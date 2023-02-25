Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 13:37

Здравствуйте.С НГ познакомился очень давно- виписывал печатную версию, потом, когда появился интернет у меня, стал частым гостем на сайте.На форуме тогда проще было немного, тоже спорили, помню "Третьяков" кажется, всех из себя обычно выводил))). Сейчас я больше читатель чем писатель и мне бывает не приятно заходить на страничку НГ.Объясню. Форум ведь невозможно пройти стороной, заглянешь полюбому, а там иногда сообщения как то не очень приятны,е мягко сказать, можно прочитать, я стараюсь не читать весь тот бред, который вываливает один персонаж, но не всекгда получается незамечать. Редакция как то этому благоволит, что ли, может я не прав, поправьте меня.Вот такое мое мнение. Интересно, если прикрутить голосовалку на сайте, "кто из зарегистрированных пользователей больше всех раздражает читателя", кто победит?