такие определения.
Что то в тех случаях я от вас не слышал таких упрёков ??
Цитата:
Нападение на чужую, суверенную территорию другой страны - не агрессия, а защита ???
Цитата:
Почему не бомбите Прибалтику - там тоже тамошние нацисты из недобитой бригады "СС", маршируют по площадям и призывают истребить всех русскоязычных ??
И самое главное: - вы не ответили: - чем вы помогли Путину и его бездарной клике ??
electro:
Акрос, вы бы не хотели быть названным в этом русле?
Акрос, вы бы не хотели быть названным в этом русле?
Упрёк Ваш принимаю, перебор. Тогда и к другим таким же пользователем форума, адресуйте точно такой же упрёк: - тут неоднократно звучали такие определения.
Что то в тех случаях я от вас не слышал таких упрёков ??
Цитата:
Эл-починно:
но не агрессию России,
но не агрессию России,
Нападение на чужую, суверенную территорию другой страны - не агрессия, а защита ???
Цитата:
Эл-починно:
Которое хотели нацисты истребить
Которое хотели нацисты истребить
Почему не бомбите Прибалтику - там тоже тамошние нацисты из недобитой бригады "СС", маршируют по площадям и призывают истребить всех русскоязычных ??
И самое главное: - вы не ответили: - чем вы помогли Путину и его бездарной клике ??
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 15:23
Цитата:
Вы не поняли сути
Цитата:
ACROS:
Почему не бомбите Прибалтику -
Почему не бомбите Прибалтику -
Вы не поняли сути
Цитата:
Эл-починно: Я Вам (пока ещё с большой буквы) отвечу. Да поддерживаю, но не агрессию России, а её право, на защиту русскоязычного населения Юговостока Украины. Которое хотели нацисты истребить. И да, я хоронил и родителей и друзей. Не нужно мне нравоучений
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 15:25
Цитата:
Не моё! Цитата:
А уничтожение русскоязычного населения внутри страны, как называется? - Не геноцид случайно?
ACROS:
Почему не бомбите Прибалтику
Почему не бомбите Прибалтику
Не моё! Цитата:
ACROS:
Нападение на чужую, суверенную территорию другой страны - не агрессия, а защита ???
Нападение на чужую, суверенную территорию другой страны - не агрессия, а защита ???
А уничтожение русскоязычного населения внутри страны, как называется? - Не геноцид случайно?
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 25.02.23 - 15:34
Цитата:
Это внутреннее дело Украинского государства, так же как и Прибалтийских стран, и всё же - вы не ответили ни по одному по существу заданных вопросов и уходите от ответа ??
У вас нет ответа и аргументов??
Эл-починно:
внутри страны, как называется?
внутри страны, как называется?
Это внутреннее дело Украинского государства, так же как и Прибалтийских стран, и всё же - вы не ответили ни по одному по существу заданных вопросов и уходите от ответа ??
У вас нет ответа и аргументов??
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 15:38
Цитата:
Это как с Югославией? Я вам ответил по всем пунктам. А вот Вы не в состоянии согласиться.
ACROS:
Это внутреннее дело Украинского государства, так же как и Прибалтийских стран, и всё же - вы не ответили ни по одному по существу заданных вопросов и уходите от ответа ?? У вас нет ответа и аргументов??
Это внутреннее дело Украинского государства, так же как и Прибалтийских стран, и всё же - вы не ответили ни по одному по существу заданных вопросов и уходите от ответа ?? У вас нет ответа и аргументов??
Это как с Югославией? Я вам ответил по всем пунктам. А вот Вы не в состоянии согласиться.
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 15:39
Цитата:
Тогда зачем там НАТО и США?
ACROS:
Это внутреннее дело Украинского государства
Это внутреннее дело Украинского государства
Тогда зачем там НАТО и США?
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 25.02.23 - 16:52
Цитата:
Это внутреннее дело Украинского государства - пусть хоть кого зовут, хоть США , хоть Эритрею, хоть НАТО - позвали, значит так им надо.России какое до этого дело ??
Цитата:
Нет, конечно: - глупое и бестолковое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, ради непонятно каких то невнятных целей ?? вот никак не пойму этого путина- до 24.02.2022 года я уважал его - крутой, поднял страну, не пьяница, на лодке плавает, с журавлями вместе летает, на дно моря опускается, весь мир его уважал, с ним хотели говорить, торговать, дружить- и так бездарно, за какой то один год - ВСЁ потерял, загнал страну за занавес, передовые технологии и кооперация стали на нуле, люди стали его ненавидеть (свои же люди), по СНГ с ним уже не так, страны ищут уже другие пути торговли, не с России.
Эл-починно:
зачем там НАТО и США?
зачем там НАТО и США?
Это внутреннее дело Украинского государства - пусть хоть кого зовут, хоть США , хоть Эритрею, хоть НАТО - позвали, значит так им надо.России какое до этого дело ??
Цитата:
Эл-починно:
А вот Вы не в состоянии согласиться.
А вот Вы не в состоянии согласиться.
Нет, конечно: - глупое и бестолковое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, ради непонятно каких то невнятных целей ?? вот никак не пойму этого путина- до 24.02.2022 года я уважал его - крутой, поднял страну, не пьяница, на лодке плавает, с журавлями вместе летает, на дно моря опускается, весь мир его уважал, с ним хотели говорить, торговать, дружить- и так бездарно, за какой то один год - ВСЁ потерял, загнал страну за занавес, передовые технологии и кооперация стали на нуле, люди стали его ненавидеть (свои же люди), по СНГ с ним уже не так, страны ищут уже другие пути торговли, не с России.
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