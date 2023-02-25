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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 262 из 263«1...260261262263»
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:46
#3916
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Цитата:
111:
Хех.. Где? Это когда ты меня начал в личке обзывать ни с того ни с сего? Боишься, что сдам тебя?

Почему?
Ну почему мудакам недоступно, что поступая помудацки, они автоматом становяться Мудаками?
Чесно признайся, скажи, тебе же легче станет!
:lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:47
#3917
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Тему потерял и бесится..
А ведь круто было
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:48
#3918
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Сейчас наверно опять ник сменит..
Обидели, унизили..
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:49
#3919
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Цитата:
111:
Хех.. Во врешь.. Кто начал меня материть? У меня где то это есть..

Не трудись искать.
Не вру, ещё раз тебе скажу, ты Мудак!
Чтоб вставая утром, спозаранку, ты знал, кто ты есть.
Поедая жрачку, мы помнил об этом.
Засыпая, ты твердо знал!
Ты-мудак!

:lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:49
#3920
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Цитата:
111:
Ты всегда врешь, что даже не замечаешь, где я вообще такое говорил.. Проехали.

Нет не проехали, это ты тут всегда врёшь, что даже не замечаешь! 8-)
Так кто на кого напал в 2014-ом году?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:50
#3921
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Цитата:
111:
Сейчас наверно опять ник сменит.. Обидели, унизили..

А тебе то что - завидно? :lol:
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:51
#3922
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Цитата:
111:
Скажи спасибо, что я не написал против тебя ничего, когда ты начал меня материть в личке..

Я обязан говорить стукачу спасибо?
Пруф в студию!
Где это написано?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:52
#3923
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Не трудись искать.

Хех..
Как то низковато.
Ладно, не жди, что я опущусь до такого.
Все нормально.
Жизнь идет.
И только у тебя с торгашом подгорает..
Ладно, все нормуль, успокойся..
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:53
#3924
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Цитата:
111:
Сейчас наверно опять ник сменит.. Обидели, унизили..

Бойся, сучонок!
Я опять приду!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:53
#3925
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Где это написано?

Написано в личке, как ты меня начал ни с того ни с сего материть..
Забыл?
Ладно, проехали..
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:54
#3926
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Цитата:
111:
Как то низковато. Ладно, не жди, что я опущусь до такого. Все нормально. Жизнь идет.

На том днище, где ты обитаешь, опустится, не получится.
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:55
#3927
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Цитата:
Эл-починно:
А тебе то что - завидно

С чего вам завидовать?
У вас судьба такая, бежать куда то в чужие страны и меняться как хамелеон..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:56
#3928
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Цитата:
Филипп Филиппович:
На том днище, где ты

Так ты все таки боишься?
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:56
#3929
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Цитата:
111:
Написано в личке, как ты меня начал ни с того ни с сего материть..

Да с чего, бы?
Ты Мудак, и своё звание и титул заслужил!
Цитата:
111:
Забыл?

Могу напомнить, ты -Мудак!
Жуй-жуй-глотай!
Проглотил?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:57
#3930
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Хех..
Так опуститься, это надо еще уметь!
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