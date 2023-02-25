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≡ Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46245
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 11:21
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Год назад, после начала войны в Украине, по всему миру стали открываться гуманитарные фонды для помощи пострадавшим. В Казахстане тоже есть такой фонд - «Посылка». Журналисты сайта masa.media поговорили с одной из основательниц фонда.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3932
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 25.02.23 - 15:19
#60
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Цитата:
electro:
Акрос, вы бы не хотели быть названным в этом русле?


Упрёк Ваш принимаю, перебор. Тогда и к другим таким же пользователем форума, адресуйте точно такой же упрёк: - тут неоднократно звучали такие определения.
Что то в тех случаях я от вас не слышал таких упрёков ??


Цитата:
Эл-починно:
но не агрессию России,

Нападение на чужую, суверенную территорию другой страны - не агрессия, а защита ???

Цитата:
Эл-починно:
Которое хотели нацисты истребить


Почему не бомбите Прибалтику - там тоже тамошние нацисты из недобитой бригады "СС", маршируют по площадям и призывают истребить всех русскоязычных ??
И самое главное: - вы не ответили: - чем вы помогли Путину и его бездарной клике ??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1622
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 15:23
#61
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Цитата:
ACROS:
Почему не бомбите Прибалтику -

Вы не поняли сути
Цитата:
Эл-починно: Я Вам (пока ещё с большой буквы) отвечу. Да поддерживаю, но не агрессию России, а её право, на защиту русскоязычного населения Юговостока Украины. Которое хотели нацисты истребить. И да, я хоронил и родителей и друзей. Не нужно мне нравоучений
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1622
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 15:25
#62
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Цитата:
ACROS:
Почему не бомбите Прибалтику

Не моё! :lol: Цитата:
ACROS:
Нападение на чужую, суверенную территорию другой страны - не агрессия, а защита ???

А уничтожение русскоязычного населения внутри страны, как называется? - Не геноцид случайно?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3932
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 25.02.23 - 15:34
#63
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Цитата:
Эл-починно:
внутри страны, как называется?


Это внутреннее дело Украинского государства, так же как и Прибалтийских стран, и всё же - вы не ответили ни по одному по существу заданных вопросов и уходите от ответа ??
У вас нет ответа и аргументов??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1622
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 15:38
#64
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Цитата:
ACROS:
Это внутреннее дело Украинского государства, так же как и Прибалтийских стран, и всё же - вы не ответили ни по одному по существу заданных вопросов и уходите от ответа ?? У вас нет ответа и аргументов??

Это как с Югославией? Я вам ответил по всем пунктам. А вот Вы не в состоянии согласиться. :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1622
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 15:39
#65
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Цитата:
ACROS:
Это внутреннее дело Украинского государства

Тогда зачем там НАТО и США?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3932
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 25.02.23 - 16:52
#66
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Цитата:
Эл-починно:
зачем там НАТО и США?


Это внутреннее дело Украинского государства - пусть хоть кого зовут, хоть США , хоть Эритрею, хоть НАТО - позвали, значит так им надо.России какое до этого дело ??

Цитата:
Эл-починно:
А вот Вы не в состоянии согласиться. :lol:


Нет, конечно: - глупое и бестолковое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, ради непонятно каких то невнятных целей ?? вот никак не пойму этого путина- до 24.02.2022 года я уважал его - крутой, поднял страну, не пьяница, на лодке плавает, с журавлями вместе летает, на дно моря опускается, весь мир его уважал, с ним хотели говорить, торговать, дружить- и так бездарно, за какой то один год - ВСЁ потерял, загнал страну за занавес, передовые технологии и кооперация стали на нуле, люди стали его ненавидеть (свои же люди), по СНГ с ним уже не так, страны ищут уже другие пути торговли, не с России.
Профайл
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