Вот уже час идёт на центральных телеканалах самое интересное и лучшее выступление российского президента В. Путина. Почему я в восторге от этого , потому что на все интересующие меня вопросы, я получил исчерпывающий ответ. Читать новость
111-й или абайка, он же Мереке заканыч, а не кажется ли нам, вас стало много на форуме, вы ведёте себя как обезьяна,только у вас 23тыс коментов у одного у вас. Предпалагаю вам платят, возможно ещё одну квартиру купите,
Kairat stayer: Выясняем, сбылись ли прогнозы Рудненского Нострадамуса, по состоянию на 24 февраля 2023 года, наступит ли кирдык Западу и США...
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Kairat stayer: Китайский главный дипломат, член ЦК Ван И посетил Францию, Италию, Германию и по телефону переговорил с лидером Венгрии. Выступил на Мюнхенской конференций, риторика была мирной. Далее также посетил Москву, миссия со слов экспертов тоже была миротворческой, им не нужны проблемы в экономике, также проблемы с ЕС и США. Китаю нужна стабильность и наверняка не захочет подпадать под вторичные санкций. Далее будем наблюдать, какие будут дальнейшие действия с их стороны...
Недавно 13.02.2023 года отмечал, что в сентябре прошлого года в РФ была организована частичная мобилизация, от 300-500 тысяч человек. Далее в открытых источниках отмечали проблемы, недостаточно экипировки, вооружения и.т.д. Даже если будет дополнительная мобилизация и призовут 300 тысяч, тогда нужны будут артиллерия, бронетехника, боеприпасы, экипировка и.т.д. Легкой пехотой, без тяжолого вооружения, много не навоюешь...
Также, ранее неоднократно отмечал, что придерживаюсь принципа сколько людей, столько и мнений, у каждого человека своя собственная точка зрения на что либо. При этом, ко всем высказанным мнениям отношусь с пониманием и уважением, если есть контраргументы можно высказать, без перехода на личности и оскорблении.
С учетом изложенного ниже по ссылке (эфир от 24.02.2023 года), высказанные мнения И.И.Стрелкова и Е.Э.Михайлова, по различным проблемным вопросам в целом и в частности касающегося мощного выступления В.В.Путина, нынешнего состояния военно промышленного комплекса РФ, обеспеченности сил и средств вооружением, какие действия по оказанию военной помощи возможны со стороны Китая и.т.д.
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