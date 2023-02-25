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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:34
#3901
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Цитата:
111:
Хех.. Пургу то зачем нести? Ты же нарушил правила, и меня стирал просто так.. Ладно, у вас z-патриотов это как данность..

Ты нарушил правила, я тебя стер.
Зачем было подло, не по мужски, ябедничать?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:34
#3902
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Цитата:
111:
о чем ты опять соврал?

дай мне ссылку, о чём я соврал! :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:34
#3903
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Цитата:
Филипп Филиппович:
меня удалили.

Ладно плакать.
Прими должное как мужчина!
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:36
#3904
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Иногда прикольно с "клиентами" пообщаться, только это не моё. :lol: Лучше бы их вообще тут не было. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 25.02.2023 - 01:38]
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:38
#3905
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Цитата:
111:
Ладно плакать. Прими должное как мужчина!

Мужчина тот который ябедничает и стучит администрации, тот который врет на каждом шагу!?
Вот до чего докатился форум НГ.
Благодаря кому?
Ну ка, давайте всё вместе!
Бу?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:38
#3906
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Цитата:
Эл-починно:
дай мне ссылку, о чём я соврал!


Цитата:
Эл-починно: Поддерживающих геноцид русскоязычных на Донбассе
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:39
#3907
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Цитата:
111:
Ладно плакать. Прими должное как мужчина!

Тогда зачем ты униженно писал мне в личку, прося объяснить, почему ты Чмудак?
Зачем тебе тогда это делать?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:40
#3908
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Мужчина

Ну..
Ты же начал стирать.
И спирать на администрацию.
Дадно чувак, не бойся.
Все нормально.
Алексей следит
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:41
#3909
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Цитата:
111:
Ладно плакать. Прими должное как мужчина!

Ирония, но благодаря ещё одному Чмудак, по совместительству, Главному Редактору, форум превратился в такое днище!
Плакать хочется!
:lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:41
#3910
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Цитата:
111:
Цитата: Эл-починно: дай мне ссылку, о чём я соврал! Цитата: Эл-починно: Поддерживающих геноцид русскоязычных на Донбассе

Ну и что дальше? Где я соврал? :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:42
#3911
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Цитата:
Филипп Филиппович:
огда зачем ты униженно писал мне в личку, прос

Хех..
Где?
Это когда ты меня начал в личке обзывать ни с того ни с сего?
Боишься, что сдам тебя?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:43
#3912
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Цитата:
Эл-починно:
Ну и что дальше? Где я соврал

Ты всегда врешь, что даже не замечаешь, где я вообще такое говорил..
Проехали.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:44
#3913
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Цитата:
111:
Ну.. Ты же начал стирать. И спирать на администрацию. Дадно чувак, не бойся.

Ответь по честному, что ты Мудак!
Признайся!
Это все видят, все понимают, теперь только за тобой слово.
Признаешь?
Или будешь гласки пучить?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:45
#3914
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Тогда зачем ты униженно писал мне в личку,

Хех..
Во врешь..
Кто начал меня материть?
У меня где то это есть..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:46
#3915
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Скажи спасибо, что я не написал против тебя ничего, когда ты начал меня материть в личке..
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