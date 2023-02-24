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≡ Кумар Аксакалов ответил на вопрос про ФК "Тобол" и раскритиковал работу чиновников на коллегии управления физкультуры и спорта
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46241
Кумар Аксакалов ответил на вопрос про ФК "Тобол" и раскритиковал работу чиновников на коллегии управления физкультуры и спорта
Отправлено: 24.02.23 - 10:28
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Не больше и не меньше. Финансирование ФК "Тобол" останется на уровне прошлого года - 1,2 млрд тенге, - сказал аким Костанайской области. Тем временем тренеры ДЮСШ просят деньги у бизнесменов, чтобы отвезти детей на соревнования.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3910
Re: Кумар Аксакалов ответил на вопрос про ФК "Тобол" и...
Отправлено: 24.02.23 - 10:28
#1
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1.2 ярдов - это только из бюджета, но есть же ещё такое понятие: "внебюджетное финансирование" - это деньги меценатов и спонсоров от спорта.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
734
Re: Кумар Аксакалов ответил на вопрос про ФК "Тобол" и...
Отправлено: 24.02.23 - 10:59
#2
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30 лет всё ломали, а сейчас хотят результатов... Странно...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13465
Re: Кумар Аксакалов ответил на вопрос про ФК "Тобол" и...
Отправлено: 24.02.23 - 11:25
#3
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какаято очень детская тактика придти в область и все начать хаять
все ему не нравится все было плохо до него а при нем что сейчас сразу фонтаны с шампанским забьют?
3 месяц заканчивается как он в области
и пока что то никаких конкретных результатов
пока только критика
жундубаев если пришел в город то сразу начал машинки и павильоны с марта убирать (чуть ли не на вторую неделю акимства)
а тут пока что только чих
вроде как и без акима области этих критиков у нас пруд пруди
и в ско может такой же критик придти
удивительное дело
как только аксакалов ушел из Петропавловска там тут же нашлись 1,5 тысячи квартир у акимата которые сдавались в аренду а должны были быть розданы сиротам
чтож великий критик не видел этого сидя в акимате?
странно
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3910
Кумар Аксакалов ответил на вопрос про ФК "Тобол" и раскритиковал работу чиновников на коллегии управления физкультуры и спорта
Отправлено: 24.02.23 - 12:26
#4
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Цитата:
abaika95:
странно


Что тут странного, у них одни и те же методы работы, просто у каждого "специализация" разная: - этот зато- "пришёл, увидел и победил", в виде сэкономленных бордюров, и тоже на приличную сумму. У нас при предыдущем, тоже никто этого, якобы, не видел.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9033
Кумар Аксакалов ответил на вопрос про ФК "Тобол" и раскритиковал работу чиновников на коллегии управления физкультуры и спорта
Отправлено: 24.02.23 - 12:54
#5
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Цитата:
abaika95:
жундубаев если пришел в город то сразу начал машинки и павильоны с марта убирать

и что убрал-то?
Как были так и есть. Да в меньшем количестве... до поры до времени.
Фото от 27 июля 2022 г.

Когда там его ... в марте назначили.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
222
Кумар Аксакалов ответил на вопрос про ФК "Тобол" и раскритиковал работу чиновников на коллегии управления физкультуры и спорта
Отправлено: 24.02.23 - 17:58
#6
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1461
Re: Кумар Аксакалов ответил на вопрос про ФК "Тобол" и...
Отправлено: 24.02.23 - 18:28
#7
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Цитата:
Skeptic:
30 лет всё ломали, а сейчас хотят результатов..

Разница в финансировании огромная, я это могу заявить ответственно, другое дело, что такие люди как Петрович Матвиенко, все наши многочисленные тренеры по боксу, все выдающиеся, просто много времени уйдёт упоминать каждого, рождаются наверное раз в столетие, кстати можно упомянуть и супругу Петровича, она была завучем ОДЮСШОР
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