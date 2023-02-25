Отправлено: - 13:46

Эл-починно:

Он просто многим в понимании не доступен своим превосходством в уме.

Цитата:сразу видно человек никогда не общался со спец службистами особенно из кгб))если бы в кгб работали супер великие умы и политические шахматисты то они бы не допустили развала своего же государствапутин плоть от плоти бюрократической жандармской системы гос безопасностии понимает он ровно столько сколько ему подчиненные разрешают понимать принося ему донесения в папочкахпатрушев и бортников явно наврали своему шефу про то что украинцы будут встречать наших освободителей с цветамии сейчас дальше врутпутину просто выхода уже не остается, все вокруг него ему врут в глаза а убрать их нельзя, очень уж сильны их позициивообще россиян (настоящих а не наших ряженных перееховших туда) послушатьто складывается ощущение что путин в россии вообще ничем не управляетвсе даже губернаторы чхали на его указы и приказывсе делают что хотят в своих вотчинах и боятся они путина только тогда когда он на жигулях по стране ездит