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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:46
Цитата:
Почему?
Ну почему мудакам недоступно, что поступая помудацки, они автоматом становяться Мудаками?
Чесно признайся, скажи, тебе же легче станет!
111:
Хех.. Где? Это когда ты меня начал в личке обзывать ни с того ни с сего? Боишься, что сдам тебя?
Хех.. Где? Это когда ты меня начал в личке обзывать ни с того ни с сего? Боишься, что сдам тебя?
Почему?
Ну почему мудакам недоступно, что поступая помудацки, они автоматом становяться Мудаками?
Чесно признайся, скажи, тебе же легче станет!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:47
Тему потерял и бесится..
А ведь круто было
А ведь круто было
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:48
Сейчас наверно опять ник сменит..
Обидели, унизили..
Обидели, унизили..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:49
Цитата:
Не трудись искать.
Не вру, ещё раз тебе скажу, ты Мудак!
Чтоб вставая утром, спозаранку, ты знал, кто ты есть.
Поедая жрачку, мы помнил об этом.
Засыпая, ты твердо знал!
Ты-мудак!
111:
Хех.. Во врешь.. Кто начал меня материть? У меня где то это есть..
Хех.. Во врешь.. Кто начал меня материть? У меня где то это есть..
Не трудись искать.
Не вру, ещё раз тебе скажу, ты Мудак!
Чтоб вставая утром, спозаранку, ты знал, кто ты есть.
Поедая жрачку, мы помнил об этом.
Засыпая, ты твердо знал!
Ты-мудак!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:49
Цитата:
Нет не проехали, это ты тут всегда врёшь, что даже не замечаешь!
Так кто на кого напал в 2014-ом году?
111:
Ты всегда врешь, что даже не замечаешь, где я вообще такое говорил.. Проехали.
Ты всегда врешь, что даже не замечаешь, где я вообще такое говорил.. Проехали.
Нет не проехали, это ты тут всегда врёшь, что даже не замечаешь!
Так кто на кого напал в 2014-ом году?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:50
Цитата:
А тебе то что - завидно?
111:
Сейчас наверно опять ник сменит.. Обидели, унизили..
Сейчас наверно опять ник сменит.. Обидели, унизили..
А тебе то что - завидно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:51
Цитата:
Я обязан говорить стукачу спасибо?
Пруф в студию!
Где это написано?
111:
Скажи спасибо, что я не написал против тебя ничего, когда ты начал меня материть в личке..
Скажи спасибо, что я не написал против тебя ничего, когда ты начал меня материть в личке..
Я обязан говорить стукачу спасибо?
Пруф в студию!
Где это написано?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:52
Цитата:
Хех..
Как то низковато.
Ладно, не жди, что я опущусь до такого.
Все нормально.
Жизнь идет.
И только у тебя с торгашом подгорает..
Ладно, все нормуль, успокойся..
Филипп Филиппович:
Не трудись искать.
Не трудись искать.
Хех..
Как то низковато.
Ладно, не жди, что я опущусь до такого.
Все нормально.
Жизнь идет.
И только у тебя с торгашом подгорает..
Ладно, все нормуль, успокойся..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:53
Цитата:
Бойся, сучонок!
Я опять приду!
111:
Сейчас наверно опять ник сменит.. Обидели, унизили..
Сейчас наверно опять ник сменит.. Обидели, унизили..
Бойся, сучонок!
Я опять приду!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:53
Цитата:
Написано в личке, как ты меня начал ни с того ни с сего материть..
Забыл?
Ладно, проехали..
Филипп Филиппович:
Где это написано?
Где это написано?
Написано в личке, как ты меня начал ни с того ни с сего материть..
Забыл?
Ладно, проехали..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:54
Цитата:
На том днище, где ты обитаешь, опустится, не получится.
111:
Как то низковато. Ладно, не жди, что я опущусь до такого. Все нормально. Жизнь идет.
Как то низковато. Ладно, не жди, что я опущусь до такого. Все нормально. Жизнь идет.
На том днище, где ты обитаешь, опустится, не получится.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:55
Цитата:
С чего вам завидовать?
У вас судьба такая, бежать куда то в чужие страны и меняться как хамелеон..
Эл-починно:
А тебе то что - завидно
А тебе то что - завидно
С чего вам завидовать?
У вас судьба такая, бежать куда то в чужие страны и меняться как хамелеон..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:56
Цитата:
Так ты все таки боишься?
Филипп Филиппович:
На том днище, где ты
На том днище, где ты
Так ты все таки боишься?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:56
Цитата:
Да с чего, бы?
Ты Мудак, и своё звание и титул заслужил!
Цитата:
Могу напомнить, ты -Мудак!
Жуй-жуй-глотай!
Проглотил?
111:
Написано в личке, как ты меня начал ни с того ни с сего материть..
Написано в личке, как ты меня начал ни с того ни с сего материть..
Да с чего, бы?
Ты Мудак, и своё звание и титул заслужил!
Цитата:
111:
Забыл?
Забыл?
Могу напомнить, ты -Мудак!
Жуй-жуй-глотай!
Проглотил?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:57
Хех..
Так опуститься, это надо еще уметь!
Так опуститься, это надо еще уметь!
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