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сайлау курманов:

Через два дня выступит китайский лидер, два государства в купе с Индией, Ираном будут бороться с либеральным западом. Скоро им придет кирдык, что меня радует

Цитата:Подводим предварительные, пока промежуточные, не особо мощные итоги. Выясняем, сбылись ли прогнозы Рудненского Нострадамуса, по состоянию на 24 февраля 2023 года, наступит ли кирдык Западу и США.На счёт Ирана, ранее хотел предоставить РФ баллистические ракеты, с дальностью поражения до 700 километров. Израиль и США нанесли удары, авиацией или беспилотниками по 14 заводам, в том числе где производят беспилотники. Тем самым, предупредив, чтобы они думали о последствиях и что коалиция, в лице Израиля и США могут нанести более серьезный урон.Китайский главный дипломат, член ЦК Ван И посетил Францию, Италию, Германию и по телефону переговорил с лидером Венгрии. Выступил на Мюнхенской конференций, риторика была мирной. Далее также посетил Москву, миссия со слов экспертов тоже была миротворческой, им не нужны проблемы в экономике, также проблемы с ЕС и США. Китаю нужна стабильность и наверняка не захочет подпадать под вторичные санкций. Далее будем наблюдать, какие будут дальнейшие действия с их стороны.Со стороны Индии, вроде бы каких-либо действий, в плане сближения или удаления, на мой взгляд пока не наблюдается. Тоже следует наблюдать.На мой взгляд цивилизованные страны, не буду их указывать, чтобы не расстраивать ура-патриотов, могут отправить любую страну в 80-90 годы прошлого столетия.Как неоднократно ранее отмечал, лучше жить со всеми странами в мире и согласии. Как говорил кот Леопольд: давайте жить дружно!