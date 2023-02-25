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Российские математики рассчитали объем водки при разливе «на троих» с точностью до тысячного знака после запятой.Учёные из Бийского филиала Алтайского государственного университета (АлтГУ) рассчитали точный объем водки при разливе пол-литровой бутылки «на троих» с точностью до тысячного знака после запятой. Открытие, приуроченное ко Дню Русской водки, по мнению математиков, позволит уменьшить количество бытовых конфликтов. По словам научного руководителя группы Антона Мицкелюнаса, алтайским математикам удалось решить вопрос, над которым бились поколения их предшественников. «Водка — одно из самых гениальных изобретений человечества, в одном ряду с колесом, хлебом и огурцом. Я могу лишь порадоваться за коллег, и пожелать им дальнейших успехов в решении сложнейших математических задач», — прокомментировал успех декан факультета бродильных производств Антон Мицкелюнас. Коллектив института не собирается почивать на лаврах и уже работает над внедрением результатов открытия в повседневную жизнь граждан. Выпуск прибора для сверхточного автоматического разлива бутылки на троих ожидается в марте этого года. В настоящее время на барнаульском заводе «Статор» уже начался пробный запуск производственной линии. 31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой». Пропорции компонентов в ней были указаны с точностью, опередившей своё время.