Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 11:21
Год назад, после начала войны в Украине, по всему миру стали открываться гуманитарные фонды для помощи пострадавшим. В Казахстане тоже есть такой фонд - «Посылка». Журналисты сайта masa.media поговорили с одной из основательниц фонда. Читать новость
А вот Россия реально отправляла помощь в ЛДНР Седьмая колонна российской гумпомощи прибыла в Донбасс Более 70 машин доставят в Донецк и Луганск около 450 тонн продуктов, медикаментов, а также электротехнического оборудования и стройматериалов
YESNO: Происходит намеренное разрушение , для дальнейшего централизованного управления .
Если это так и Путин ввязался в это с помощью военной силы и своего "расходного" материала, как тут изволили изящно выразиться, а не дипломатичной хитрости, как китайцы, то значит путин - глупый как пробка бормотухи и ему нечего делать на посту президента.
Эл-починно: Он просто многим в понимании не доступен своим превосходством в уме.
сразу видно человек никогда не общался со спец службистами особенно из кгб)) если бы в кгб работали супер великие умы и политические шахматисты то они бы не допустили развала своего же государства путин плоть от плоти бюрократической жандармской системы гос безопасности и понимает он ровно столько сколько ему подчиненные разрешают понимать принося ему донесения в папочках патрушев и бортников явно наврали своему шефу про то что украинцы будут встречать наших освободителей с цветами и сейчас дальше врут путину просто выхода уже не остается, все вокруг него ему врут в глаза а убрать их нельзя, очень уж сильны их позиции вообще россиян (настоящих а не наших ряженных перееховших туда) послушать то складывается ощущение что путин в россии вообще ничем не управляет все даже губернаторы чхали на его указы и приказы все делают что хотят в своих вотчинах и боятся они путина только тогда когда он на жигулях по стране ездит
Теперь у каждого губернатора, у каждой боле менее фирмы как Газпром, будут свои ЧВК из зэков, сегодняшних героев России.. Даже Рамзан уже не доверяет Путину, для своей защиты собирает ЧВК из двухсот тысяч бойцов.
Самые большие и основные два города Донбасса — это Донецк и Луганск. Последний негласно называют столицей региона — город приближается к статусу миллионника (905,3 тыс. человек, по сост. на 2021 г.). В Луганске проживают 399,5 тыс. человек (данные от 2021 г.). Третьим крупным городом Донбасса считается Макеевка. Здесь, по состоянию на 2019 г., проживают около 343 тыс. человек. В городе Горловка насчитывается около 256 тыс. жителей (последние данные только от 2013 г.). Чуть более 100 тыс. человек живут в городах Енакиево, Красный Луч, Алчевск и Краснодон.
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