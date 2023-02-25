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Хех.. Где? Это когда ты меня начал в личке обзывать ни с того ни с сего? Боишься, что сдам тебя?

Цитата:Почему?Ну почему мудакам недоступно, что поступая помудацки, они автоматом становяться Мудаками?Чесно признайся, скажи, тебе же легче станет!