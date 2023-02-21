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≡ Мощное выступление Владимира Путина
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46242
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 17:29
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Вот уже час идёт на центральных телеканалах самое интересное и лучшее выступление российского президента В. Путина. Почему я в восторге от этого , потому что на все интересующие меня вопросы, я получил исчерпывающий ответ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23479
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 22:19
#120
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Цитата:
Эл-починно:
Ну для здравомыслящих

То есть твой президент не здравомыслящий, и даже Ангела?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1589
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 22:24
#121
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Цитата:
111:
То есть твой президент не здравомыслящий, и даже Ангела?

Это пусть медицинская комиссия решает. :lol:
Только сам посуди, подписаны два Минских соглашения по урегулированию конфликта.
А сегодня поставки оружия. :-x Хотя кому я это всё? 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23479
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 22:29
#122
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Цитата:
Эл-починно:
Это пусть медицинская комиссия решает

Но как вроде решил ты.
Поэтому спросил..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1220
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 22:30
#123
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Цитата:
Дантист:
Даже западные СМИ признали, что обращение Путина было мощным

Выступление прошло под лозунгом - Потуже поясок!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3049
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 22:33
#124
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Цитата:
Эл-починно:
Хотя кому я это всё?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23479
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 22:36
#125
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Цитата:
YESNO:
Потуже поясок

На чужих ворованных унитазах и на макаронах, думаю поясок станет тесным..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5899
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 23:19
#126
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111-й или абайка, он же Мереке заканыч, а не кажется ли нам, вас стало много на форуме, вы ведёте себя как обезьяна,только у вас 23тыс коментов у одного у вас. Предпалагаю вам платят, возможно ещё одну квартиру купите,
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1589
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 23:25
#127
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Цитата:
сайлау курманов:

Спасибо, Вы сделали мой вечер, давно так не смеялся. :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3902
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 25.02.23 - 10:05
#128
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Цитата:
Kairat stayer:
Выясняем, сбылись ли прогнозы Рудненского Нострадамуса, по состоянию на 24 февраля 2023 года, наступит ли кирдык Западу и США...


Цитата:
Kairat stayer:
Китайский главный дипломат, член ЦК Ван И посетил Францию, Италию, Германию и по телефону переговорил с лидером Венгрии. Выступил на Мюнхенской конференций, риторика была мирной. Далее также посетил Москву, миссия со слов экспертов тоже была миротворческой, им не нужны проблемы в экономике, также проблемы с ЕС и США. Китаю нужна стабильность и наверняка не захочет подпадать под вторичные санкций. Далее будем наблюдать, какие будут дальнейшие действия с их стороны...


Недавно 13.02.2023 года отмечал, что в сентябре прошлого года в РФ была организована частичная мобилизация, от 300-500 тысяч человек. Далее в открытых источниках отмечали проблемы, недостаточно экипировки, вооружения и.т.д. Даже если будет дополнительная мобилизация и призовут 300 тысяч, тогда нужны будут артиллерия, бронетехника, боеприпасы, экипировка и.т.д. Легкой пехотой, без тяжолого вооружения, много не навоюешь...

Также, ранее неоднократно отмечал, что придерживаюсь принципа сколько людей, столько и мнений, у каждого человека своя собственная точка зрения на что либо. При этом, ко всем высказанным мнениям отношусь с пониманием и уважением, если есть контраргументы можно высказать, без перехода на личности и оскорблении.

С учетом изложенного ниже по ссылке (эфир от 24.02.2023 года), высказанные мнения И.И.Стрелкова и Е.Э.Михайлова, по различным проблемным вопросам в целом и в частности касающегося мощного выступления В.В.Путина, нынешнего состояния военно промышленного комплекса РФ, обеспеченности сил и средств вооружением, какие действия по оказанию военной помощи возможны со стороны Китая и.т.д.

Здесь: ,vid:ASZ6lqe0N50

[Исправлено: Kairat stayer, 25.02.2023 - 10:36]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3364
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 25.02.23 - 10:10
#129
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Цитата:
сайлау курманов:
вас стало много на форуме, вы ведёте себя как обезьяна,только у вас 23тыс коментов у одного у вас. Предпалагаю вам платят, возможно ещё одну квартиру купите,


Прямое попадание! Даже контрольный не нужен
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