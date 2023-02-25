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Хех.. Пургу то зачем нести? Ты же нарушил правила, и меня стирал просто так.. Ладно, у вас z-патриотов это как данность..

Цитата:Ты нарушил правила, я тебя стер.Зачем было подло, не по мужски, ябедничать?