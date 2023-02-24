Отправлено: - 20:29

родом из Шанхая2022:

.Москва не сразу строилась, да и аким новый пришёл

[Исправлено: ACROS, 24.02.2023 - 20:40]

Цитата:Когда так говорят, или же новый начальник заявляет что он только приступил и не отвечает за действия своего предшественника, у меня возникает вопрос: - а, что делал 30 лет прежний режим власти Назарбаева - пели и плясали в ассамблеях ?? что не было с 1991 года комплексного плана развития массового спорта; развития спортивных федерации; подготовки резерва для профессиональных клубов ??Ведь все эти люди, из так называемого нового токаевского казахстана, производящие якобы ревизию деятельности прежнего режима власти, все эти люди были при назарбаеве, там же, на своих прежних местах.Если бы был чёткий , подетальный, НЕ ИМИДЖЕВЫЙ, по годам разбитый, на много лет- план развития спорта в Казахстане, конкретно в нашей области, с выделением финансов и утверждённый на облмаслихате, то наверное каждый новый аким не перечёркивал и не чернил бы заслуги предыдущего и выполнял бы свою часть работы и не занимался бы ерундой в виде составления НОВОГО лично ЕГО плана.Действительно: - коту делать НЕЧЕГО, он яйца чешит.Смешно становиться: - до каждого нового акима - жизни в Костанае и области не было, будь хоть это бордюры или же спорт или ещё что то.