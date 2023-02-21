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≡ Мощное выступление Владимира Путина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46242
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 21.02.23 - 17:29
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Вот уже час идёт на центральных телеканалах самое интересное и лучшее выступление российского президента В. Путина. Почему я в восторге от этого , потому что на все интересующие меня вопросы, я получил исчерпывающий ответ.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23383
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 23.02.23 - 20:53
#105
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Цитата:
Добринцофф:
А зачем ты слушал?

А зачем выслушивают психологи тех, у кого травма головы, или души, воспоминания о детстве в СССР с рецидивами?
Для того, чтобы понять, чего ждать от больного, у которого в руках граната..
И потому слушал его весь мир..
И я в том числе.
Чтобы понять прежле всего тех местных z-патриотов, что ждут его тут и как они начнут действовать, когда им дадут в руки гранаты..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1216
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 10:39
#106
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Цитата:
Добринцофф:
А зачем ты слушал?

есть разница между слушать и слышать)) слушал не значит слышал))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3901
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 10:42
#107
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Цитата:
сайлау курманов:
Через два дня выступит китайский лидер, два государства в купе с Индией, Ираном будут бороться с либеральным западом. Скоро им придет кирдык, что меня радует


Подводим предварительные, пока промежуточные, не особо мощные итоги. Выясняем, сбылись ли прогнозы Рудненского Нострадамуса, по состоянию на 24 февраля 2023 года, наступит ли кирдык Западу и США.

На счёт Ирана, ранее хотел предоставить РФ баллистические ракеты, с дальностью поражения до 700 километров. Израиль и США нанесли удары, авиацией или беспилотниками по 14 заводам, в том числе где производят беспилотники. Тем самым, предупредив, чтобы они думали о последствиях и что коалиция, в лице Израиля и США могут нанести более серьезный урон.

Китайский главный дипломат, член ЦК Ван И посетил Францию, Италию, Германию и по телефону переговорил с лидером Венгрии. Выступил на Мюнхенской конференций, риторика была мирной. Далее также посетил Москву, миссия со слов экспертов тоже была миротворческой, им не нужны проблемы в экономике, также проблемы с ЕС и США. Китаю нужна стабильность и наверняка не захочет подпадать под вторичные санкций. Далее будем наблюдать, какие будут дальнейшие действия с их стороны.

Со стороны Индии, вроде бы каких-либо действий, в плане сближения или удаления, на мой взгляд пока не наблюдается. Тоже следует наблюдать.

На мой взгляд цивилизованные страны, не буду их указывать, чтобы не расстраивать ура-патриотов, могут отправить любую страну в 80-90 годы прошлого столетия.

Как неоднократно ранее отмечал, лучше жить со всеми странами в мире и согласии. Как говорил кот Леопольд: давайте жить дружно!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5898
Re: Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 21:17
#108
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Думаю, не стоит лишний раз повторяться. Всё что происходит на Украине, все с подачи Америки и Англии. Эти ребята уже двести лет пытаются поработить весь земной шар, однако к их разочарованию этому мешает Россия. Благодаря русским Китай и многие страны из бывшего соцлагеря обрели действительно настоящий суверенитет. С этим никто не будет спорить, здесь очевидные вещи.
А то что некоторые демонстративно машут грязным бельем, указывая недостатки, как говорила великая Раневская: они участвуют, но не входят, так на стороне, в качестве наблюдателя.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1220
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 21:33
#109
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Цитата:
сайлау курманов:
ребята уже двести лет пытаются поработить весь земной шар, однако к их разочарованию этому мешает Россия. Благодаря русским Китай и многие страны из бывшего соцлагеря обрели действительно настоящий суверенитет

Чего... М-да уж.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23383
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 21:42
#110
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Цитата:
сайлау курманов:
Благодаря русским Китай и многие страны из бывшего соцлагеря обрели действительно настоящий суверенитет.

Хех.
Нормально так .
Что это "Настоящий суверенитет"?
Сколько там Китаю лет, сколько тысячилетий?
И вот только что он обрел суверенитет и еще настоящий?
Мы полагаю тоже благодаря России приобретем суверенитет через несколько тысяч лет?
И все эти тысячи лет мы должны кланяться ей и стоять на коленях?
Китай как поступал?

[Исправлено: 111, 24.02.2023 - 21:43]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5898
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 21:47
#111
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Какие тысячи лет, буквально шестьдесят лет назад, конкистадоры китайцам чуть опиумную зависимость не устроили. А на короне английской короны индийский бриллиант дохрена каратов, законные владельцы никак не могут добиться возвращения. Про другие страны деликатно промолчу
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23383
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 21:49
#112
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Цитата:
сайлау курманов:
Какие тысячи лет, буквально шестьдесят лет назад

Китаю 60 лет?
Ну-ка дальше рассказывай.
Интересно услышать новейшую Историю от z-патриота..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3045
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 21:54
#113
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Цитата:
Всё что происходит на Украине, все с подачи Америки и Англии. Эти ребята уже двести лет пытаются поработить весь земной шар, однако к их разочарованию этому мешает Россия.




Цитата от Сайлау. :oops:

[Исправлено: Козлов я, 24.02.2023 - 21:57]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
736
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 22:01
#114
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Цитата:
сайлау курманов:

"Самое обидное, что в информационной войне проигрывает тот, кто говорит правду.
Говорящий правду ограничен только ей.
Лжец может говорить, что угодно"
Роберт Шекли, писатель
...
Поэтому разумнее просто дождаться победы правды на войне реальной.
Она всё расставит по своим местам. (это уже мои слова)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23383
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 22:03
#115
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Цитата:
Skeptic:
Поэтому разумнее просто дождаться победы правды на войне

Ну ты еще с того года врал, что Киев возьмут и тд и тп..
Давай ка лучше дождемся правды, а не твоей лжи..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1220
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 22:05
#116
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Фидель Кастро выступает на большом митинге. Выступает долго.

И вдруг слышит голос в толпе: «Орешки, попкорн, семечки». Он продолжает выступать, и снова голос: «Орешки, попкорн, семечки».

И когда это случается в четвертый раз, он прекращает выступление и говорит: «В следующий раз я найду, кто это говорит и так его пну, что он окажется в Майями».

И тут вся толпа хором: «Орешки, попкорн, семечки».
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1220
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 22:07
#117
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23383
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 22:16
#118
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Цитата:
YESNO:
И тут вся толпа хором: «Орешки, попкорн, семечки»

Это да, было, если вспомнить, сколько удрало из СССР в Германию и тд, десятками миллионов удирали же..
И вот сегодня некоторые тут на форуме, учат нас как жить..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1562
Мощное выступление Владимира Путина
Отправлено: 24.02.23 - 22:16
#119
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Цитата:
сайлау курманов:
Всё что происходит на Украине, все с подачи Америки и Англии.

Ну для здравомыслящих, это очевидные вещи. Колониальная политика Великобритании, от которой они сегодня пожинают плоды, сопутствовала созданию США. Которые и сегодня не глумятся колониальными принципами.
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