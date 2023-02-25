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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:38
А неплохо прошла годовщина..
Нельзя сквернословить.
Масленница же.
Я как мусульманин, уважаю наш христианский народ и с праздником!
Нельзя сквернословить.
Масленница же.
Я как мусульманин, уважаю наш христианский народ и с праздником!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:46
Цитата:
111:
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:49
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:49
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3365
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:50
Мне тоже странно, почему удалили мой пост?
Это же шутка была, несвойственно мне матюкаться ни в личке,ни тем более в живую
Перебаршиваете, модеры, выхолащиваете до пресноты наши посты
Это же шутка была, несвойственно мне матюкаться ни в личке,ни тем более в живую
Перебаршиваете, модеры, выхолащиваете до пресноты наши посты
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:52
Цитата:
Вот те на!
Сами же в том году месяцев 8 старались пнуть редакцию, мол примите такие правила, потом другие..
А теперь они вам не нравятся?
Свои же правила?
таноми52:
выхолащиваете до пресноты наши посты
выхолащиваете до пресноты наши посты
Вот те на!
Сами же в том году месяцев 8 старались пнуть редакцию, мол примите такие правила, потом другие..
А теперь они вам не нравятся?
Свои же правила?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:54
Больше всех там принимал правила Электрон.
Потом алекс, остальные.
Которые принимали активное участие в этих самих правилах..
Да, я поддержал их в этом начинании..
К ним и вопросы..
[Исправлено: 111, 25.02.2023 - 12:55]
Потом алекс, остальные.
Которые принимали активное участие в этих самих правилах..
Да, я поддержал их в этом начинании..
К ним и вопросы..
[Исправлено: 111, 25.02.2023 - 12:55]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:58
Цитата:
Это флуд.
В форуме никто не ругался.
Во флуде в том числе и ты выясняешь отношения.
Да и тут никто не ругался, просто Филип матюкался конкретно, только и всего.
Я ему подыгрывал..
Добринцофф:
форум любимого некогда сайта будет строиться и развиваться на сраче и ругани.
форум любимого некогда сайта будет строиться и развиваться на сраче и ругани.
Это флуд.
В форуме никто не ругался.
Во флуде в том числе и ты выясняешь отношения.
Да и тут никто не ругался, просто Филип матюкался конкретно, только и всего.
Я ему подыгрывал..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:58
Цитата:
---Пошел гулять , надоело .Сейчас тут начнется по всем веткам свой ум показывать .
Эл-починно:
---Пошел гулять , надоело .Сейчас тут начнется по всем веткам свой ум показывать .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:59
Вся наша жизнь тут - Игра.
И люди тут комментаторы..
И люди тут комментаторы..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 13:00
Цитата:
111:
Я ему подыгрывал..
Я ему подыгрывал..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 13:02
Цитата:
111:
Вся наша жизнь
Вся наша жизнь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 13:05
Цитата:
Ты гулять не пошел, не пустил что ли?
Гога:
Ты гулять не пошел, не пустил что ли?
Я
(Пользователи)
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- 21.02.23
- Сообщений:
- 3
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 13:37
Здравствуйте.С НГ познакомился очень давно- виписывал печатную версию, потом, когда появился интернет у меня, стал частым гостем на сайте.На форуме тогда проще было немного, тоже спорили, помню "Третьяков" кажется, всех из себя обычно выводил))). Сейчас я больше читатель чем писатель и мне бывает не приятно заходить на страничку НГ.Объясню. Форум ведь невозможно пройти стороной, заглянешь полюбому, а там иногда сообщения как то не очень приятны,е мягко сказать, можно прочитать, я стараюсь не читать весь тот бред, который вываливает один персонаж, но не всекгда получается незамечать. Редакция как то этому благоволит, что ли, может я не прав, поправьте меня.Вот такое мое мнение. Интересно, если прикрутить голосовалку на сайте, "кто из зарегистрированных пользователей больше всех раздражает читателя", кто победит?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 14:10
Цитата:
Чьи проблемы то?
Не читай и все.
Читай только статьи.
В чем проблема?
Форум теперь весь что ли убрать предлагаешь?
Чтобы только тебе одному было Приятно?
Я не робот:
там иногда сообщения как то не очень приятны,е мяг
там иногда сообщения как то не очень приятны,е мяг
Чьи проблемы то?
Не читай и все.
Читай только статьи.
В чем проблема?
Форум теперь весь что ли убрать предлагаешь?
Чтобы только тебе одному было Приятно?
-
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