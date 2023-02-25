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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:38
#4006
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А неплохо прошла годовщина..
Нельзя сквернословить.
Масленница же.
Я как мусульманин, уважаю наш христианский народ и с праздником!

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7422
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:46
#4007
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Цитата:
111:

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:49
#4008
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:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:49
#4009
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Блины.
Настоящие.
Объедение!
С праздником христиане!

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3365
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:50
#4010
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Мне тоже странно, почему удалили мой пост?
Это же шутка была, несвойственно мне матюкаться ни в личке,ни тем более в живую
Перебаршиваете, модеры, выхолащиваете до пресноты наши посты
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:52
#4011
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Цитата:
таноми52:
выхолащиваете до пресноты наши посты

Вот те на!
Сами же в том году месяцев 8 старались пнуть редакцию, мол примите такие правила, потом другие..
А теперь они вам не нравятся?
Свои же правила?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:54
#4012
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Больше всех там принимал правила Электрон.
Потом алекс, остальные.
Которые принимали активное участие в этих самих правилах..
Да, я поддержал их в этом начинании..
К ним и вопросы..

[Исправлено: 111, 25.02.2023 - 12:55]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:58
#4013
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Цитата:
Добринцофф:
форум любимого некогда сайта будет строиться и развиваться на сраче и ругани.

Это флуд.
В форуме никто не ругался.
Во флуде в том числе и ты выясняешь отношения.
Да и тут никто не ругался, просто Филип матюкался конкретно, только и всего.
Я ему подыгрывал..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7422
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:58
#4014
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Цитата:
Эл-починно:

---Пошел гулять , надоело .Сейчас тут начнется по всем веткам свой ум показывать .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 12:59
#4015
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Вся наша жизнь тут - Игра.
И люди тут комментаторы..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7422
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 13:00
#4016
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Цитата:
111:
Я ему подыгрывал..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7422
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 13:02
#4017
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Цитата:
111:
Вся наша жизнь

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 13:05
#4018
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Цитата:
Гога:

Ты гулять не пошел, не пустил что ли?
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Я
§ Я не робот
(Пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
3
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 13:37
#4019
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Здравствуйте.С НГ познакомился очень давно- виписывал печатную версию, потом, когда появился интернет у меня, стал частым гостем на сайте.На форуме тогда проще было немного, тоже спорили, помню "Третьяков" кажется, всех из себя обычно выводил))). Сейчас я больше читатель чем писатель и мне бывает не приятно заходить на страничку НГ.Объясню. Форум ведь невозможно пройти стороной, заглянешь полюбому, а там иногда сообщения как то не очень приятны,е мягко сказать, можно прочитать, я стараюсь не читать весь тот бред, который вываливает один персонаж, но не всекгда получается незамечать. Редакция как то этому благоволит, что ли, может я не прав, поправьте меня.Вот такое мое мнение. Интересно, если прикрутить голосовалку на сайте, "кто из зарегистрированных пользователей больше всех раздражает читателя", кто победит?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 14:10
#4020
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Цитата:
Я не робот:
там иногда сообщения как то не очень приятны,е мяг

Чьи проблемы то?
Не читай и все.
Читай только статьи.
В чем проблема?
Форум теперь весь что ли убрать предлагаешь?
Чтобы только тебе одному было Приятно?
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