36. Самые крупные обезьяны – мандрилы, представители рода павианов. Вес самца может доходить до 25 кг. При этом старые самцы достигают в длину одного метра и более, при высоте туловища до плеч около 60 см. Мандрилы – очень физически сильные обезьяны. 37. Обезьян нельзя научить разговаривать, зато увенчались успехом попытки обучить обезьян языку жестов. Так в одном зоопарке гориллу обучили более чем 200 словам и она их успешно использовала. А одну сотрудницу она очень не любила и всегда, когда она появлялась, то называла ее «Грязный плохой туалет» (на языке жестов), показывая таким образом, что она плохой человек. Другая горилла, воспитанная семьей зоопсихологов, научилась выражать свои мысли с помощью более чем 300 жестов. Например, когда ей нужно было достать еду из холодильника, она на языке глухонемых показывала «Открой холодный ящик. Есть и пить.». Утку она называла «Птица вода», хотя ее обучали именно слову «Утка». Таких случаев, впрочем, было множество. 38. Траурные капуцины умеют использовать природные средства от комаров и других вредных насекомых. Они находят в коре деревьев множество многоножек которые выделяют природный фермент отпугивания насекомых, и просто натираются им. Комары этим обезьянкам не страшны. 39. В Таиланде проводится специальный ежегодный необычный праздник, который называется «Обезьяний пир». В этот день выкладывается целая куча фруктов и запускается порядка 600-1000 обезьян. Эта давняя традиция как дань обезьянам, которые помогли Богу Раме победить в войне.
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41. Самым маленьким приматом на земле принято считать карликовую игрунку. Её размер колеблется в пределах 11-15 сантиметров, не учитывая хвоста, который может достигать 22 сантиметров в длину. 42. Большую часть дня обезьяны проводят за едой. Вкусы у обезьян разнообразны. Например, шимпанзе, капуцин всеядны, иногда они даже ловят и поедают животных. 43. Есть виды, основу рациона которых составляют листья, — это колобусы, лангуры. 44.Некоторые мартышки питаются фруктами, насекомыми и растительной пищей. 45.Встречаются и насекомоядные: тупайи, долгопяты, голаго. Для них растительная пища второстепенна.
46.При Стенфордском университете живет ученая горилла по имени Коко. Она понимает язык жестов и смысл примерно 2000 слов английского языка. Обезьяна может говорить о своих чувствах и даже вполне удачно шутит. После того как Коко подвергли тесту на IQ, оказалось, что ее интеллект вполне соответствует уровню среднестатистического американца. 47. Изображения обезьян присутствуют на монетах и банкнотах разных стран: Сингапура, Белиза, Индонезии, Сьерра-Леоне, Сомали, Танзании и других. 48. Ученые отмечают, что шимпанзе как никаким другим обезьянам свойственно чувство прекрасного. К примеру, эти животные могут зачарованно наблюдать за закатом. 49. Обезьянам установлены памятники в разных странах. 50. Самым известным обезьяньим питомником считается питомник в Сухуми, который был основан в 1927 году при Научно Исследовательском Институте экспериментальной патологии и терапии АН Абхазии. Есть подобные питомники и в других странах.
Кастрация Арсения Яценюка. Мнение эксперта На прошлой неделе стало известно о готовящемся президентском указе, лоббированием которого занимается "Радикальная партия" Олега Ляшко. Речь идет о кастрации Арсения Яценюка. За разъяснением мы обратились к видному деятелю украинской диаспоры США ясновельможному пану Юрию Шимановскому. Юрий Эдуардович, не кажется ли вам готовящийся указ странным? Остальной текст тут yandex.ru
Сокровища Украины утопили в Черном Море. Двадцать четвертого января 2008 года российский разведывательный спутник обнаружил магнитную аномалию на дне Черного моря, недалеко от входа в Севастопольскую бухту. Вот тогда эта история и всплыла на поверхность, хотя главный объект данного расследования и по сей день покоится под десятиметровой толщей воды.
Бабушка рассказывала о том, как видела шаровую молнию. Была сухая гроза — это когда молнии близко, гром гремит, ветер ураганный, а дождя нет. Все спрятались в доме, забыли закрыть окно. И в него влетел огненный шар, поджог занавески, и полетел по дому. Есть поверье, что нельзя дышать и двигаться, иначе можно к себе притянуть. Все домочадцы вжались в стены и не дышали, пока эта штука летала по дому. Дед пошел к печи на страх и риск, открыл вытяжку и дверцу. И тут же шар вылетел через печь.
Соседка начала рассказывать, как её избили, точнее, поглумились. Компания парней на улице начала её толкать по кругу, щёлкать по носу, давать пощёчины и пендели. Ей было не столько больно, сколько унизительно, и она запричитала: — Господи, за что мне это? — Может, за то, что ты своего сына так каждый день бьёшь? — ответила я. — Я не бью, я воспитываю! — Так и они тебя повоспитывали, — сказала я без иронии. Она обругала меня "проклятой мразью" и больше со мной не здоровается.
Работаю с людьми. Имею доступ к небольшой базе данных. И как же меня раздражают некоторые дурацкие фамилии! Помимо банальных Вагиных, Пупковых и Попковых (этот список можно продолжать бесконечно), мне встречались: Пукис, Какоша, Подкидышева, Чертов, Сукова… Представляю, как нелегко живётся обладателям этих фамилий, люди банально стесняются их называть вслух! Всегда задаюсь вопросом: ну кто мог додуматься до такого? Есть же первоисточник где-то. Мечтаю создать фонд борьбы с дебильными фамилиями, чтобы искоренить этот беспредел.
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