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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:34
Цитата:
Ты нарушил правила, я тебя стер.
Зачем было подло, не по мужски, ябедничать?
111:
Хех.. Пургу то зачем нести? Ты же нарушил правила, и меня стирал просто так.. Ладно, у вас z-патриотов это как данность..
Хех.. Пургу то зачем нести? Ты же нарушил правила, и меня стирал просто так.. Ладно, у вас z-патриотов это как данность..
Ты нарушил правила, я тебя стер.
Зачем было подло, не по мужски, ябедничать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:34
Цитата:
дай мне ссылку, о чём я соврал!
111:
о чем ты опять соврал?
о чем ты опять соврал?
дай мне ссылку, о чём я соврал!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:34
Цитата:
Ладно плакать.
Прими должное как мужчина!
Филипп Филиппович:
меня удалили.
меня удалили.
Ладно плакать.
Прими должное как мужчина!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:36
Иногда прикольно с "клиентами" пообщаться, только это не моё. Лучше бы их вообще тут не было.
[Исправлено: Эл-починно, 25.02.2023 - 01:38]
[Исправлено: Эл-починно, 25.02.2023 - 01:38]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:38
Цитата:
Мужчина тот который ябедничает и стучит администрации, тот который врет на каждом шагу!?
Вот до чего докатился форум НГ.
Благодаря кому?
Ну ка, давайте всё вместе!
Бу?
111:
Ладно плакать. Прими должное как мужчина!
Ладно плакать. Прими должное как мужчина!
Мужчина тот который ябедничает и стучит администрации, тот который врет на каждом шагу!?
Вот до чего докатился форум НГ.
Благодаря кому?
Ну ка, давайте всё вместе!
Бу?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:38
Цитата:
Цитата:
Эл-починно:
дай мне ссылку, о чём я соврал!
дай мне ссылку, о чём я соврал!
Цитата:
Эл-починно: Поддерживающих геноцид русскоязычных на Донбассе
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:39
Цитата:
Тогда зачем ты униженно писал мне в личку, прося объяснить, почему ты Чмудак?
Зачем тебе тогда это делать?
111:
Ладно плакать. Прими должное как мужчина!
Ладно плакать. Прими должное как мужчина!
Тогда зачем ты униженно писал мне в личку, прося объяснить, почему ты Чмудак?
Зачем тебе тогда это делать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:40
Цитата:
Ну..
Ты же начал стирать.
И спирать на администрацию.
Дадно чувак, не бойся.
Все нормально.
Алексей следит
Филипп Филиппович:
Мужчина
Мужчина
Ну..
Ты же начал стирать.
И спирать на администрацию.
Дадно чувак, не бойся.
Все нормально.
Алексей следит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:41
Цитата:
Ирония, но благодаря ещё одному Чмудак, по совместительству, Главному Редактору, форум превратился в такое днище!
Плакать хочется!
111:
Ладно плакать. Прими должное как мужчина!
Ладно плакать. Прими должное как мужчина!
Ирония, но благодаря ещё одному Чмудак, по совместительству, Главному Редактору, форум превратился в такое днище!
Плакать хочется!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:41
Цитата:
Ну и что дальше? Где я соврал?
111:
Цитата: Эл-починно: дай мне ссылку, о чём я соврал! Цитата: Эл-починно: Поддерживающих геноцид русскоязычных на Донбассе
Цитата: Эл-починно: дай мне ссылку, о чём я соврал! Цитата: Эл-починно: Поддерживающих геноцид русскоязычных на Донбассе
Ну и что дальше? Где я соврал?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:42
Цитата:
Хех..
Где?
Это когда ты меня начал в личке обзывать ни с того ни с сего?
Боишься, что сдам тебя?
Филипп Филиппович:
огда зачем ты униженно писал мне в личку, прос
огда зачем ты униженно писал мне в личку, прос
Хех..
Где?
Это когда ты меня начал в личке обзывать ни с того ни с сего?
Боишься, что сдам тебя?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:43
Цитата:
Ты всегда врешь, что даже не замечаешь, где я вообще такое говорил..
Проехали.
Эл-починно:
Ну и что дальше? Где я соврал
Ну и что дальше? Где я соврал
Ты всегда врешь, что даже не замечаешь, где я вообще такое говорил..
Проехали.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:44
Цитата:
Ответь по честному, что ты Мудак!
Признайся!
Это все видят, все понимают, теперь только за тобой слово.
Признаешь?
Или будешь гласки пучить?
111:
Ну.. Ты же начал стирать. И спирать на администрацию. Дадно чувак, не бойся.
Ну.. Ты же начал стирать. И спирать на администрацию. Дадно чувак, не бойся.
Ответь по честному, что ты Мудак!
Признайся!
Это все видят, все понимают, теперь только за тобой слово.
Признаешь?
Или будешь гласки пучить?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:45
Цитата:
Хех..
Во врешь..
Кто начал меня материть?
У меня где то это есть..
Филипп Филиппович:
Тогда зачем ты униженно писал мне в личку,
Тогда зачем ты униженно писал мне в личку,
Хех..
Во врешь..
Кто начал меня материть?
У меня где то это есть..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.02.23 - 01:46
Скажи спасибо, что я не написал против тебя ничего, когда ты начал меня материть в личке..
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