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≡ Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46245
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 11:21
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Год назад, после начала войны в Украине, по всему миру стали открываться гуманитарные фонды для помощи пострадавшим. В Казахстане тоже есть такой фонд - «Посылка». Журналисты сайта masa.media поговорили с одной из основательниц фонда.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3924
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 25.02.23 - 14:02
#45
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Цитата:
Эл-починно:
Россия реально отправляла помощь


Было бы странно, если она не помогала бы жителям оккупированных территории.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13470
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 14:03
#46
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Цитата:
111:
Теперь у каждого губернатора, у каждой боле менее фирмы как Газпром, будут свои ЧВК из зэков, сегодняшних героев России.. Даже Рамзан уже не доверяет Путину, для своей защиты собирает ЧВК из двухсот тысяч бойцов.

давно предсказано футурологами что такие огромные государства как россия и сша не выгодны транснациональным компаниям
руководителям того же эппл или гугл выгодно раздробить все страны на мелкие города государства чтобы экономически навязывать свои условия по продаже гаджетов и софта
звучит смешно но это так
в фильме последнем американском на злобу дня "не смотри на вверх" это красиво обыграно
что белым домом и миром рулят не президенты а коллективный нарциссический джобс
путин сделал все чтобы россия постепенно переходила на федерализацию своих окраин с последующим отделением
чечня уже отдельное государство по всем параметрам
дальше какая ни будь тюменская республика отделиться и будет северным дубаем
сибирь,урал
москва в итоге одна останется как в книге сорокина "день опрчника"))
путин к этому и ведет
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1608
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 14:03
#47
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Цитата:
111:
Хех.. Темнота

Ну вот можешь же, когда захочешь!
А теперь давай, кто бомбил эти города почитаем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 14:07
#48
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Цитата:
Эл-починно:
теперь давай, кто бомбил эти города почитаем

Боюсь это не тема разговора.
Тема про нашу благотворительность украинскому народу.
Не хочешь помогать, идешь мимо, только и всего.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1608
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 14:13
#49
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Цитата:
ACROS:
Было бы странно, если она не помогала бы жителям оккупированных территории.

Я вас тут ей богу не понимаю. Что значит на оккупированных территориях? Если бы нацики не произвели свержения народом избранного правительства, при поддержке запада. То ничего бы и не было бы оккупированным. Это же очевидные вещи. Всё остальное - последствия.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1222
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 14:16
#50
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Цитата:
abaika95:
чечня уже отдельное государство по всем параметрам дальше какая ни будь тюменская республика отделиться и будет северным дубаем сибирь,урал москва в итоге одна останется как в книге сорокина "день опрчника")) путин к этому и ведет

Я так понимаю что юридически все готово. Если судить об этом по закону 473-ФЗ. '' О территориях опережающего социально - экономического развития в РФ'' . Закон о ТОР по другому.

[Исправлено: YESNO, 25.02.2023 - 14:17]
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