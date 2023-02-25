Флуд и оффтопик (часть 7)

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36. Самые крупные обезьяны – мандрилы, представители рода павианов. Вес самца может доходить до 25 кг. При этом старые самцы достигают в длину одного метра и более, при высоте туловища до плеч около 60 см. Мандрилы – очень физически сильные обезьяны.

37. Обезьян нельзя научить разговаривать, зато увенчались успехом попытки обучить обезьян языку жестов. Так в одном зоопарке гориллу обучили более чем 200 словам и она их успешно использовала. А одну сотрудницу она очень не любила и всегда, когда она появлялась, то называла ее «Грязный плохой туалет» (на языке жестов), показывая таким образом, что она плохой человек. Другая горилла, воспитанная семьей зоопсихологов, научилась выражать свои мысли с помощью более чем 300 жестов. Например, когда ей нужно было достать еду из холодильника, она на языке глухонемых показывала «Открой холодный ящик. Есть и пить.». Утку она называла «Птица вода», хотя ее обучали именно слову «Утка». Таких случаев, впрочем, было множество.

38. Траурные капуцины умеют использовать природные средства от комаров и других вредных насекомых. Они находят в коре деревьев множество многоножек которые выделяют природный фермент отпугивания насекомых, и просто натираются им. Комары этим обезьянкам не страшны.

39. В Таиланде проводится специальный ежегодный необычный праздник, который называется «Обезьяний пир». В этот день выкладывается целая куча фруктов и запускается порядка 600-1000 обезьян. Эта давняя традиция как дань обезьянам, которые помогли Богу Раме победить в войне.