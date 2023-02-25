Отправлено: - 14:03

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Теперь у каждого губернатора, у каждой боле менее фирмы как Газпром, будут свои ЧВК из зэков, сегодняшних героев России.. Даже Рамзан уже не доверяет Путину, для своей защиты собирает ЧВК из двухсот тысяч бойцов.

Цитата:давно предсказано футурологами что такие огромные государства как россия и сша не выгодны транснациональным компаниямруководителям того же эппл или гугл выгодно раздробить все страны на мелкие города государства чтобы экономически навязывать свои условия по продаже гаджетов и софтазвучит смешно но это такв фильме последнем американском на злобу дня "не смотри на вверх" это красиво обыграночто белым домом и миром рулят не президенты а коллективный нарциссический джобспутин сделал все чтобы россия постепенно переходила на федерализацию своих окраин с последующим отделениемчечня уже отдельное государство по всем параметрамдальше какая ни будь тюменская республика отделиться и будет северным дубаемсибирь,уралмосква в итоге одна останется как в книге сорокина "день опрчника"))путин к этому и ведет