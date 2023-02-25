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≡ Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
 
 
Страница 3 из 4«1234»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46245
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 11:21
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Год назад, после начала войны в Украине, по всему миру стали открываться гуманитарные фонды для помощи пострадавшим. В Казахстане тоже есть такой фонд - «Посылка». Журналисты сайта masa.media поговорили с одной из основательниц фонда.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1608
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 13:28
#30
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А вот Россия реально отправляла помощь в ЛДНР
Седьмая колонна российской гумпомощи прибыла в Донбасс Более 70 машин доставят в Донецк и Луганск около 450 тонн продуктов, медикаментов, а также электротехнического оборудования и стройматериалов
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3924
Re: Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают...
Отправлено: 25.02.23 - 13:29
#31
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Цитата:
YESNO:
Происходит намеренное разрушение , для дальнейшего централизованного управления .


Если это так и Путин ввязался в это с помощью военной силы и своего "расходного" материала, как тут изволили изящно выразиться, а не дипломатичной хитрости, как китайцы, то значит путин - глупый как пробка бормотухи и ему нечего делать на посту президента.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 13:33
#32
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Цитата:
Эл-починно:
вот Россия реально отправляла помощь в

Европа помогает в разы больше, и содержит миллионы украинцев за свой счет.
Что касается России, а кто стирал города Украины с лица земли?
И всего лишь 70 машин с тряпками, вместо разрушенных городов?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 13:34
#33
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Цитата:
Эл-починно:
А вот Россия

Сравнивать нас и Россию глуповато немного.
Мы не бомбили Донбасс, Мариуполь, Изюм и остальные города Украины.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1608
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 13:35
#34
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Цитата:
ACROS:
глупый как пробка бормотухи

Вы бы поосторожнее в выражениях высказывались. Он просто многим в понимании не доступен своим превосходством в уме. Тут минимум некоторым эпоху прожить нужно, что бы понять, что к чему.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 13:37
#35
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Цитата:
ACROS:
то значит путин - глупый как пробка бормотухи

Как, его опять обманули, такого доверчивого?
Что он поверил что Украина нападет до Хабаровска и напал сам..
Вот это троллинг, высшего класса..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1608
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 13:37
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Сравнивать нас и Россию глуповато немного.

ну ты же это делаешь? :-x Цитата:
111:
Мы не бомбили Донбасс,

Россия тоже этого не делала.
ПС - кто же бомбил Донбасс

[Исправлено: Эл-починно, 25.02.2023 - 13:45]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2943
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 13:45
#37
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13470
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 13:46
#38
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Цитата:
Эл-починно:
Он просто многим в понимании не доступен своим превосходством в уме.

сразу видно человек никогда не общался со спец службистами особенно из кгб))
если бы в кгб работали супер великие умы и политические шахматисты то они бы не допустили развала своего же государства
путин плоть от плоти бюрократической жандармской системы гос безопасности
и понимает он ровно столько сколько ему подчиненные разрешают понимать принося ему донесения в папочках
патрушев и бортников явно наврали своему шефу про то что украинцы будут встречать наших освободителей с цветами
и сейчас дальше врут
путину просто выхода уже не остается, все вокруг него ему врут в глаза а убрать их нельзя, очень уж сильны их позиции
вообще россиян (настоящих а не наших ряженных перееховших туда) послушать
то складывается ощущение что путин в россии вообще ничем не управляет
все даже губернаторы чхали на его указы и приказы
все делают что хотят в своих вотчинах и боятся они путина только тогда когда он на жигулях по стране ездит
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 13:48
#39
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Цитата:
Эл-починно:
Россия тоже этого не делала.

Донецкая область это не Домбасс?
Ты хоть географию учил?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1608
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 13:51
#40
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Цитата:
111:
Донецкая область это не Домбасс? Ты хоть географию учил?

это счас что такое было?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1608
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 13:52
#41
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Цитата:
abaika95:
сразу видно человек никогда не общался со спец службистами особенно из кгб))

Сразу видно, умный, интеллигентный и коварный КГБист :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 13:54
#42
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Цитата:
abaika95:
все делают что хотят в своих вотчинах

Теперь у каждого губернатора, у каждой боле менее фирмы как Газпром, будут свои ЧВК из зэков, сегодняшних героев России..
Даже Рамзан уже не доверяет Путину, для своей защиты собирает ЧВК из двухсот тысяч бойцов.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1608
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 13:57
#43
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Цитата:
111:
Донецкая область это не Домбасс?

Давай колись, при чём тут Донецк? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23523
Фонд «Посылка»: Как волонтеры Казахстана собирают гуманитарную помощь Украине
Отправлено: 25.02.23 - 14:00
#44
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Цитата:
Эл-починно:
Давай колись, при чём тут Донецк?


Хех..
Темнота

Самые большие и основные два города Донбасса — это Донецк и Луганск. Последний негласно называют столицей региона — город приближается к статусу миллионника (905,3 тыс. человек, по сост. на 2021 г.). В Луганске проживают 399,5 тыс. человек (данные от 2021 г.).
Третьим крупным городом Донбасса считается Макеевка. Здесь, по состоянию на 2019 г., проживают около 343 тыс. человек. В городе Горловка насчитывается около 256 тыс. жителей (последние данные только от 2013 г.). Чуть более 100 тыс. человек живут в городах Енакиево, Красный Луч, Алчевск и Краснодон.
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