Отправлено: - 15:19

electro:

Акрос, вы бы не хотели быть названным в этом русле?

Эл-починно:

но не агрессию России,

Эл-починно:

Которое хотели нацисты истребить

Цитата:Упрёк Ваш принимаю, перебор. Тогда и к другим таким же пользователем форума, адресуйте точно такой же упрёк: - тут неоднократно звучали такие определения.Что то в тех случаях я от вас не слышал таких упрёков ??Цитата:Нападение на чужую, суверенную территорию другой страны - не агрессия, а защита ???Цитата:Почему не бомбите Прибалтику - там тоже тамошние нацисты из недобитой бригады "СС", маршируют по площадям и призывают истребить всех русскоязычных ??И самое главное: - вы не ответили: - чем вы помогли Путину и его бездарной клике ??